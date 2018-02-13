江南集團(01366-HK)：股權架構已分散 已解決股權高度集中情況

江南集團(01366-HK)公布，公司已采取多項行動引進新投資者擴大股東基礎，其中包括與公司潛在投資者保持溝通以吸引彼等投資，及分别于2014年9月16日及2015年7月29日成功向若幹專業、機構或其他投資者配售股份。公司于2015年12月31日等各日股權架構已分散而非高度集中。

根據證監會自2015年1月1日起所發表股權高度集中公布，公司注意到，首20名股東于有關公布中披露彼等擁有最低股權百分比的公司中所擁有股權百分比為86.69%，高于公司首20名股東于2017年3月31日、2017年6月30日、2017年9月30日及2017年12月29日任何股權百分比。

根據MSCI于2016年8月發表之MSCI環球可投資市場指數(MSCI環球可投資市場指數)方法指出，證監會公布中披露為股權高度集中公司證券不合資格納入MSCI環球可投資市場指數。于證監會公布刊發後，有關公司的證券將維持不合資格納入MSCI環球可投資市場指數，直至有關發行公司作出足夠公開披露，确認自由流通量增加以緻外資納入因子(外資納入因子)相等于或大于0.15。據了解，其證券合資格納入MSCI環球可投資市場指數之公司須達到最低自由流通經調整市值，MSCI對有關市值定義為外資納入因子乘以有關公司市值。公司已基于查詢結果根據方法將股東分類為兩類：策略股東類别(即非自由流通)及非策略股東(即自由流通)。

公告指，資料顯示，與2012年9月10日相比，公司于2017年12月29日股權架構已分散。連同公司日期為2016年2月18日、2016年7月12日、2016年8月19日、2016年11月15日、2017年2月22日、2017年5月8日、2017年8月14日及2017年11月13日的公布，已進一步顯示公司分散股權架構已持續存在一段時間。2012年公佈所述公司于2012年9月10日股權高度集中狀況已不再适用，故不應作為評估公司目前股權架構依據。

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