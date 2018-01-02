全球暖化導致生產環境改變 巧克力可能在30年內消失

專家預測，廣受大眾喜愛的巧克力即將在未來 30 年用盡，而這一切這都要歸功於全球暖化。

提煉巧克力的可可樹只能在特定條件下生長，包括高濕度和大量降雨，這些特定環境條件在未來幾十年預測的全球暖化趨勢中將逐漸失去。

濕度的流失影響最大，科學家們不相信會光靠降雨就能彌補。

迦納等巧克力生產大國的官員將被迫選擇是否將可可樹產區再往山上發展，這可能會給野生動植物帶來問題。他們只能在破壞生態系統和放棄巧克力之間作出選擇。

再加上去年預期過度消費導致巧克力供不需求，種種跡象顯示要生產足夠的巧克力以滿足需求的需求十分迫切。

可可果實的儲量在減少，目前的種植方法不能維持產量，環境的變化也使植物更難生長。據專家估計，這將導致每年的巧克力供應短缺達到 10 萬噸。

可可產量正在逐年減少 （圖: AFP）

Hardman Agribusiness 的 Doug Hawkins 指出，「不同於現代高產栽培品種和作物管理技術的發展，以實現其基因改造的其他樹木作物，全球可可產能的 90% 以上都由小農在自有農場中以未改良的種植材料生產。」

「所有的指標都顯示在未來幾年可能會每年出現 10 萬噸的巧克力短缺。」

好消息是巧克力的短缺暫時還不會在 2018 年衝擊市場。在所有最壞狀況發生衝擊之前還有好幾年的時間，這個世界還有時間來保存可可。

不要驚慌地去買一大堆巧克力，只因你擔心它們下週就不見了，它們不會這麼快。專家建議，只要在購買前想想自己的行為對環境的影響，然後去向公平貿易商購買巧克力棒，以確保生產巧克力棒的人得到適當的補償，就這麼簡單。