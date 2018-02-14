[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/02/13 107/02/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.28940 10.28720 0.00220 0.02139 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.72760 9.72790 -0.00030 -0.00308 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.89380 9.89200 0.00180 0.01820 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64710 9.64080 0.00630 0.06535 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.29530 9.28920 0.00610 0.06567 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.11660 10.10840 0.00820 0.08112 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.74620 9.73830 0.00790 0.08112 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99290 9.88930 0.10360 1.04760 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.85710 8.76520 0.09190 1.04846 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.88460 10.81410 0.07050 0.65193 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01460 9.94970 0.06490 0.65228 中國信託智能運動基金-台幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 中國信託智能運動基金-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96120 10.96110 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.62880 9.64630 -0.01750 -0.18142 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.54650 9.56380 -0.01730 -0.18089 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80080 9.81630 -0.01550 -0.15790 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71250 9.72780 -0.01530 -0.15728 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.49800 38.49900 -0.00100 -0.00260 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20730 11.20380 0.00350 0.03124 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71640 10.74290 -0.02650 -0.24667 元大上證50基金 32.52000 32.63000 -0.11000 -0.33711 元大大中華TMT基金-人民幣 12.17000 12.06000 0.11000 0.91211 元大大中華TMT基金-新台幣 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 元大大中華價值指數基金-美元 13.08300 13.08600 -0.00300 -0.02293 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.83700 16.84500 -0.00800 -0.04749 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.27300 11.12700 0.14600 1.31212 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.24600 11.11700 0.12900 1.16038 元大中國平衡基金-人民幣 3.14000 3.10000 0.04000 1.29032 元大中國平衡基金-新台幣 14.55000 14.41000 0.14000 0.97155 元大中國高收益點心債券基金 11.26260 11.28550 -0.02290 -0.20292 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.47730 45.62450 -0.14720 -0.32263 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36120 10.35560 0.00560 0.05408 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67860 9.67340 0.00520 0.05376 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88910 9.89970 -0.01060 -0.10707 元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 元大全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.24000 0.09000 0.63202 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.77000 6.75000 0.02000 0.29630 元大全球股票入息基金-美元配息 10.00700 9.89900 0.10800 1.09102 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.36320 10.36650 -0.00330 -0.03183 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.64240 9.64550 -0.00310 -0.03214 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.27570 9.28090 -0.00520 -0.05603 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.68510 8.69000 -0.00490 -0.05639 元大全球新興市場精選組合基金 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209 元大全球農業商機基金 16.15000 15.97000 0.18000 1.12711 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大印尼指數基金 9.90700 9.90200 0.00500 0.05049 元大印度指數基金 9.93500 9.86100 0.07400 0.75043 元大印度基金 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897 元大亞太成長基金 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67000 8.67990 -0.00990 -0.11406 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.26030 7.26860 -0.00830 -0.11419 元大泛歐成長基金 9.35000 9.20000 0.15000 1.63043 元大美元貨幣市場基金-美元 10.16830 10.16780 0.00050 0.00492 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.05650 9.06910 -0.01260 -0.13893 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.19190 30.19640 -0.00450 -0.01490 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.94870 35.90820 0.04050 0.11279 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.54970 19.55450 -0.00480 -0.02455 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.53020 18.52330 0.00690 0.03725 元大美國政府7至10年期債券基金 36.87120 36.94440 -0.07320 -0.19814 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.55530 20.50910 0.04620 0.22527 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.04480 18.13050 -0.08570 -0.47268 元大得利貨幣市場基金 16.21660 16.21640 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95590 11.95580 0.00010 0.00084 元大華夏中小基金 8.41000 8.25000 0.16000 1.93939 元大新中國基金-人民幣 11.47000 11.33000 0.14000 1.23566 元大新中國基金-美元 11.69800 11.57600 0.12200 1.05390 元大新中國基金-新台幣 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190 元大新東協平衡基金-美元 10.44200 10.43500 0.00700 0.06708 元大新東協平衡基金-新台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 12.98000 12.84000 0.14000 1.09034 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.04650 11.04790 -0.00140 -0.01267 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.13620 11.15300 -0.01680 -0.15063 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.10620 11.12560 -0.01940 -0.17437 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.95350 9.97080 -0.01730 -0.17351 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.96280 