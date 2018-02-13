陳啟宗：香港需要填海造地

恒隆地產(00101-HK)董事長陳啟宗，2月13日出席香港明天更好基金傳媒茶敍上表示，香港樓市預期平穩發展，政府亦一直努力覓地，但找土地發展需時，而過去一年的土地供應，政府只貢獻了3成，其他7成均為私人土地供應，反映政府覓地供應較緩慢。他建議香港需要填海造地，但不在維多利亞港範圍之內。他強調，香港75%土地為綠色地帶，綠化程度為全球之冠。

對於海航將兩幅啟德地皮售予恒基地產，他表示早於6個月前已提出，就對方如此高價投地表示擔憂；若價格吸引，恒隆也有興趣承接對方土地。

港府即將公佈財政預算案，有建議將香港企業所得稅降至15%。陳啟宗表示，香港是最早期行低稅制地區，現在全世界都爭相減稅，香港實在需要好好檢視自身的長遠競爭力。

同一場合，滬港聯合主席、港區人大代表姚祖輝表示，計劃在今年兩會期間，就香港青年人更好融入大灣區發展，提出建議，讓香港青年更容易於內地進行學業、就業，創業和置業，例如給予內地就讀的香港年青人，畢業後能夠留在內地就業，給他們發出工作許可證。

文：周燕芬

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