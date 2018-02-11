〈觀察〉AI時代來臨 就連傳統塑化產業也無法置身事外

人工智慧 (AI) 發展蔚為趨勢，不少企業欲搶先站穩浪頭，連塑化等傳統產業也開始擁抱 AI，台塑 (1301-TW) 與奇美實業日前參與捐助成立台灣 AI 學校，並將讓員工前往上課，台塑企業總裁王文淵更首次公開大談 AI，預告未來台塑會將 AI 技術運用在生產上。

台灣人工智慧學校於 1 月 27 日舉行首屆開學典禮，為台塑企業、奇美實業、英業達 (2356-TW)、義隆電 (2458-TW) 與聯發科 (2454-TW) 等 5 家企業，捐助財團法人科技生態發展公益基金會 (科生會)，並在中研院支持下成立，可說是民間企業一手拉拔成立的 AI 學校。

在捐助企業名單上，出現平時較難與科技聯想在一起的台塑與奇美實業等傳統產業，不免令人好奇。據了解，王文淵共捐助 3000 萬元予台灣人工智慧學校，盼能為台灣培育 AI 人才，在時隔不到一周的台塑暮年會上，王文淵更首次公開大談 AI，一解外界對於台塑捐助 AI 學校的疑惑。

在王文淵眼裡看來，工業 4.0 要做好，不只是工廠本身要有相當程度的自動化，還要將原料產品價值完全包在裡面，但資料實在太多，今年開始要導入 AI 技術來處理大數據，不過，由於台塑員工專業大多在石化、機電或工程上，對 AI 領域觸極少，為讓 AI 技術能應用在生產上，將讓台塑四寶 17 位高階主管到台灣人工智慧學校去上課，課程結束後，還會再讓下一批同仁輪流上課。

據悉，未來將 AI 技術導入生產後，台塑盼能透過 AI，從既有的龐大生產與管理數據資料中，分析出最佳生產條件，發展如智慧製造、設備異常預警等技術，以提升石化廠生產效率，並發揮最大效益。

在全球積極研發 AI 技術應用的同時，企業若未能及早因應，未來可能面臨生存困境，因此就連國內塑化龍頭台塑集團，都開始積極跨入 AI 領域，顯示在 AI 來臨的時代，無論傳統產業或科技業，誰也無法置身事外。