面對人口問題這個最大的挑戰 亞洲央行愛莫能助

日本央行行長黑田東彥稱這是經濟面臨的最大挑戰。南韓央行行長李柱烈則表示，這個挑戰的管理難度，超過創紀錄水平的家庭債務或未來聯準會升息。

這個令亞洲央行官員們困惑的問題就是：人口組成。而讓事情變得更糟的是，他們認識到對於這個問題他們能做的事情很少。

「在老齡化的世界裡，貨幣政策並不是那麼有效，」State Street Global Advisors 駐倫敦的全球首席退休策略師 Amlan Roy 說。「這方面超越了央行官員們的職責範圍。我們需要更多的財政政策和結構性政策。」

人口年齡較大通常意味著勞動力數量減少，納稅人和黃金年齡段的消費者數量減少。潛在的經濟成長率下滑，通膨推動力隨著人口老化而消退。

儘管央行官員可以通過降低基準利率或採取更激進的刺激措施來應對，比如黑田東彥進行的史無前例的貨幣政策實驗，但這只是緩解了癥狀。這個問題的解決方案在於大規模的勞動力市場改革和移民的增加，但這些並不在央行官員的職權範圍內，意味著受選民左右的政府不得不承擔這個艱難的工作。

從聯合國的數據來看，可以肯定的是，整個亞洲地區的人口仍然比歐洲和北美洲年輕，後者在 2030 年年底前老年人群的比例更高。這主要歸功於菲律賓，孟加拉國和印度的年輕人口。根據聯合國的數據，即使到了 2030 年，60 歲及以上的人口也將占亞洲總人口的大約 17%，接近 15 歲以下人口的比例。

Roy 說，在所謂的「亞洲世紀」中，亞洲存在著重走拉美上世紀 90 年代老路的風險，即未能在就業、稅收、教育和醫療健保方面做出必要的改變，最終威脅到經濟成長和就業機會的創造，並加劇不平等狀況。

以下是面對一些最大人口挑戰的五個亞洲經濟體的詳細情況：

1. 南韓

南韓央行行長李柱烈已經表示，南韓的老齡化速度在世界上最快，將比該國創紀錄水平的家庭債務或未來聯準會升息更難以管理。

根據南韓央行 2017 年發布的研究報告，如果不採取措施來提高生產率和勞動參與率，南韓的年度經濟成長率可能會在 2025 年減緩至 1.9%，2026-2035 年則會下降到 0.4%。

央行關於對抗老齡化的研究凸顯出央行不能控制的工具；研究稱當務之急的政策應該是提高出生率。

2. 泰國

泰國央行去年引述世界銀行的預估報告稱，到 2022 年，泰國將成為第一個「老齡化社會」的開發中國家，其中 65 歲及以上人口比例至少為 14%。

泰國央行的大部分政策建議都不在其職責範圍內，其中包括提高退休年齡，支持老年人的反向抵押貸款，並向雇主提供激勵措施以雇用 60 歲以上的員工。

泰國央行報告稱，泰國近三分之一的人在 60 歲時仍然債務纏身，許多老年工人從事低技能工作，這意味著他們將被迫依靠家人和政府支持。

3. 台灣

台灣政府 2016 年預計，台灣人口將在 2023 年開始萎縮。2016 年以來出生率下降速度超過預期。

即將卸任台灣央行行長的彭淮南曾公開敦促年輕人結婚並生育更多的孩子。

彭淮南表示擔心，低出生率會壓縮勞動力供給，並對政府退休基金施加更大的壓力，從而威脅經濟成長。

4. 日本

日本央行行長黑田東彥上個月在瑞士達沃斯說，人口組成的變化是日本經濟面臨的最大挑戰。

日本央行稱，勞動力市場改革是應對這一挑戰的關鍵。

副行長中曽宏在 11 月一次演講中稱，人口下降也對區域銀行和金融體系長期健康構成威脅。

日本央行在 10 月發布的一份報告中稱，工人人數減少意味著銀行之間的競爭加劇，提高了日本銀行業淨利息收入減少導致的壓力，而日本銀行業又過度依賴淨利息收入。

5. 新加坡