9.98330 -0.02050 -0.20534 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.73610 9.75610 -0.02000 -0.20500 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.64860 9.67070 -0.02210 -0.22853 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43240 9.45400 -0.02160 -0.22847 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.75670 9.77970 -0.02300 -0.23518 元大新興亞洲基金 11.84000 11.72000 0.12000 1.02389 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.88770 9.89350 -0.00580 -0.05862 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.87780 9.88370 -0.00590 -0.05969 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.68670 9.69470 -0.00800 -0.08252 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.67690 9.68490 -0.00800 -0.08260 元大萬泰貨幣市場基金 15.06930 15.06910 0.00020 0.00133 元大實質多重資產基金-人民幣 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095 元大實質多重資產基金-美元 9.80400 9.69500 0.10900 1.12429 元大實質多重資產基金-新台幣 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 元大滬深300單日反向1倍基金 14.24000 14.47000 -0.23000 -1.58950 元大滬深300單日正向2倍基金 17.69000 17.19000 0.50000 2.90867 元大標普500基金 23.38000 23.05000 0.33000 1.43167 元大標普500單日反向1倍基金 13.98000 14.18000 -0.20000 -1.41044 元大標普500單日正向2倍基金 30.45000 29.64000 0.81000 2.73279 元大標智滬深300基金 18.56000 18.20000 0.36000 1.97802 元大歐洲50基金 23.89000 23.57000 0.32000 1.35766 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.75730 9.71070 0.04660 0.47988 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.11770 10.11740 0.00030 0.00297 元大韓國KOSPI200基金 22.77000 22.50000 0.27000 1.20000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛中國內需動力基金 11.02000 10.85000 0.17000 1.56682 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66860 11.67450 -0.00590 -0.05054 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09480 10.09990 -0.00510 -0.05050 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.03570 12.05230 -0.01660 -0.13773 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.40550 10.41990 -0.01440 -0.13820 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80710 10.82410 -0.01700 -0.15706 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.32770 9.34230 -0.01460 -0.15628 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.13000 11.88000 0.25000 2.10438 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.54000 12.32000 0.22000 1.78571 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.35000 12.13000 0.22000 1.81369 日盛目標收益組合基金(美元) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 日盛全球抗暖化基金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03120 10.01010 0.02110 0.21079 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.71650 9.69610 0.02040 0.21039 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78010 9.76220 0.01790 0.18336 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.47620 9.45880 0.01740 0.18396 日盛全球新興債券基金A 10.90030 10.90690 -0.00660 -0.06051 日盛全球新興債券基金B 8.71070 8.71600 -0.00530 -0.06081 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43810 2.43980 -0.00170 -0.06968 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.75540 1.75660 -0.00120 -0.06831 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38330 0.38390 -0.00060 -0.15629 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27710 0.27750 -0.00040 -0.14414 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.63050 12.65200 -0.02150 -0.16993 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.97220 8.98740 -0.01520 -0.16913 日盛亞洲機會基金 7.58000 7.50000 0.08000 1.06667 日盛貨幣市場基金 14.73540 14.73520 0.00020 0.00136 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45400 13.45380 0.00020 0.00149 台新MSCI中國基金 21.22000 21.13000 0.09000 0.42593 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.17000 19.29000 -0.12000 -0.62208 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.34000 19.11000 0.23000 1.20356 台新大眾貨幣市場基金 14.13000 14.12980 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.79250 9.78500 0.00750 0.07665 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81950 10.82610 -0.00660 -0.06096 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.89150 9.89990 -0.00840 -0.08485 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.81100 15.59100 0.22000 1.41107 台新中國精選中小基金 11.36000 11.10000 0.26000 2.34234 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.10000 18.05000 0.05000 0.27701 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61920 0.61730 0.00190 0.30779 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47590 0.47450 0.00140 0.29505 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.17950 9.07900 0.10050 1.10695 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.24380 9.21120 0.03260 0.35392 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.11780 10.08200 0.03580 0.35509 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.73850 10.72560 0.01290 0.12027 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.32370 11.31020 0.01350 0.11936 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 台新印度基金 16.07000 15.90000 0.17000 1.06918 台新亞美短期債券基金 10.90570 10.94140 -0.03570 -0.32628 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.97210 8.98940 -0.01730 -0.19245 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31190 0.31240 -0.00050 -0.16005 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.03760 12.06090 -0.02330 -0.19319 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41220 0.41290 -0.00070 -0.16953 台新真吉利貨幣市場基金 11.06790 11.06770 0.00020 0.00181 台新智慧生活基金-美元 9.99370 9.91730 0.07640 0.77037 台新智慧生活基金-新台幣 