果粉們要失望了：匯回海外現金的庫克 不準備發特別股股利

摘要：庫克在蘋果年度股東大會上表示，自己不推崇特別股股股利，因為這對公司和長期股東都沒有幫助，但每年增加股利是董事會和管理層的共識。有關他和首席設計官 Jony Ive 的接班人計劃被列為優先要務，特別看好蘋果在醫療保健和可穿戴設備領域的大作為。

蘋果公司在美西周二上午 9 點召開了年度股東大會，這也是新蘋果「飛船」園區的喬布斯劇院自去年 9 月 iPhone X 十周年紀念手機發布後，迎來的第二場大型公眾活動和第一次股東大會。

會前，絕大多數股東（超過 90%）都投票通過了蘋果全體董事連任和高管薪酬計劃，超過 2/3 的股東投票否決了蘋果董事會反對的議案，被分析認為是對 CEO 庫克和公司整體策略投下贊同票。

庫克：選我的接班人是首要事宜

2011 年接班喬布斯、現年 57 歲的蒂姆 · 庫克表示，自己的一個重要職責就是「傳遞接力棒」給下一任 CEO，而有關他和蘋果首席設計官 Jony Ive 的接班人計劃已被列為優先要務。

事實上，過去幾年董事會每次都會討論所有核心高管的接班計劃。蘋果董事會曾給庫克 100 萬股的股票獎勵，鼓勵他任滿兩期（共十年）。也就是說，庫克的任期將在 2021 年結束，距離現在還有三年。

庫克：我不是特別股股利的「粉絲」

此前蘋果在 1 月下旬披露了匯回海外現金的計劃，並稱未來五年將為美國經濟帶來 3500 億美元的貢獻，包括在美投資 300 億美元，新增 2 萬個就業機會，並再建一個新園區。

截至去年 12 月的蘋果 2018 財年一季報顯示，持有現金為創紀錄的 2851 億美元，並大部分留存在海外。預計海外回流資金需交稅 380 億美元，根據最新稅率 15.5% 計算，意味著將匯回 2450 億美元，幾乎相當於蘋果在海外持有的所有現金。

英國《金融時報》指出，此前曾有分析師認為，蘋果將因此把股利增加 10%-15%，還會派發最多 150 億美元的特別股股利。但庫克此番表示，特別股股利不會幫助到公司，可能也不會有利於長期股東。蘋果董事會和管理層致力於每年增加股利，具體細節需要等到 4 月的財報電話會披露。

庫克還透露了加強研發和併購的計劃。去年蘋果投入在研發上的開支是 120 億美元，今年計劃投資 160 億美元用於資本支出；去年共收購了 19 家公司，並在持續尋找新的併購對象。

花旗曾列出了蘋果最有可能購買的公司，其中包括特斯拉、迪士尼和流媒體服務供應商 Hulu。事實上，媒體內容、自動駕駛和醫療保健等領域的業務拓展計劃，正是本次股東們關注的焦點。

行動支付起步慢 ，醫療保健領域大作為

被問及行動支付業務的發展近況時，庫克表示，蘋果支付（Apple Pay）的起步比他個人預想要慢，但過去 12 個月在日本、中國和俄羅斯都有了更快的採納率增長，因此認為行動支付仍有特別光明的未來。蘋果計劃在更多國家開拓市場，到 2020 年的服務營收有望較 2016 年增長一倍。

支付寶在 2 月 7 日宣布，內地 41 家蘋果線下零售店 Apple Store 將支持支付寶付款。今後無論在蘋果零售店買硬體還是軟體，都可以用支付寶付款，還可以用花唄，這也是全球的蘋果零售店首次納入第三方支付平台。

庫克還提到了蘋果對進軍醫療保健行業的長遠規劃和龐大野心，未來將從現有的健康應用 App 和相關硬體設備擴張。蘋果不像其他公司顧忌聯邦政府醫保項目能否提供報銷而不敢創新，蘋果的競爭優勢一直是「用戶友好」和「客戶至上」，並已同醫保供應商 Aetna 合作為蘋果手錶打折。

蘋果未來將通過 iPhone 手機的 iOS 操作系統，將數字化的個人醫療記錄下載並保存到用戶手中，超越了現有的簡單計步等健康應用。B2B 策略將專攻被醫生和醫院廣泛使用的 iPad 等硬軟體設備，並希望進軍廣泛的醫療保健生態系統，這一策略也有助於 iPad 生產線在 2017 年重拾增長。

庫克表示，相信隨著蘋果投入的資源和時間更多、更長，將在醫療保健領域做出「突出貢獻」。他也持續看好可穿戴設備的蓬勃發展，包括 AirPods 無線耳機、蘋果手錶和 Beats 耳機在內的這一業務部門，已經接近了財富 300 強企業的規模，蘋果將重點發展蘋果手錶等熱銷產品。

股東們懷揣「蘋果情結」，今年業務有新亮點？

不過財經媒體 Business Insider 略感失望，認為庫克僅談到了「在美投資」，卻沒有提供更多細節。不少外媒發現，本次大會的散戶股東們更像是來參觀蘋果新園區的。有股東帶著 88 歲的老父親趕來參加，還表示又完成了一項心願。

就在蘋果吃賈伯斯的老本開始顯露出力不從心的徵兆時，投資者都在關心，目前看來失去了創新驅動力的蘋果，能否通過新的戰略再續輝煌？

很顯然，已經不能再單純以手機的出貨量來衡量蘋果了。它在晶片領域從手機到電腦，再到穿戴設備甚至 AI 領域「一統江湖」的美夢，不僅「暗示」了其 2000 多億美元彈藥的投向，更將成為衡量其未來潛力的「新座標」。

蘋果周二收漲 1%，至 164.34 美元的 2 月 2 日以來最高，盤後跌 0.2%。英國《金融時報》認為，庫克暗示不會派發特別股股利，可能打壓了投資者熱情。

『新聞來源／華爾街見聞』