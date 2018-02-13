錢從哪裡來？白宮：2000億美元基建費將挖年度預算開支

美國總統川普於美國東岸時間周一 (12 日) 公佈 2019 年度財政預算案，並同時首度公開他競選時承諾的 1.5 兆美元基建大計。不過這項龐大的基建計劃中，川普只讓聯邦政府出資 2000 億美元，佔總數不足 15%，意味州政府等地方政府需承擔大部分開支，與過往基建計劃中聯邦政府出資最少一半差異極大，勢必加重地方財政負擔。

香港《文匯報》綜合外媒報導，基建計劃將分為兩部分，包括維修殘破的道路和機場，以及加快基建審批和環境評估等程序。聯邦政府將在未來 10 年，從其他項目中抽調 2000 億美元，當中一半用於交通、供水、渠務和改善污染，另有 500 億美元用於改善各州鄉郊設施。

白宮預算辦公室主任馬爾瓦尼 (Mick Mulvaney) 表示，新方案有助放寬基建監管、簡化審批過程，聯邦政府期望於未來兩年，額外增撥 210 億美元改善基建。

州政府和各級縣市鎮政府可利用聯邦政府撥款，支付 20% 基建開支，但與目前聯邦政府出資 50% 至 80% 相比，方案將大幅加重地方政府財政負擔。

彭博資訊報導指出，這項基建計畫的大原則，是由各地承擔多數基建計畫財源，因此聯邦政府的最佳角色就是協助各地找出穩定財源，並把政策重心擺在簡化聯邦批准流程，川普希望聯邦政府的批准時間能縮短至 2 年。

至於聯邦政府的經費從何而來，白宮表示，上述 2000 億美元將透過刪減年度預算支出挖出財源，本周川普將把預算案送交國會。但上周國會同意打破預算上限，同意未來 2 年多花 3000 億美元，代表白宮預算案參考的數據已經過時。

川普上月發表國情咨文時，表明地方政府需與聯邦政府合作，並適度採用公私營合作模式，改善基建赤字。他昨日與 4 個州的州長會面，周三 (14 日) 則會跟國會領袖會面，解釋基建計劃，他周五 (16 日) 將前往佛羅里達州奧蘭多推銷方案。

川普過去多次批評國家基建老化、公共道路殘破，窒礙經濟活動，但他上任初期集中推動廢除歐巴馬醫改，至今才推出獲公眾支持的基建計劃，不少政界人士認為他策略出現失誤，白白錯失挾民意促使民主黨支持的機會。

臨近中期選舉，民主黨未必再願意輕易向共和黨人讓步。白宮官員承認方案將於國會面臨阻力，促請共和、民主兩黨多作磋商，制訂最理想的基建方案。

眾議院少數黨領袖佩洛西 (Nancy Pelosi) 批評，基建方案把財政負擔推卸至地方政府，民主黨人亦要求當局增加開支時，提供新的收入來源，例如增加燃油稅。基建專家則認為，聯邦政府只願支付兩成基建開支，難以吸引私人企業投資。

美國全國製造商協會 (NAM) 則支持方案，指出交通、電力和供水等基本設施關乎製造業競爭力，改善基建有助刺激就業，讚揚川普具領袖風範。