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.54240 9.55710 -0.01470 -0.15381 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.29800 9.31460 -0.01660 -0.17821 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.90840 9.92370 -0.01530 -0.15418 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.65940 9.67670 -0.01730 -0.17878 台新新興市場債券基金(A類型) 10.52070 10.53200 -0.01130 -0.10729 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35660 0.35690 -0.00030 -0.08406 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10170 8.11030 -0.00860 -0.10604 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28440 0.28470 -0.00030 -0.10537 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.21000 6.13000 0.08000 1.30506 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.12200 10.03600 0.08600 0.85692 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產全球大消費基金 14.13000 13.96000 0.17000 1.21777 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.00300 12.03320 -0.03020 -0.25097 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.95290 9.97790 -0.02500 -0.25055 未來資產亞洲新富基金 20.98000 20.64000 0.34000 1.64729 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54120 12.54100 0.00020 0.00159 未來資產新興市場債券基金A 8.99970 9.00990 -0.01020 -0.11321 未來資產新興市場債券基金B 7.08820 7.09610 -0.00790 -0.11133 未來資產閣來寶全球組合基金 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.91380 10.91070 0.00310 0.02841 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05650 10.08660 -0.03010 -0.29842 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.51910 9.51330 0.00580 0.06097 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55720 10.55070 0.00650 0.06161 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.59650 8.61910 -0.02260 -0.26221 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59640 9.62150 -0.02510 -0.26087 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90690 1.90510 0.00180 0.09448 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43870 2.43640 0.00230 0.09440 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.98090 9.00180 -0.02090 -0.23218 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13450 11.16040 -0.02590 -0.23207 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.44000 4.38000 0.06000 1.36986 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.60000 20.37000 0.23000 1.12911 永豐主流品牌基金 15.81000 15.61000 0.20000 1.28123 永豐亞洲民生消費基金 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676 永豐南非幣2021保本基金 12.61930 12.60270 0.01660 0.13172 永豐貨幣市場基金 13.85250 13.85230 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14800 2.14260 0.00540 0.25203 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47170 2.47180 -0.00010 -0.00405 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.10800 8.11400 -0.00600 -0.07395 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.56130 10.56930 -0.00800 -0.07569 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.62230 7.62620 -0.00390 -0.05114 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40780 11.41360 -0.00580 -0.05082 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.17000 20.14000 0.03000 0.14896 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.05000 9.91000 0.14000 1.41271 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.35730 11.35610 0.00120 0.01057 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70790 9.70300 0.00490 0.05050 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70790 9.70300 0.00490 0.05050 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.68780 9.68790 -0.00010 -0.00103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68780 9.68790 -0.00010 -0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.72040 9.71550 0.00490 0.05043 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84660 9.84170 0.00490 0.04979 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.67290 9.67350 -0.00060 -0.00620 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76080 9.76140 -0.00060 -0.00615 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.71000 11.53000 0.18000 1.56114 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.87000 11.76000 0.11000 0.93537 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.07000 14.69000 0.38000 2.58679 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.85000 20.45000 0.40000 1.95599 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.24000 20.82000 0.42000 2.01729 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.94000 11.76000 0.18000 1.53061 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.69000 12.49000 0.20000 1.60128 兆豐國際生命科學基金 15.11000 14.94000 0.17000 1.13788 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.21100 10.14130 0.06970 0.68729 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70630 10.63110 0.07520 0.70736 兆豐國際全球高股息基金 11.32000 11.18000 0.14000 1.25224 兆豐國際全球基金 30.72000 30.28000 0.44000 1.45310 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.16990 10.16940 0.00050 0.00492 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.44000 9.45230 -0.01230 -0.13013 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06590 10.07400 -0.00810 -0.08041 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.16440 8.17090 -0.00650 -0.07955 兆豐國際萬全基金 19.39000 19.39000 0.00000 0.00000 兆豐國際綠鑽基金 7.86000 7.76000 0.10000 1.28866 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47290 12.47280 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15190 11.13360 0.01830 0.16437 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91930 