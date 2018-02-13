投資一定有風險 交易所CEO：買比特幣責任自負

加密貨幣交易所 Kraken 執行長 Jesse Powell 週二 (13 日) 表示，加密貨幣投資人，必須自行承擔風險與責任，而非期望交易所提供保護，使自己置身市場波動之外。

Powell 指出，我們不對任何加密貨幣的未來性給予承諾，投資人要懂得自我管理，觀察投資標的基本面。

歐洲監理機關 (ESAs) 日前示警，稱比特幣等加密貨幣，應被視為高風險資產，不宜投資。

ESAs 強調，加密貨幣的波動性，已顯示出「泡沫化的明顯跡象」。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，之前加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」；他甚至預言，比特幣價格將跌至 0。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席投資辦公室主任 Markus Mueller 說，不建議投資人投資加密貨幣，因為「有血本無歸的風險」；若想讓加密貨幣成為資產，官方必須給予更多監管，維持交易安全與透明度。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 之前接受 CNBC 採訪時也表示，加密貨幣「將迎來悲慘結局」。

對於上述觀點，區塊鏈業者、Blockchain Technologies Corporation 執行長 Nick Spanos 認為，自己和巴菲特所從事的，是全然不同的業務，「加密貨幣為人們揭示了貨幣的獨立性」。