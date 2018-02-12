内蒙古能建(01649-HK)擬3.33億元與内蒙華電成立合營以開發和林發電廠

内蒙古能建(01649-HK)公布，于2018年2月12日，公司簽訂合資協議，公司與内蒙華電(600863-CN)同意成立合資企業，由公司及内蒙華電分别持有49%及51%股權。

合資企業的注冊資本總額按和林發電廠總資産估值20%釐定。公司須以現金出資，而内蒙華電透過注資和林發電廠出資，和林發電廠的淨資産估值計入内蒙華電的出資。倘和林發電廠的淨資産估值低于認繳出資額，内蒙華電須以現金支付缺額。基于和林發電廠未經審核管理賬目，截至2017年12月31日，其總資産約為人民币33.99億元。假設和林發電廠的總資産估值為人民币33.99億元，公司的出資額則為人民币3.33億元。然而，公司最終應付對價取決于和林發電廠的總資産，其尚待有關當局估值。

據悉，内蒙華電主要從事火力發電、供熱，蒸汽、熱水的生産、供應、銷售、維護和管理；風力發電以及其他新能源發電和供應；對煤炭、鐵路及配套基礎設施項目的投資；對煤化工、煤炭深加工行業投資、建設、運營管理；對石灰石、電力生産相關塬材料投資；與上述經營内容相關的管理及咨詢服務。

公告稱，透過與内蒙華電成立合資企業，公司可與内蒙華電合作開發和林發電廠。和林發電廠位于正在建設中的和林格爾新區範圍内，是國家實施「上大壓小」政策的新建項目，一期工程規模為2台66兆瓦超臨界間接空冷機組。根據和林發電廠之管理賬目，截至2017年12月31日，其總資産為人民币33.99億元，并無錄得任何收入或利潤。成立合資企業可鞏固公司作為上市企業、特級資質及電力建設全産業鏈的地位，構建「一體兩翼」協同發展格局。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)