11.89680 0.02250 0.18913 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76040 10.74150 0.01890 0.17595 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.58130 11.55810 0.02320 0.20073 合庫全球高收益債券基金B類型 8.38280 8.36900 0.01380 0.16489 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.76190 9.74280 0.01910 0.19604 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25160 9.23530 0.01630 0.17650 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.34410 9.32510 0.01900 0.20375 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.59940 9.58260 0.01680 0.17532 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 合庫全球新興市場基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 合庫貨幣市場基金 10.10680 10.10670 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.90900 9.93330 -0.02430 -0.24463 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.15510 10.18020 -0.02510 -0.24656 合庫新興多重收益基金A類型 10.37690 10.40460 -0.02770 -0.26623 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.91010 11.93510 -0.02500 -0.20947 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.78920 13.81140 -0.02220 -0.16074 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.52380 9.54740 -0.02360 -0.24719 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.13590 10.16100 -0.02510 -0.24702 合庫新興多重收益基金B類型 8.35590 8.37820 -0.02230 -0.26617 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46800 9.48760 -0.01960 -0.20659 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.71020 10.73030 -0.02010 -0.18732 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.82260 10.81910 0.00350 0.03235 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.59960 10.62290 -0.02330 -0.21934 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95830 9.98260 -0.02430 -0.24342 安聯中國東協基金 16.07000 16.00000 0.07000 0.43750 安聯中國策略基金 15.19000 14.86000 0.33000 2.22073 安聯中華新思路基金-人民幣 13.96000 13.70000 0.26000 1.89781 安聯中華新思路基金-美元 14.11000 13.89000 0.22000 1.58387 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.62000 12.43000 0.19000 1.52856 安聯台灣貨幣市場基金 12.46270 12.46260 0.00010 0.00080 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09260 10.10900 -0.01640 -0.16223 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09210 15.11830 -0.02620 -0.17330 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81160 9.82860 -0.01700 -0.17296 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.06000 10.94000 0.12000 1.09689 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.03300 12.05530 -0.02230 -0.18498 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11040 10.13310 -0.02270 -0.22402 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28710 12.31600 -0.02890 -0.23465 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73330 9.75060 -0.01730 -0.17742 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57450 9.59600 -0.02150 -0.22405 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30020 9.32210 -0.02190 -0.23493 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83200 11.82570 0.00630 0.05327 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91420 10.91260 0.00160 0.01466 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59740 10.59660 0.00080 0.00755 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17250 9.16690 0.00560 0.06109 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.96980 8.96840 0.00140 0.01561 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.68580 8.68520 0.00060 0.00691 安聯全球人口趨勢基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.44000 9.29000 0.15000 1.61464 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.86000 33.32000 0.54000 1.62065 安聯全球油礦金趨勢基金 7.98000 7.83000 0.15000 1.91571 安聯全球計量平衡基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.11780 12.12500 -0.00720 -0.05938 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.62160 10.62790 -0.00630 -0.05928 安聯全球新興市場基金 18.49000 18.31000 0.18000 0.98307 安聯全球農金趨勢基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672 安聯亞洲動態策略基金 24.61000 24.46000 0.15000 0.61325 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00080 9.99850 0.00230 0.02300 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85010 9.84780 0.00230 0.02336 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.37230 84.42450 -0.05220 -0.06183 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88970 12.91580 -0.02610 -0.20208 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.62860 67.67210 -0.04350 -0.06428 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.25120 10.27190 -0.02070 -0.20152 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50750 2.50810 -0.00060 -0.02392 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60900 10.62830 -0.01930 -0.18159 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10650 2.10380 0.00270 0.12834 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92630 8.94250 -0.01620 -0.18116 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.40820 10.36220 0.04600 0.44392 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72910 9.68740 0.04170 0.43046 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.39670 8.35960 0.03710 0.44380 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.08680 8.05210 0.03470 0.43094 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235 宏利全球債券組合基金 13.08660 13.12960 -0.04300 -0.32750 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79790 2.79750 0.00040 0.01430 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.88110 11.88600 -0.00490 -0.04122 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93570 