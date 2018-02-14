股市表現最終靠經濟 放水只能撐一時

美國股市繼續是一個反覆市，就算在當地時間周二錄得近40點升幅，過程仍是反反覆覆，反映出當地投資者目前仍然對後市未有明確看法。看來美股投資者正等待一個可以促使後市有明朗看法的消息。至於是那些消息？相信就是新任聯儲局主席鮑威爾對當地息口走勢﹑經濟前景以及早前大跌市的看法，所以在未來一段時間，當地股市仍會反覆。

美股反覆已經持續了一段時間，亦導致近日亞太區股市不時陷入處於進退兩難的景況。其實亞太區股市近期亦受到區內主要央行對未來貨幣政策的看法。據外電指出，日本首相安倍晉三已決定提名黑田東彥再次擔任日本央行行長，若黑田成功連任，相信會延續現行質化及量化貨幣政策。近期日圓升值已引發外界對日本出口企業盈利能力的憂慮，而日本政府剛公布了去年12月底的季度經濟增長，縱使當地經濟已連續增長第8個季度，可是增長幅度卻不符預期，其中淨出口對當地經濟增長貢獻是零。看到有關數據後，相當黑田會向外明確指出會延續現行寬鬆貨幣玫政策。若日本央行繼續放水，市場保持充裕的流動性，相信對區內股市有一定正面作用。

不過新加坡最新公布的季度經濟增長遜預期，則促使投資者要多加思考，就是亞太區內經濟增長動力是否已放緩。無疑股市升跌與市場流動性是否充裕有莫大關係，可是股市最終還是將經濟情況反映出。若經濟增長持續放緩，單靠放水，難以推高股市。因此日本及新加坡兩國經濟最新情況，讓投資者重新關注全球經濟情況。

外圍經濟走勢目前對香港的經濟及股市表現影響，肯定不及來自內地的影響。去年內地經濟增長勝預期，提升了投資者對中港兩地企業盈利增長信心，更有大行預期內地銀行業今年盈利增長可達雙位數。銀行作為百業之母，銀行業好，其他行業盈利表現當然會好，股市估值回落，自然對投資者具有吸引力。但最終銀行業盈利增長是否可以達到雙位數？則有保留。

看來又說得太遠了。回說今日大市，相信仍然為收復3萬點而努力，其中內銀﹑內險及騰訊控股(00700-HK)仍然會扮演關鍵角色。至於是否有個別股份要留意？油價最近較反覆，不宜花太多心思，反而可以多留意航空股，看看是否可起飛。

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