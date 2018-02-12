蘋果已成手錶業龍頭 第4季銷量勝過瑞士生產商總和

不需懷疑，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 已經是全球重要的手錶製造商。但到底有多重要？最新研究報告顯示，Apple Watch 上季的銷量約為 800 萬支，已經超越了整個瑞士的手錶產業。

據市場研究機構 Canalys 發布報告，Apple Watch 在 2017 年的總銷量，達到 1800 萬支，比 2016 年增加 54%。其中，光是第 4 季就賣出 800 萬支，比 2016 年同期增加 32%。

報告指出，9 月發布的 Apple Watch Series 3，在 1800 萬支中，就占了近 900 萬支，是銷售突破最主要的原因。

Canalys 分析師 Vincent Thielke 表示，在美國、日本及澳洲等支持 LTE 的市場，第 3 代 Apple Watch 銷售成長快速，出貨量成長一倍，達 160 萬支。但英國、德國及法國，僅部分營運商支持上網，扼殺了成長潛力。

Thielke 補充，Apple Watch 3 代在 2018 年第一季進入新市場，如新加坡及香港，由於正趕上農曆春節，預計也有不錯的成績。

另一個重點在於，Apple Watch 第 4 季的銷量，正式超越了包括 Rolex、Omega 及 Swatch 等重要品牌的瑞士手錶商的總銷量，為蘋果寫下新的重要里程碑。

在 2 月 1 日的財報上，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 也表示，前季是 Apple Watch 有史以來表現最好的一季。