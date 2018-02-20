美股一陣地動天搖，全球股市跟著嚇趴，台股一周的跌勢，讓投資人做了八個月白工！高度震盪將成為狗年常態，操作上切記絕對要避開這幾年已大漲股票，選股看基本面高成長、低 PE、高現金殖利率；技術面最好低價、低基期、低漲幅；籌碼面則董監持股高、融資使用率低；鎖定六大產業就對了！

【文／江文勝】

農曆春節封關前的一周，全球股市出現○八年以來罕見的震撼教育，正當市場籠罩在美股日日創新高、台股天天二八年新高的一片歡呼聲中，二月五日開始接連兩個交易日，美股突如其來地一陣地動天搖，全球股市跟著嚇趴，道瓊兩個交易日跌掉過去兩個月漲幅、加權指數更是跌到四個月前，即是去年五月底的位階；也就是說，台股一周的跌勢，已讓投資人做了八個月白工。

雖然大家都有短線過熱隨時拉回整理的警覺心，但這波跌勢來得又快又急，讓所有投資人措手不及。全球股市為何會有如此反應？各方解讀都有道理，但說穿了就是全球累積高度漲幅後，賣壓快速進行一次性宣洩。

整體來看，雞年全年基本上是台股有史以來極少數風平浪靜、歌舞昇平的一年，雖然目前整體產業基本面還看不到反轉訊號，但雞年封關前兩周出現迅雷不及掩耳的恐慌崩跌小股災，似乎也預告著全球股市在狗年絕對會是高度震盪的一年。

慶幸的是，美國、中國、德國、日本等重要經濟體的景氣循環還在往上走階段，因此任何事件觸發的快速震盪回檔，通常也伴隨著極佳的切入買點機會！

哪些產業是狗年續旺的產業？哪些個股在震盪回檔中值得優先布局？在這期〈封面故事〉中將一一為讀者詳細探討說明。

今年還有哪些危機？

有哪些事件可能引發高度震盪？

（1）「老人與狗」漲多賣壓宣洩：觀察重點在股價或指數離年線正乖離是否過大。

（2）美國縮表影響：全球資金行情落幕，十年期公債殖利率是指標。

（3）ＥＴＦ助漲、助跌效應：留意程式賣壓恐釀災，美元指數是指標。

（4）加密貨幣崩潰：加密貨幣引發國際金融市場恐慌，比特幣跌破六○○○美元的採礦成本。

（5）央行彭淮南二月底退休：參閱前期《先探》。

（6）台積電張忠謀股東會退休：參閱前期《先探》。

（7）地緣政治風險：北韓、中東局勢緊張變化。

（8）天災、疾病疫情：地震毀滅、病毒肆虐。

高度震盪將成為狗年常態，操作上，切記絕對要避開這幾年已大漲股票。上周股災中《先探》介紹的青雲、統懋、三星逆勢上漲可歸納出幾個共通條件，包括：

（1）基本面：高成長（或穩定獲利）、低ＰＥ、高現金殖利率。

（2）技術面最好低價、低基期、低漲幅。

（3）籌碼面：董監持股高、融資使用率低。

從這幾個條件來看，農曆年後可特別留意未來可望在 FinTech 領域大放異彩的三商電。

三商電腳踏 FinTech 大商機

三商電主要從事金融及公共工程系統整合業務，全台ＡＴＭ市占近四○％，存提款機市占七○％、補摺機八五％、ＡＴＭ監控系統二五％。在台灣傳統ＡＴＭ市場飽和後，營運一度陷入谷底，二○一三年甚至由盈轉虧，每股虧損○．○七元，不過這幾年隨著金融創新、雲端服務興起，二○一四年營運步出谷底後，獲利逐年呈現明顯拉升。

來源：《先探投資週刊》 1974-1975 期合刊號

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