川普四兆預算計劃公布：國防預算創2010年來新高 基建十年砸2000億

摘要：白宮預算計劃預計 10 年間預算赤字逾 7 兆美元，幾乎較此前預期翻倍；預算計劃提出，未來十年基建合計投入 2000 億美元，2019 財年提議國防預算 6860 億美元，創 2010 年以來新高；提供 180 億美元修建美、墨邊境牆。

白宮本周一公布 4.4 兆美元規模預算計劃，其新財年的國防預算提議規模創 2010 年來新高，提出基建將十年投入 2000 億美元，十年內美國政府預算赤字料將激增。

預算支出之中，基礎設施方面，2019 財年預算計劃提出，明年為基礎設施提供 210 億美元，未來十年基建合計投入 2000 億美元。

預算計劃提出為國防部提供 6860 億美元，國防預算規模創 2010 年以來新高。川普的防衛計劃支持海軍開支、導彈防衛和波音飛機。國防部此前提出 5970 億美元年度預算，外加正在進行的戰爭相關開支 890 億美元，預算提議全部接受。

邊境安全方面，2019 財年預計投入 230 億美元，其中 180 億美元用於修建美國與墨西哥邊境牆，27 億美元用於扣留 5.2 萬無證移民，7.82 億美元用於招募 2750 多名海關和移民工作人員。

預算計劃建議，對農村航班的補貼實施漸進式削減，將把補貼規模從 1.5 億美元削減 38%，至 0.93 億美元。

預期預算赤字大增 十年後政府將接近 30 兆美元

白宮預算計劃預計，10 年期預算赤字 7.095 兆美元，之前預計 3.15 兆美元；2018 財年預算赤字 8730 億美元，之前料為 4400 億美元；2019 財年預算赤字 9840 億美元，之前料為 5260 億美元。

白宮預算計劃預計，2019 財年財政收入 3.422 兆美元，占 GDP 比重料為 16.3%，2019 財年財政開支 4.407 兆美元，占 GDP 比重料為 21.0%。

預算計劃預計，到 2028 年，美國聯邦政府債務將增至 29.9 兆美元，較目前增加 9.4 兆美元，這部分債務未計入政府間貸款，到 2028 年，這類貸款料將達到 23.7 兆美元，較目前增加 8.9 兆美元。

預算赤字擴大的同時，白宮預計美國經濟三年間將保持至少 3% 的經濟增速。

白宮預算計劃將 2018 年失業率預期均值由 4.4% 下調至 3.9%，上調了三年間美國實際 GDP 增長預期，將 2018 年實際 GDP 年增率增速預期由 2.4% 升至 3.0%，2019 預期由 2.7% 升至 3.2%，2020 年由 2.9% 升至 3.1%。

『新聞來源／華爾街見聞』