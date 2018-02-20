外資買超新藥股為哪樁？

台灣新藥研發進入取證重要階段、國際市場看好亞洲生技起飛效應，外資動向因而成為新藥股價觀察指標之一，今年以來買超的新藥股藏有甚麼玄機？

【文／徐玉君】

新藥研發路遙遙，從開發到取證，一路需要投資人的資金關照，募資行為又可能被冠上意圖影響股價的罪名；台灣對新藥投資的評價仍在學習階段，外資法人的操作或許可以作為評斷一顆新藥可能成功的機率觀察指標之一；但也很可能是作手以假外資名義，行買股為虛、賣股為實之股價套利的操作手法。

今年新藥取證關鍵年

今年以來生醫股表現弱勢，反而是新藥股呈現一片欣欣向榮，尤其在四月底有機會取得ＦＤＡ藥證的中裕，以及浩鼎單株抗體新藥 OBI-888 獲ＦＤＡ核准進行臨床試驗，股價分別創下今年反彈新高二○九元、一九六．五元後，由亞獅康ＫＹ及藥華藥接棒反彈，而股價強彈的原因，是外資法人一路加碼。

可以從兩個面向來看亞獅康及藥華藥獲外資法人青睞的因素，就基本面而言，亞獅康原本就是國內唯一掛牌的純外資新藥研發商，因此，外資持股比率高並不令人意外；且亞獅康手中共計擁有五項候選藥物及一個 Modybodies 平台，其中適應症包括膽道癌、胃癌、轉移性乳癌與轉移性大腸直腸癌藥物 varlitinib（ASLAN001）之臨床數據正面，因此，市場除看好美國ＦＤＡ已核准展開的膽道癌二期／三期樞紐臨床試驗（預計二～三年完成）外；亦對用於第一線（HER1/HER2 共同表現）的晚期或轉移性胃癌的全球二／三期試驗（去年已開始收案，預計招收四○位病患）表示樂觀，估計四～五年內完成。同時，varlitinib 對於轉移性乳癌的適應症進度也已完成第 2a 期臨床試驗（鎖定 Herceptin 治療失敗的 HER2 擴增病患），期中分析資料顯示該藥對病患產生極佳的療效，且耐受性及安全性良好。

為此，亞獅康已宣布從 Array BioPharma 取得該藥的全球開發、製造與商品化的所有權，簽約金與里程合計不超過一．二九億美元，未來銷售權利金不超過低雙位數。因應資金需求，公司決議辦理增資發行ＡＤＲ（美國存託憑證），預計募資四八五二萬美元（約十四億台幣）。

就操作面而言，存託憑證ＤＲ由於具備了減少匯兌的損失（採用當地貨幣計價）、買賣手續簡易、享有原股一樣的股息、股利外，更是國際間操作套利的工具，一旦ＤＲ的換算價格低於標的本身時，只要買ＤＲ同時空現貨，再拿買到的ＤＲ向保管銀行申請轉換，轉換後的股票拿去做現券償還，即可獲利了結。因此，建立現貨基本持股，再觀察ＤＲ價格表現，進行套利行為是相當吸引人的。所以，包括已取的核准函的台微體，浩鼎也不排除以發行ＡＤＲ外作為募資方式之一。

來源：《先探投資週刊》 1974-1975 期合刊號

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