8.93930 -0.00360 -0.04027 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31790 2.31170 0.00620 0.26820 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.76100 10.76600 -0.00500 -0.04644 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.30630 4.26010 0.04620 1.08448 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69760 0.69210 0.00550 0.79468 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.84000 19.68000 0.16000 0.81301 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.54780 11.52410 0.02370 0.20566 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35200 10.33510 0.01690 0.16352 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99220 9.97680 0.01540 0.15436 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17460 9.15870 0.01590 0.17361 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.71020 8.69590 0.01430 0.16445 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51100 8.49800 0.01300 0.15298 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.73900 8.72570 0.01330 0.15242 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82970 2.82660 0.00310 0.10967 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41470 0.41440 0.00030 0.07239 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.49140 12.48490 0.00650 0.05206 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93800 0.93730 0.00070 0.07468 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.81680 7.81280 0.00400 0.05120 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18560 2.18330 0.00230 0.10535 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31450 0.31430 0.00020 0.06363 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.64210 9.63730 0.00480 0.04981 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35420 0.35470 -0.00050 -0.14096 宏利萬利貨幣市場基金 13.61960 13.61950 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.73000 2.71000 0.02000 0.73801 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 宏利澳幣保本基金 11.83050 11.81700 0.01350 0.11424 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18220 10.17770 0.00450 0.04421 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.26080 10.27610 -0.01530 -0.14889 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.19420 9.21010 -0.01590 -0.17264 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.58950 10.60780 -0.01830 -0.17251 貝萊德亞美利加收益基金 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 貝萊德新台幣基金 12.91800 12.91790 0.00010 0.00077 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06860 11.06660 0.00200 0.01807 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02100 10.03220 -0.01120 -0.11164 保德信大中華基金 30.18000 29.86000 0.32000 1.07167 保德信中國中小基金-人民幣 10.28000 9.97000 0.31000 3.10933 保德信中國中小基金-美元 10.75000 10.45000 0.30000 2.87081 保德信中國中小基金-新臺幣 9.90000 9.62000 0.28000 2.91060 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.86380 9.85600 0.00780 0.07914 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.83850 9.83060 0.00790 0.08036 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.97160 9.96330 0.00830 0.08331 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.60300 10.56610 0.03690 0.34923 保德信中國品牌基金-人民幣 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 保德信中國品牌基金-美元 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.09000 10.97000 0.12000 1.09389 保德信全球中小基金 28.64000 28.38000 0.26000 0.91614 保德信全球消費商機基金 17.51000 17.31000 0.20000 1.15540 保德信全球基礎建設基金 11.47000 11.35000 0.12000 1.05727 保德信全球資源基金 7.49000 7.37000 0.12000 1.62822 保德信全球醫療生化基金-美元 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.55000 29.23000 0.32000 1.09477 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.02590 10.02410 0.00180 0.01796 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.63920 10.60070 0.03850 0.36318 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06750 9.06790 -0.00040 -0.00441 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.61430 9.58180 0.03250 0.33918 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.50990 8.58600 -0.07610 -0.88633 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89600 10.91020 -0.01420 -0.13015 保德信亞太基金 21.92000 21.78000 0.14000 0.64279 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75490 8.82530 -0.07040 -0.79771 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.31830 11.36410 -0.04580 -0.40302 保德信金平衡基金 28.32000 28.32000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.73140 15.73120 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61400 10.52960 0.08440 0.80155 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.31110 10.23210 0.07900 0.77208 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89010 10.81160 0.07850 0.72607 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.90130 9.83270 0.06860 0.69767 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.45120 8.52040 -0.06920 -0.81217 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.03160 11.05540 -0.02380 -0.21528 保德信新興趨勢組合基金 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616 保德信瑞騰基金 15.51710 15.51700 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.27000 10.13000 0.14000 1.38203 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96800 9.96340 0.00460 0.04617 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04490 10.03970 0.00520 0.05179 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92980 9.91840 0.01140 0.11494 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.94070 9.92980 0.01090 0.10977 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87750 