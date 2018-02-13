【港股解碼】寶威控股攜手五礦，做鋰電池要從上游抓起？

都說新年新氣象，港股市場中的老牌鋼鐵貿易企業寶威控股(00024-HK)謀轉型多年，似乎在近期也迎來了春天。2017年最火的投資風口是什麼？不少人第一時間便會想到新能源汽車，而新能源汽車的重要部件鋰電池自然也備受關注，寶威更是瞄中此領域全力進攻。

一波三折的轉型

本身從事鋼鐵業務的寶威在鋼鐵行業陷入產能過剩、行業凜冬之際開始選擇轉型之路。若說寶威控股摸索轉型是一波三折一點也不為過。

先是在2013年“推動軍民融合深度發展”全民大炒軍工股時，以每股0.26元向投資公司瑞建發行8.256億新股，在2013年12月透過瑞建成功引進中國凱利實業，其母公司為凱利集團，具軍方葉選平家族背景。彼時市場一直頗多猜測稱，凱利擬將軍工機械或造船業務注入寶威，然而期待寶威變身軍工企業的投資者，等來的卻是2014年6月取消向瑞建配股的消息。

隨後，於2014年6月，寶威公佈與海爾電器(01169-HK)訂立備忘錄，向對方收購從事經營內地家居集成及物聯網業務的青島海爾家居集成。代價將會以現金及發行代價股份支付，完成後海爾將持有寶威擴大後已發行股本的25%。然而因該業務實際上屬墊資裝修業務加上價格雙方沒談攏，寶威靠海爾進軍“白色家電”願望未果。

又見寶威於2015年4月時引入基金股東China-Asia Resources Fund，隨後入股澳洲從事開發哈薩克斯坦鉀鹽礦的上市公司KPC（KPC.ASX）以進軍鉀肥行業。雖說鉀肥是農作物三大主要營養素之一，中國嚴重缺乏該資源，長期依賴進口，但化肥業務也並未給寶威的業績帶來多大的提振作用，虧損反而愈加嚴重。

瞄向鋰電池風口

什麼時候寶威開始將轉型目光瞄向熱門風口鋰資源的呢？大背景應該是數度尋求轉型未果，寶威急需一個發展方向，而隨著新能源汽車的興起，配套設施鋰電池就這樣進入了大家的視野。面對不占鋰電池科技優勢的情況，寶威果斷選擇對其上游鋰精礦發起猛攻。

風口轉瞬即逝，寶威亦是等不及徐徐圖之。2017年4月，寶威以2500萬澳元向賣方Lithco、AMAL洽購西澳大利亞州巴爾德山鋰精礦為期5年的獨家包銷及後續5年優先購買的權力。同年5月31日收市後公佈，以每股0.18元向金沙江資本旗下GO Scale Capital配售8.76億股新股，相當於擴大後已發行股本約15%。配售價較最後收市價0.223元折讓約19%，集資淨額1.58億元，將用作採購、加工鋰精粉業務用途。由此拉開的收購序幕。彼時，董事局中仍有不滿的聲音，寶威曾公佈，董事局于6月9日罷免魏家福的執行董事職務，理由為魏家福與董事局之間就公司的業務目標有所分歧及魏家福未有盡力維護公司的利益。此舉亦顯示寶威進軍鋰資源行業的決心。

2017年6月，寶威又公佈附屬BCL拿下加拿大鋰礦公司NAL的鋰精礦包銷合同，同時以1.45億元入股加拿大鋰礦公司NAL不超10%股權。據瞭解，此舉使BCL獲得位於加拿大魁北克省LaCorne鋰礦項目生產總量80%的高等級鋰精礦，而NAL是北美洲近期最大的、唯一的低成本鋰精礦生產商。

於2017年11月，該公司全資附屬BCL完成認購澳大利亞礦業公司AMAL的7481萬股認購股份，約占AMAL已發行股本的13.47%。2018年2月8日，再次增購AMAL1%股份，持股量上升至14.47%。

除了積極洽購其他鋰礦公司以外，寶威還積極擁抱資本，與金沙江資本的增發協議告吹後，海通新加坡悄然出現在寶威的股東列表上。

如此大的陣仗，是否有收到成效呢？轉型不僅僅是喊口號而已，而是需要切實的投入才會達到一定的產出。由重資產的傳統鋼鐵企業開始，轉型成為更加新興的產業必然是需要經歷陣痛的。因而其實可以理解為何之前寶威的轉型方向在於軍工、在於化肥、在於鋰礦。寶威在鋼鐵行業沉浮多年，在於冶煉和化工方面應該累積了一定的基礎，轉型也相對容易，對於資金鏈比較緊張的寶威來說儘量減少變更成本亦是不錯選擇。

單就業績而言，轉型途中收入從2014年度的62.15億港元直接下滑到了2016年度時的26.85億港元，由於大方向上迷茫，致使收入下滑亦是可以理解。與此同時，寶威亦在不停收拾自己此前的爛攤子，剝離虧損資產自不用說，轉型路途上的有關於聯營公司CLA的訴訟也是需要處理一下。不過2017年新能源造車熱潮，鋰礦本身在市場中需求旺盛，寶威收購鋰礦踩准了節奏可以說是風生水起，2017年中期直接由連虧五年轉盈更是大賺1.24億港元。

從鋰礦供應，再到與江西江特礦業(002176-CN)合營組鋰精礦加工與銷售碳酸鋰及氫氧化鋰公司，預期年產能1萬噸碳酸鋰與5000噸氫氧化鋰生產線，將於2018年3月試產。2018年2月9日，該公司全資附屬BCL與中國五礦集團附屬長遠鋰科簽訂戰略協定，將攜手在新能源材料產業鏈上下游領域協同發展，特別在鋰電池領域。

經過了多次轉型碰壁，摸著石頭過河的寶威終歸是踩准了一次市場需求的節奏。自轉型鋰資源股伊始，寶威便備受投資者青睞股價開始起飛，特別是跟隨A股新能源汽車和鋰電池板塊爆發的節奏，在2017下半年尤為明顯。從礦產原料到銷售再到加工再到產品，上中下游寶威均有佈局。先從風口最上游抓起，再打通中下游，寶威的這個轉型思路可還行？

作者：朱亦丹

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