美國增長「兇猛」 OPEC一個月後再度上調原油供應預期

摘要：OPEC 公布的本月月度報告將今年非 OPEC 產油國的預期產量較此前預期上調 32 萬桶 / 日，其中美國的供應預期增量上調 15 萬桶 / 日。上月 OPEC 已經上調了今年美國和所有非 OPEC 國家產油預期。

美國產油勢頭太猛，OPEC 不到一個月時間已經兩次上調今年原油供應預期量。

12 日本周一，OPEC 在公布的月度報告中表示，預計今年原油市場供應量增長比最初預期的快，今年非 OPEC 產油國產量將增加 140 萬桶 / 日，較上月報告預計的增量高 25 萬桶 / 日，今年這些產油國合計產量預計為 5926 萬桶 / 日，較上月預期增加 32 萬桶 / 日。

OPEC 此次上調主要源於美國產量增加，其預計，今年美國供應增長規模將達到 15 萬桶 / 日，約占其上述非 OPEC 產油國產量預期上調值的一半。



這是 OPEC 時隔不到一個月再度上調全球產油預期。

上個月，OPEC 在月報中上調了美國產量預期，理由是油價上漲刺激了生產商的熱情，特別是頁岩油。OPEC 將今年非 OPEC 產量增長預期由 99 萬桶 / 日上調至 115 萬桶 / 日，漲幅 16%。

在需求面，由於預計全球經濟活動穩步增長、交通運輸燃料需求強勁，石化業不斷增長，OPEC 的預期較此前樂觀。

上月 OPEC 將今年全球原油需求增量上調 2 萬桶 / 日，至 153 萬桶 / 日。本月 OPEC 又預計全球原油需求增量為 159 萬桶 / 日，今年全球總需求將達到 9860 萬桶 / 日。

上周國際油價創兩年來最大周跌幅，布油一周跌逾 8%，僅上周五一天就跌超 3%，收創今年以來新低；美油跌超 9%，抹去今年以來所有漲幅。

上周美國官方公布的上上周產油量史上首次突破 1000 萬桶 / 日，此後油服公司貝克休斯公布數據顯示，上周美國活躍石油鑽台數創近三年新高。

美國石油企業增產，加之美元繼續回漲，令油價承受雙重壓力。

本周一國際油價走出年內低谷，在美股開盤後漲幅收窄，截至發文，布油仍在 63 美元上方，上周五曾跌破 62 美元，創九周新低。

『新聞來源／華爾街見聞』