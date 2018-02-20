落實永久存股　把小錢變大錢

撰文：劉 萍

年終獎金很少，也可以用來存股嗎？存股達人老農夫表示，不但可以，而且「現在一筆小錢，會是以後一筆大錢。」

根據 yes123 求職網於 2017 年年底所發布的「工作考績與年終獎金期望值調查」，上班族對年終獎金的期望值是 1.1 個月，以 2017 年前 10 個月平均經常性薪資估算，大約有 4 萬 3,850 元。雖然不多，但若用老農夫的永久存股法投資，就算 1 年只能擠出 2 萬多元，未來仍可打造年年增值的「一手現金＋一手股票」組合，享有安穩退休的現金流。

善用時間複利 永遠不會讓自己窮回去

雖然「存股」已是廣為人知的投資方式，但許多人、尤其是資金少的年輕人，常因為受到存股「本金要大」、「效果太慢」等迷思影響下，半途而廢，甚至遲遲跨不出第 1 步。「時間和複利，是沒錢人的最大武器，不好好運用它，就可能讓自己又再窮回去！」老農夫惋惜道。

老農夫也承認，存股的效益，一開始是慢，但只要堅持存到第 10 年，就會發現累積資產的速度，其實是非常快的。所以，在 2 月新出版的《老農夫永久存股套書》中，他以一本《老農夫的存股複利公式》、一本《老農夫永久存股筆記》，以及一張《老農夫講股有聲書》CD，教大家重新建立存股觀念及如何評估並挑選好公司，並以「1 年 1 買」策略，打造永久存股組合，讓自己、下一代都不會再窮回去。

但在 1 月 17 日已衝上 1 萬 1,000 點的台股，許多知名定存股，例如中華電（2412）、中保（9917）、統一（1216）等，投資 1 張少則 6 萬 9,000 元左右，多則將近 11 萬元，就連元大台灣 50（0050）1 張也要 8 萬 5,000 元，對只有 4 萬元、甚至資金更少的投資人，真的能做永久存股？

老農夫表示，以他的選股原則，就是在長壽的行業裡，挑有長期競爭力的好公司，

除了上述標的入選之外，還有中信金（2891）、遠東新（1402）等股價在 20、30 元而獲利也很穩定的好公司。像中信金，老農夫就認為，最適合年輕人用「1 年 1 買」的方式永久存股。他做了以下的試算說明：

假設從 2005 年開始，於每年交易首日一開盤時就買進，那麼第 1 年的投入金額是 3 萬 8,200 元；第 2 年交易首日的開盤價是 25.85 元，因有前一年領到的股息 1,000 元可投入，所以實際新投入的資金是 2 萬 4,850 元。以此逐年類推，到 2014 年買第 10 張股票時，那一年實際投入的資金是 1 萬 3,960 元。

總計 10 年下來，實際總投入金額是 20 萬 4,460 元；但如果未將領息的錢也投入，那麼 10 年總投入金額也不過是 22 萬 6,700 元。

再看原本的規畫是，1 年準備 4 萬元，但實際上，平均 1 年只投入 2 萬 446 元到 2 萬 2,670 元，10 年就能存到 16 張股票（編按：買進 10 張，累積配股 6,672 股）和近 6,000 元的股息。

「做不到這樣的投資，我想不是真的沒有錢做投資，而實在是沒有耐心、信心、決心投資 10 年，是不了解時間複利的『利』量！」老農夫說。

接著，老農夫也指出，當年輕人投入 10 年時間，持續用「1 年 1 買」的方式存股，會買到 2005 年 38.2 元的天價，也會買到金融海嘯進行中的 2009 年 14.3 元的地價；會在 2005 年領到 2.91 元的高股利，也會發生於 2007 年時，沒有股利可領的狀況。

決定投資多少年 是存股成敗的關鍵

但是只要公司壽命長、不破產、不下市、不是年年沒股利，那麼無論買得貴或買得便宜、無論股利是變多或是變少，則每一年實際投入的資金、每一張股票的成本，都在減少中，而累積的股票張數和領取的股息，則都會是在增加中。

老農夫表示，若能繼續投入第 2 個、第 3 個、第 4 個，甚至是第 5 個 10 年的永久存股時，除了有更多的「一手股票＋一手現金股息」，其中有 26 張的股票是零成本，這就是他一再強調的時間複利效益。

「所以，永久存股的成功關鍵，不是你現在投資多少錢，而是你現在準備投資多少年。」老農夫說。

正因為第 1 個 10 年有成，所以他能在 2015 年到 2017 年繼續 1 年 1 買中信金，也特別鼓勵現在的年輕人，及早、從小額開始做永久存股投資，財富自由一定會實現。



來源：《Smart 智富》 2018 年 2 月

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