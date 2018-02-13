科技部帶新創團隊爭30億商機 明年將再戰

科技部今年 1 月首次率領 32 家新創團隊參與美國消費型電子展 (CES 2018)，今 (13) 日發表參展成果，科技部長陳良基宣布，新創團隊總計可為台灣爭取超過 30 億元的商機，他表示，經過評估後，決定明年將號召全台新創團隊，再次進軍 CES。

另外，科技部將在台北小巨蛋打造一個亞洲國際級創業基地，邀請國內外知名加速器及新創團隊進駐。

陳良基今日召開 CES 展後記者會指出，由科技部在 CES 新創區 Eureka Park 設立的台灣國家館 Taiwan Tech Star 吸引超過 4 萬人次參訪，與各國創投洽談超過 2400 場次，國內外媒體露出 50 餘則，團隊中包括麗暘科技及安盛科技獲得 CES 大會頒發創新獎，總計可為台灣爭取超過 30 億的商機。

陳良基表示，科技實力才是創新創業的後盾，團隊聚焦智慧醫療科技、AR/VR、人工智慧、穿戴裝置及物聯網等 5 大領域，緊緊扣合 CES 2018 科技趨勢，未來台灣的創新創業生態系要更強調鏈結國際，加強善用台灣產業優勢及資源整合。

他說，為積極籌備 CES 2019，科技部將提早規劃團隊的徵集，並向 CES 大會爭取最佳攤位，同時加強國際客戶鏈結及國際媒體操作；更重要的是，會積極舉辦培訓課程，教導團隊如何以矽谷的方式進行所謂的 Elevator Pitch、如何以矽谷的思維打入新創圈、如何迅速獲得創投及天使投資人的青睞。

陳良基指出，行政院正積極推動「加速投資台灣專案」，打造良好投資新創環境也是科技部今年的施政重點，CES 2018 的團隊已有相當的成果，另外將在台北小巨蛋打造一個亞洲國際級創業基地，邀請國內外知名加速器及新創團隊進駐基地，也會鏈結國內外大企業的資源開設相關創業及商業實務課程，重點聚焦人工智慧、軟體及半導體等高科技領域。

陳良基表示，基地的重點將鼓勵國際加速器投資新創團隊，並鏈結各國的創新創業生態系，有關基地的相關資訊過完年將會公布。