程式交易大衝擊：傳統大宗商品對沖基金 出現關閉潮

在大宗商品交易了約 40 多年的「巧克力手指」對沖基金經理人 Anthony Ward 將把 CC+ 巧克力及咖啡基金關閉。

Ward 表示，由於程式交易及高頻交易越來越普遍，正促使了他與其他觀念相近的基金經理人們，開始尋找不受程式交易影響的領域。

程式交易 (或高頻交易) 是使用電腦演算法來執行交易決策，同時處理了龐大的數據後，設立進場、出場、及停損點等交易決定。 程式交易商認為程式交易才會使市場的資金更「有效」的做分配。

雖然程式交易不是近期才有的事物，但 Ward 認為，程式交易崛起促使了市場的不穩定性波動，同時也造成了股市脫離基本面。

Ward 提道，回顧 2016 年 1 月的全球可可市場，當時由於中國工廠的需求量減弱，引發了市場對於全球大宗商品需求量是否下滑的擔憂；但是其實當時非洲正掀起了巨大的信風 (harmattan)，導致了那年的可可產量驟減。

可可產量大跌，市場價格理應上漲，但市場最終還是屈服於程式交易的「操盤」下，導致可可價格大跌。

結果論來看，Ward 當時認為可可價格應該上漲的判斷，其實是正確的，可可價格最後還是上漲，但也使他的對沖基金因此遭受嚴重虧損。

基金公司 Jamison Capital 的基金經理人 Stephen Jamison 也關閉了旗下基金，Jamison 表示，機器學習及人工智慧刪除了短期交易的機會，而大宗商品的長期利潤也開始大受懷疑。

另外，於 2008 年淨賺 1 億美元的原油基金 Astenbeck Commodities 也於去年宣佈關閉基金，其經理人 Andrew Hall 提道「非傳統及程式交易」降低了長期持有大宗商品的利潤。

不只原油，專攻銅物料的 Red Kite 基金經理人 Michael Farmer 也認為程式交易已扭曲了市場的本質。Ward 表示，之前的程式交易會影響 10%-15% 的大盤交易，但現在影響的幅度已攀升至 25%-30%。

據美國大宗商品期貨交易協會的統計顯示，全球最大期貨交易場所 CME 集團的程式農作物交易就佔了 49%，而程式能源交易也佔了 58%。

對沖基金研究的行業統計顯示 2017 年平均的對沖基金投資報酬率為 8.64%，但大宗物品對沖基金的報酬率才達僅僅的 0.43%，低於平均許多。

電腦交易的成長幅度 / 圖：路透社

程式交易商 GAM Systematic 經理人 Anthony Lawler 對於一些經理人批評程式交易的論點，Anthony Lawler 直言，「不會對傳統經理人感到抱歉」，Lawler 認為在資訊時代下，訊息已大量公開化。「擁有更多資訊的人非常罕見，現在比的是誰能更快的消化訊息」。程式交易商 GAM 的旗下投資池規模高達 1580 億美元。

Marex Spectron 大宗對沖基金經理人 Guy Wolf 則表示，「基本面是歷史學家在研究的事，是尋求解釋之前所發生的趨勢，而非現今交易員的業務」。

此外，由於銀行及退休基金在過去數年逐步退出大宗商品市場，這也導致了程式交易越來越佔據上風。數據顯示，2012 年至 2015 年，大宗商品的投資量減半至達 2000 億美元，雖然目前已回溫到 3000 億美元，但其實也尚未恢復至之前的水準。