中油董座估今年油價會下滑 但關鍵要看「這個人」！歎5年已累虧691億求撥補

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-18 10:56

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中油昨 (17) 舉行歲末年終記者會，董事長方振仁於致詞中公布 2024 年營運概況，去年營運慘澹，總計稅前虧損 355 億元，已是連 5 年虧損，累虧已達 691 億。他強調，中油目前內部正在評估調整投資計畫，盼爭取增資或者撥補。對於今年油氣價格，中油預估有望低於去年。不過，川普即將上任，是一大變數。

方振仁指出，去年油價走勢上半年布蘭特油價每桶 92 美元，下半年最低 68 美元，國際油價上沖下洗，中油去年營收約 1.1 兆元，稅前虧損約 355 億元，負債比高達約 93%。

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中油累計 5 年來的虧損已達 691 億元，每年付息加負債金額達 7200 億元，光付出的利息費就達 140 億元。方振仁表示，虧損的主因來自配合政府政策抑制通膨、需維持油價平穩，因應之道是開源節流，內部會進行檢討及調整公司投資計畫，減少舉債，更希望以增資或預算撥補來降低財務壓力。

對於今年油氣價格，中油目前預估有望低於去年，但川普即將上任，是一大變數。方振仁指出，油價一向受地緣政治風險影響，俄烏戰爭仍持續，川普上任後對於對關稅、國際貿易壁壘的措施都是未知數，未來中油會持續關注川普新政的影響。​

淨零轉型方面，方振仁表示，天然氣在能源轉型中佔很重要角色，天然氣第三接收站預計今年 3 月底可測試運轉進度樂觀，對於北部天然氣供可更加穩固。另外中油近期取得永續航空燃油（SAF）相關認證，最快今年 4 月可供應給長榮、華航等國內航空，作為試飛作業，明年開始中油自己就能開始生產 SAF。