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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     樺晟     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     晟楠     富邦美債20年          振維              東林     其祥-KY             
勝昱     寶得利   元大美債7-10          牧德              欣厚-KY  德麥                
飛寶企業 華韡     元大美債1-3          凱美              友銓     世坤                
精確     太普高   元大投資級公司債          華韡              達威     冠好                
宏易              元大中國債3-5          九豪              松崗     萬國通              
唐鋒              國泰5Y+新興債          撼訊              三圓     飛寶企業            
台蠟              國泰1-5Y高收債          沛波              雙喜     光明                
榮群              合世              沛亨              力泰     聚紡                
天宇              易威              全達              理銘     興采                
新零售            盛弘              英格爾            雅茗-KY  泰茂                
力新              南璋              富驛-KY           亞都     至興                
恩得利            勝昱                                東凌-KY  萬在                
李洲              飛寶企業                            關中     長佳                
凱柏實業          精確                                隆中     唐鋒                
遠昇              宏易                                時報     永純                
及成              唐鋒                                欣泰     富喬                
鑫龍騰            台蠟                                         致振                
和進              富宇                                         威潤                
耀勝              榮群                                         唐榮                
倚強              天宇                                         晉椿                
鑫創              新零售                                       世豐                
廣寰科            力新                                         久陽                
點晶              恩得利                                       尼克森              
建舜電            李洲                                         凌網                
泰谷              凱柏實業                                     恩得利              
典範              遠昇                                         李洲                
長天              及成                                         凱柏實業            
益通              鑫龍騰                                       港建                
振維              和進                                         耀勝                
鴻翊              耀勝                                         至寶電              
迎輝              倚強                                         廣寰科              
欣厚-KY           鑫創                                         杭特                
兆遠              廣寰科                                       幸康                
系統電            點晶                                         長天                
世紀              建舜電                                       迎輝                
華容              泰谷                                         重鳥鵬              
建榮              典範                                         泓格                
立衛              長天                                         東林                
天揚              益通                                         盈正                
鈺創              振維                                         世紀                
合正              鴻翊                                         友銓                
金利              迎輝                                         慕康生醫            
寶聯通            欣厚-KY                                      昇益                
昇益              兆遠                                         通泰                
凱鈺              華星光                                       三聯                
德宏              系統電                                       合邦                
寬魚國際          世紀                                         業強                
合邦              華容                                         九豪                
萬旭              建榮                                         訊達                
驊宏資            立衛                                         撼訊                
久正              天揚                                         亞銳士              
上揚              鈺創                                         安碁                
全譜              合正                                         晉泰                
易通展            金利                                         上揚                
元隆              寶聯通                                       全譜                
沛亨              昇益                                         松崗                
九暘              凱鈺                                         易通展              
凱碩              德宏                                         迅德                
全達              寬魚國際                                     倉和                
奧斯特            合邦                                         光菱                
福華              萬旭                                         星雲                
保銳              驊宏資                                       三圓                
常珵              久正                                         士開                
立碁              上揚                                         雙喜                
越峰              全譜                                         力泰                
士開              易通展                                       理銘                
志嘉              元隆                                         中連貨              
富裔              沛亨                                         安心                
燦星旅            九暘                                         燦星旅              
富驛-KY           凱碩                                         高野                
劍湖山            全達                                         亞都                
德記              奧斯特                                       老爺知              
泰偉              福華                                         滿心                
華義              保銳                                         德記                
得利影            常珵                                         關中                
鼎創達            立碁                                         誠品生活            
花王              越峰                                         泰偉                
邦泰              士開                                         得利影              
                  志嘉                                         時報                
                  富裔                                         耀億                
                  燦星旅                                       旭然                
                  富驛-KY                                      鼎創達              
                  劍湖山                                       寶島科              
                  德記                                         明揚                
                  泰偉                                         綠河-KY             
                  華義                                         霹靂                
                  得利影                                       欣泰                
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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