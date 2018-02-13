〈記憶體狗年看俏〉5G 、AI推升伺需求 南亞科樂看市場供需穩定

研調機構 TrendForce 看好今年記憶體產值可望持續成長 3 成以上，其中台灣記憶體廠南亞科 (2408-TW) 對產業供需看法也正向，總經理李培瑛認為，如果韓廠擴產規劃沒有改變，今年到明年 DRAM 供需都將呈現穩定。

李培瑛分析供需情況，今年上半年 DRAM 供給需求穩定狀況，預期下半年會有幾家 DRAM 廠增加一些產能，到時要觀察新增產能的情況，如果以三星、海力士目前所說的產能增加部分來看，市場將呈現穩定，預期今年 DRAM 供給溫和成長。

需求方面，受惠 5G 及 AI 人工智慧，包括伺服器及智慧手機需求看好，今年伺服器 DRAM 需求成長可期，AI 逐步導入高階智慧手機，可持續帶動記憶體搭載量攀升的中高階安卓手機，DRAM 搭載量容量維持約 4-6GB。

李培瑛表示，消費性市場將受惠今年的幾項運動賽事，包括冬季奧運、足球賽等，可望刺激電視、機上盒及相關網通產品需求增加，另外，挖礦機、遊戲機及智慧語音助理等需求可持續推升 DRAM 需求動能。

他指出，今年上半年 DRAM 供需穩定，價格將穩中透堅，有機會微幅上揚，第 3 季進入旺季，目前沒有悲觀的事情；預估今年市場對 DRAM 需求增加幅度約 20-25%，供需穩定。