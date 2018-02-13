分析員﹕港股將反彈 料試三萬點

美國股市再度出現大反彈，道瓊斯指數重上24600點，市場人士預期今日大市將會高開，並有機會上試3萬點。

道瓊斯指數收市報24601點，升410點或1.7%，標準普爾指收市報2656點，升36點或1.4%，納斯達克指數收市報6982點，升107點或1.6%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7177點，升85點或1.2%，德國DAX指數收市報12283點，升175點或1.5%，法國CAC指數收市報5140點，升61點或1.2%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報80.36元，較本港收市價高1.2%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報75.02元，較本港收市價高1.4%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.18元，較本港收市價高2.3%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.15元，較本港收市價高1.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報23.18元，較本港收市價高1.2%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，大市今日將會高開，並有機會挑戰3萬點，支持位在29500點。

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