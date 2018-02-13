美對北韓立場轉變 擬不設前提直接對話

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 上周六 (10 日) 結束在南韓的 3 天訪問，雖然外界期待的「美朝互動」在平昌冬奧會上未能實現，但彭斯回程時接受傳媒專訪時表示，儘管美方會持續向北韓的金正恩政權施壓，但美方已準備好在不設前提下，與平壤直接對話。此說法顯示川普政府對北韓立場的轉變。

《星島日報》報導，彭斯出席平昌冬奧的行程結束後，乘坐空軍二號專機回國，途中在機上接受《華盛頓郵報》訪問，表示接下來對北韓會「最大施壓與對話並進」。他在訪韓期間，與南韓總統文在寅有過兩次談話，商定後奧運戰略。

初步設想是美國及其盟友仍然會繼續向北韓施壓，促使朝鮮半島無核化，但在繼續施壓的同時，川普政府現在願意坐下來和北韓進行「不設前提」的對話。以前川普政府的立場是「北韓必須先同意討論放棄核武，雙方才能開始對談」。

《華郵》引述彭斯的話說：「重點在於，在他們確實有所作為，讓美國與盟友相信那代表北韓正朝非核化邁出有意義的一步之前，不會停止施壓。」他表示，「將持續並加強施以最大壓力，但如果你想談，我們就談。」

文在寅在觀看短道速滑比賽時對彭斯說，他已向北韓代表團表示：「你們有必要和美國對話。」文在寅向彭斯保證，北韓不會因為口頭承諾而獲得經濟或外交上的好處，對話只是為了實現無核化的具體步驟。

彭斯其後奧運時期的接觸表示：「我認為這與過去 20 年已有所不同。」被問及北韓必須採取何種具體措施來換取鬆綁制裁時，彭斯說他也不清楚，「所以才需要對話」。

香港《明報》報導，西方傳媒普遍認為，這跟彭斯出席平昌冬奧時對北韓的態度大異，亦有異於川普政府過往的立場。彭斯這次出席平昌冬奧時未有跟北韓代表團作交流，更拒絕與北韓代表同枱晚宴，引起南韓輿論不滿。

針對彭斯的最新言論，立場中立的《文化日報》認為，彭斯相信文在寅關於兩韓交流的說法，即北韓「不摒棄核武，就無不費之惠」。右傾的《朝鮮日報》則將重點放在「繼續施壓」，認為彭斯分明要北韓棄核。電視台 JTBC 認為這是美韓同盟一致「對北韓強硬信息」，「擺明不容北韓握主導權」。

韓國外交部官員淡化彭斯言論，稱美國國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 去年 12 月也提過「無前設條件」與北韓對話。南韓統一部表示，兩韓關係正常化等一切尚在起步；朝鮮半島和平的機會與挑戰並存，有必要確保「主導與積極的倡議」。有外交消息人士說，美國和北韓尚處一邊等待對方伸手，同時又在角力的過程。

南韓當局以北韓高層代表團為慶祝平昌冬奧訪問南韓契機，將採取何種外交後繼動作受到各方關注，預期青瓦台致力為文在寅訪問北韓營造氣氛。

韓聯社報導，後續措施的核心是向 4 強 (美、中、日、俄) 介紹北韓高官訪問南韓的結果，尋求 4 強理解和支援文在寅的構想，藉這次契機推動改善南北韓關係，進而促進北韓和美國展開對話，實現朝鮮半島和平。換句話說，這是在為文在寅訪問平壤創造條件。

金正恩妹妹金與正上周六與文在寅會面時，轉交了金正恩的親筆信，金正恩在信中邀請文在寅「在方便的時間訪問平壤」。

預計文在寅將向美方強調，為引導北韓放棄核武，有必要透過對話了解平壤當局的意圖。分析認為，文在寅可能在不久的未來與美國總統川普通電話。

南韓統一部周一發表聲明，表示這次北韓高層代表團訪問南韓，「顯示北韓有強烈的意願改善兩韓關係，且平壤在必要時可以做出前所未有的大膽舉措」。

南韓將嘗試安排更多南北韓離散家庭團聚活動，尋求緩和緊張的軍事局勢，為南北韓首腦高峰會鋪路。