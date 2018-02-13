MSCI調整影響力降 這7因素才是左右台股漲跌的關鍵

MSCI 今 (13) 日公布最新季度權重調整，台股中止連二升，轉為遭微幅雙降，法人表示，觀察近年 MSCI 權重調整對台股的影響，權重升降不再是左右台股的主要因素，反觀國際股市表現等 7 大因素，才是真正左右台股漲跌的主因。

本次 MSCI 屬於季度調整，台股在 MSCI 新興市場指數調降 0.005 個百分點、MSCI 新興亞洲指數權重調降 0.017 個百分點，最新權重分別來到 11.34%、15.61%，至於 MSCI 全球市場指數權重則由 1.37% 上調至 1.38%，調升幅度為 0.01%。最新權重將在 2 月 27 日收盤生效。



摩根投信表示，本次 MSCI 屬於季度調整，整體調整幅度不如去 (2017) 年 5 月與 11 月的半年度調整來得有份量，且本次台股在亞股中的調降幅度並非特別大，在 MSCI 新興市場指數中的調降幅度小於韓國、泰國、印尼等股市，顯見外資對於台股進入新萬點行情之後的態度趨向正面看待。

摩根投信執行董事葉鴻儒表示，展望狗年台股依然樂觀，理由有三點，包括第一是台股進入新的萬點行情時代，整體結構已與過往萬點大不相同，走勢更為紮實穩健；第二是隨著之前的短線拉回，讓台股估值面更具優勢；第三是目前台股殖利率約 4% 水準，配合市場預期今年台股企業盈餘成長約能繳出 10% 的水準，都增添台股對於國際資金的吸引力。

另外，受惠全球景氣穩定增溫，帶動台灣出口數據持續成長，進而提振基本面增長趨勢鮮明，台灣出口表現已連續 15 個月維持正成長，改寫近 6 年來最長成長周期，此外，除出口表現優異，台灣 2017 年的進口數據也正式結束連續 2 年負成長命運，且增幅優於預期，進而吸引內外資買盤，推升台股指數再創波段高峰。

雖然本季台股權重中止「連雙升」走勢，不過從近年 MSCI 權重調整對台股影響性來看，權重升降不再是左右台股的主要因素，反觀當時的國際股市表現、台股投資信心、企業前景展望、經濟基本面發展、股市題材，以及政策紅利、內外資動向等 7 大因素，才是真正左右台股漲跌的主因。

葉鴻儒說，目前外資持有台股已來到四成左右的高水位，不僅讓台股持續朝國際化股市發展，也反映出國際法人對於台股的信心濃厚，對於台股長期結構發展具正面助益。