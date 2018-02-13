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投資一定有風險 交易所CEO：買比特幣責任自負

比特幣價格波動相當大。(圖：AFP)
比特幣價格波動相當大。(圖：AFP)

加密貨幣交易所 Kraken 執行長 Jesse Powell 週二 (13 日) 表示，加密貨幣投資人，必須自行承擔風險與責任，而非期望交易所提供保護，使自己置身市場波動之外。

Powell 指出，我們不對任何加密貨幣的未來性給予承諾，投資人要懂得自我管理，觀察投資標的基本面。

歐洲監理機關 (ESAs) 日前示警，稱比特幣等加密貨幣，應被視為高風險資產，不宜投資。

ESAs 強調，加密貨幣的波動性，已顯示出「泡沫化的明顯跡象」。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，之前加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」；他甚至預言，比特幣價格將跌至 0。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席投資辦公室主任 Markus Mueller 說，不建議投資人投資加密貨幣，因為「有血本無歸的風險」；若想讓加密貨幣成為資產，官方必須給予更多監管，維持交易安全與透明度。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 之前接受 CNBC 採訪時也表示，加密貨幣「將迎來悲慘結局」。

對於上述觀點，區塊鏈業者、Blockchain Technologies Corporation 執行長 Nick Spanos 認為，自己和巴菲特所從事的，是全然不同的業務，「加密貨幣為人們揭示了貨幣的獨立性」。

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