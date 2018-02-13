日本情人節還得送「義理巧克力」 Govida大登廣告倡言免了

Godiva 上周發布在日經新聞刊登整版廣告，呼籲企業主管們告知女性同事，如果她們感到有壓力的話，就不用送「義理」巧克力，此事引發日本媒體和網路的熱議。

日本女性在情人節當天向男性同事和朋友贈送較便宜的巧克力，已約定成俗多年， Godiva 日本總裁 Jerome Chouchan 署名的廣告中表示，情人節是傳達真實感情的日子，而不是協調職場人際關係的日子。

Godiva 刊登全版廣告倡導停送「義理巧克力」。（圖取自網路）

相較於歐美認為情人節是向情人示愛的日子，日本的情人節更執著於送巧克力禮品，且是由女性送禮給男性，並且形成普遍的辦公室文化，在職場送禮更積極。

這則廣告寫著，「給你真正愛的人送巧克力是件好事，但不需要義理巧克力」。理由是在這個年代，有許多日本女人不喜歡這個節日，也不想花費金錢和時間在送「義理巧克力」上。

在日文中，「義理」這個詞意味著榮譽和責任，是黑幫最愛奉行的準則，讓人聯想到冒著生命危險或高額花費達成任務。

日本人情人節花費 5 億美元

據 Macromill 2015 年的調查顯示，日本勞動婦女（25-49 歲）花在情人節巧克力的平均預算為 4986 日元（約 45 美元）；而根據日本巧克力和可可協會的統計，日本消費者每年在情人節的花費超過 5 億美元，對經濟的影響不能小覷。

「人情巧克力」真麻煩

一位在神奈川縣上班的職業婦女表示，除了購買巧克力需要花費外 ，還得考慮釋出的禮節訊息，價格太便宜，對收禮人來說，心裡甚至會有些不舒服，致使表達的心意適得其反。

她補充，如果她的老闆下令辦公室不要送這些「人情巧克力」，肯定會大大減輕她每年送巧克力的人情負擔和壓力。

但傳統似乎仍然流行

不過，女性網站 Mynavi Women 上周公布一項針對 252 名年齡 22-39 歲女性進行的調查，有 71％的受訪者表示，在情人節送同事巧克力的感覺很好。

Godiva 登廣告的舉動還招致「隱性行銷」的批評，因為 Godiva 巧克力向來是高價位產品，一般人少做為「義理巧克力」的禮品，鼓吹不送「義理巧克力」，基本上對他們的影響很小，甚至可能有利於他們的銷售。

更有人在推特和其他社交媒體上指出，Godiva 的廣告根本是「 yokei na osewa」，日文的意思是「不需要的善意」。