9.86840 0.00910 0.09221 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89560 9.89200 0.00360 0.03639 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99780 1.99780 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64710 2.64720 -0.00010 -0.00378 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31560 0.31610 -0.00050 -0.15818 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45360 0.45430 -0.00070 -0.15408 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.90240 8.91550 -0.01310 -0.14694 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90730 11.92770 -0.02040 -0.17103 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75240 9.75190 0.00050 0.00513 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65410 11.65340 0.00070 0.00601 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28240 9.29780 -0.01540 -0.16563 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12260 11.14110 -0.01850 -0.16605 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36140 10.35780 0.00360 0.03476 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.22100 10.21220 0.00880 0.08617 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26600 10.26150 0.00450 0.04385 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67660 10.67280 0.00380 0.03560 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.18700 10.17710 0.00990 0.09728 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00500 10.00330 0.00170 0.01699 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15880 10.15610 0.00270 0.02659 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.97520 9.96640 0.00880 0.08830 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04150 10.03430 0.00720 0.07175 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.85580 10.79230 0.06350 0.58838 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.61730 6.59990 0.01740 0.26364 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.96710 10.93840 0.02870 0.26238 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63110 11.63100 0.00010 0.00086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.63490 10.58540 0.04950 0.46763 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.96000 11.89500 0.06500 0.54645 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.24730 11.19280 0.05450 0.48692 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.61660 9.57190 0.04470 0.46699 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.37190 10.31560 0.05630 0.54578 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.16760 10.11830 0.04930 0.48724 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.01150 10.96030 0.05120 0.46714 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.91860 11.85380 0.06480 0.54666 柏瑞五國金勢力建設基金 7.08000 7.07000 0.01000 0.14144 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63080 13.63070 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.90000 15.78000 0.12000 0.76046 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.35210 13.32350 0.02860 0.21466 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85500 11.82490 0.03010 0.25455 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.55360 12.52490 0.02870 0.22914 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.26840 9.24860 0.01980 0.21409 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.93820 6.92340 0.01480 0.21377 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.12620 9.10300 0.02320 0.25486 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.75550 8.73670 0.01880 0.21518 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.18440 11.15890 0.02550 0.22852 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65170 8.63150 0.02020 0.23403 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03080 12.00030 0.03050 0.25416 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.56710 11.54240 0.02470 0.21399 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.55310 11.52830 0.02480 0.21512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.42760 11.40150 0.02610 0.22892 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.19520 9.17550 0.01970 0.21470 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.19590 10.17000 0.02590 0.25467 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.00750 9.98600 0.02150 0.21530 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94820 9.92550 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70750 10.70820 -0.00070 -0.00654 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48550 11.48430 0.00120 0.01045 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.49720 10.49110 0.00610 0.05814 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.74960 9.75020 -0.00060 -0.00615 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.60870 10.60770 0.00100 0.00943 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.27020 11.29830 -0.02810 -0.24871 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.84800 11.87290 -0.02490 -0.20972 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.97940 11.00540 -0.02600 -0.23625 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.43770 9.46130 -0.02360 -0.24944 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.06220 10.08340 -0.02120 -0.21025 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.06490 10.08870 -0.02380 -0.23591 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.16760 11.19110 -0.02350 -0.20999 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05550 10.08050 -0.02500 -0.24800 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.45800 