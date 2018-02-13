政府出資2000億美元 川普基建計劃估帶動1.5兆美元投資

美國川普總統週一 (12 日) 公布眾所矚目的基礎建設計畫，資金來源預計由政府斥資 2000 億美元聯邦資金，其他資金來源則由各州、地方政府和私人合作夥伴籌措，預計帶動總投資規模達 1.5 兆美元。

底下簡要介紹這 2000 億美元流向：

1000 億美元補助款用以刺激各州和民間產業的額外資金。白宮稱，該資金目標在例如機場、客運鐵路、飲水設施和超級資金 (Superfund) 等項目。

500 億美元資本投資在偏鄉基礎建設項目。

200 億美元用在「變革性基建項目」，或有「會反而阻止民間投資」的獨特技術特徵之項目。

100 億美元為新聯邦資金「循環基金」，白宮稱目標為購買聯邦資產。

200 億美元用於擴大現有信貸計畫，以及私人活動債券。

但 Height Securities 分析師認為，今年國會通過基建設施法案的可能性只有 15%。「因為基礎建設政策需要參議院 60 票贊同，而共和黨只有 51 席，我們高度懷疑政府的計畫取得立法必要性支持的可能性。」

川普表示，美國基礎設施年久失修的情況已經到了令人無法忍受的地步，損害了美國競爭力和民眾生活品質，白宮的基建投資計劃將鞏固美國經濟，提高美國競爭力，為美國家庭降低生活成本。

但分析師認為，此基建投資計畫恐難獲得跨黨派支持，因為民主黨詬病聯邦政府出資太少，無法滿足美國基建融資需求，而部分共和黨議員則認為基建投資會讓政府財務赤字擴大，反對白宮增加開支。