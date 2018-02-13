蘋果等3大科技股領漲 美股自周五低點已強力反彈

據《CNBC》報導，美國股市蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Netflix(NFLX-US) 周一均強漲，帶領美股由上周五的數月低點反彈。

蘋果周一股價上漲 4.03%，收 162.71 美元，亞馬遜升 3.48%，報 1386.23 美元，Netflix 漲 3.40%，收 257.95 美元。

除了 3 大科技龍頭，同樣表現不俗的，還包括半導體的美光 (MU-US)、Lam Research(LRCX-US) 及 AMD(AMD-US)，另外，拉丁美洲電商 MercadoLibre (MELI-US) 也有不小的漲幅。

其他漲價的股票，主要受利多消息推動。如 CSRA (CSRA-US) 狂升 31%，有報導指出，General Dynamics 有意以 68 億美元價格，收購這家政府 IT 承包商。

蘋果預定在美東時間 13 日召開股東大會，分析師認為，雖然大會上恐怕不會有太多關於財務上的說明，但管理層仍可能釋出一些線索，也可能提到如何匯回海外資金的問題。但以過去經驗，蘋果股東會通常平淡無奇。

GBH Insights 分析師 Daniel Ives 認為，蘋果現在面臨眾多挑戰，包括 iPhone X 的需求令人失望、HomePod 延期推出等。不過他認為，蘋果股票正由增長型股票，轉為價值型股票，公司如何處理現金，已成為更受矚目的焦點。

與上周五盤中觸及的低點相比，美國股市主要基準指數已反彈至少近 5%。上周美股歷經急速的修正，主要股指都寫下 2 年來最大的單周跌幅。