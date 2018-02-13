放心過好年水電價格不變、瓦斯價格只跌不漲

農曆春節倒數兩天，連續 6 天的假期，民眾不用擔心水、電、瓦斯不夠用，經濟部國營會表示，春節期間水、電價格維持不調整，天然氣與瓦斯價格只跌不漲，中油、台水也已備妥充足的汽柴油、自來水，台電也維持備轉容量達 269 萬瓩至 442 萬瓩，可確保電力供應充裕，讓民眾可以放心過好年。

國營會指出，春節期間經濟部所屬台灣中油、台水及台電公司服務不中斷，中油除了少部分加油站營業時間略作調整之外，全台主要地區直營加油站仍將維持 24 小時全天候營業，且便利超商也提供無休的水電費繳納管道，民眾可廣為運用。

過年期間就怕漲價，國營會表示，春節期間水、電價格維持不調整，天然氣與瓦斯價格只跌不漲，且為了確保春節期間油、水、電供應穩定，中油已調度備妥天然氣、液化石油氣以及汽柴油等各項油品，確保春節供油穩定。

台水也就各地地域特性進行最佳水源調度，以提供民眾穩定可靠的自來水，台電也已同步規畫電廠備用緊急啟動電源與待機、後備機組，將維持全台電力備轉容量達 269 萬瓩至 442 萬瓩，可確保電力供應充裕。

此外，台水也建議，民眾可提前展開春節居家環境大掃除工作，避開尖峰用水時段，避免因大量集中同一時段用水，導致水量不足造成不便，且務必節約用水，珍惜有限的水資源。

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