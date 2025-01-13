邁達特看好今年四大資服市場需求 施建成升任總經理
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-13 20:19
佳世達 (2352-TW) 旗下邁達特 (6112-TW) 今 (13) 日公告，董事會通過新任總經理派任案，由產品開發暨支援中心總經理施建成升任，2 月 1 日生效。展望 2025 年，邁達特看好，雲端、AI、資安、碳盤查四大資服市場需求仍暢旺不墜。
邁達特表示，施建成於資訊服務業擁有 25 年以上之專業經驗，所帶領之產品與技術團隊囊括網路基礎架構、系統應用平台、資訊安全、資料備份備援、公私有混合雲等領域，熟稔代理、經銷、通路等方面。對於台灣資服市場的業界生態、市場推廣、經銷通路開發具有深入且全面性的專業能力。
展望 2025 年，邁達特看好，隨著 AI 持續推升企業用雲需求，三大公有雲資料中心均陸續積極在台落地；另伴隨碳經濟時代來臨，子公司自研的碳盤查系統，在獲客和拓客方面均已完整佈局，可望持續受惠於碳盤查的長尾需求。
在資安方面，邁達特指出，資安韌性已內化為企業 IT 核心；根據 IDC 報告指出，台灣資安市場成長力道強勁，相關市場規模將從 2024 年的 4.62 億美元成長至 2028 年的 7.16 億美元，年複合成長率達 11.9%。
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