10.48280 -0.02480 -0.23658 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.73010 9.75440 -0.02430 -0.24912 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.59270 9.61660 -0.02390 -0.24853 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.28410 10.30580 -0.02170 -0.21056 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82210 9.84530 -0.02320 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1.03466 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.76150 0.75310 0.00840 1.11539 國泰中國內需增長基金美元級別 0.72580 0.71790 0.00790 1.10043 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10720 2.10590 0.00130 0.06173 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.75190 9.76100 -0.00910 -0.09323 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.53250 8.54050 -0.00800 -0.09367 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32890 -0.00030 -0.09121 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.30520 11.30210 0.00310 0.02743 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78370 1.78570 -0.00200 -0.11200 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.06070 10.12660 -0.06590 -0.65076 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34680 0.34900 -0.00220 -0.63037 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.67270 4.59920 0.07350 1.59810 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.72000 21.41000 0.31000 1.44792 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.73260 0.72210 0.01050 1.45409 國泰中港台基金人民幣級別 3.48790 3.41970 0.06820 1.99433 國泰中港台基金台幣級別 16.21000 15.92000 0.29000 1.82161 國泰中港台基金美元級別 0.55340 0.54330 0.01010 1.85901 國泰台灣貨幣市場基金 12.38900 12.38890 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26580 2.23630 0.02950 1.31914 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35860 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0.00110 0.28534 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35650 0.35550 0.00100 0.28129 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49100 0.49270 -0.00170 -0.34504 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43340 0.43180 0.00160 0.37054 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.77000 17.57000 0.20000 1.13830 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60450 0.59760 0.00690 1.15462 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.84000 14.73000 0.11000 0.74678 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.20000 24.79000 0.41000 1.65389 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.02000 14.27000 -0.25000 -1.75193 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.20950 37.20190 0.00760 0.02043 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.93130 19.93830 -0.00700 -0.03511 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.84270 18.83860 0.00410 0.02176 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.33420 39.31360 0.02060 0.05240 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.36830 39.35170 0.01660 0.04218 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.98770 39.88000 0.10770 0.27006 國泰紐幣2021保本基金 11.92710 11.92660 0.00050 0.00419 國泰紐幣八年期保本基金 12.21030 12.21340 -0.00310 -0.02538 國泰紐幣保本基金 12.22810 12.22650 0.00160 0.01309 國泰富時中國A50基金 21.31000 21.13000 0.18000 0.85187 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33820 0.33740 0.00080 0.23711 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43880 0.44050 -0.00170 -0.38593 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.55000 10.41000 0.14000 1.34486 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35730 0.35250 0.00480 1.36170 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46350 0.46020 0.00330 0.71708 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34970 0.34700 0.00270 0.77810 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45370 0.45300 0.00070 0.15453 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.81900 10.80410 0.01490 0.13791 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.00920 7.99810 0.01110 0.13878 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36420 0.36370 0.00050 0.13748 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27240 0.27200 0.00040 0.14706 國泰新興市場基金台幣級別 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 國泰新興市場基金美元級別 0.41210 0.41270 -0.00060 -0.14538 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15910 2.15620 0.00290 0.13450 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46900 1.46700 0.00200 0.13633 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35220 0.35220 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37620 0.37620 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24200 0.24200 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.86000 10.86120 -0.00120 -0.01105 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.25220 7.25300 -0.00080 -0.01103 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.88000 10.71000 0.17000 1.58730 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38910 0.38310 0.00600 1.56617 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14680 12.15780 -0.01100 -0.09048 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41330 0.41360 -0.00030 -0.07253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.70410 9.72200 -0.01790 -0.18412 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.64850 8.65710 -0.00860 -0.09934 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55390 10.57270 -0.01880 -0.17782 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48710 9.49660 -0.00950 -0.10004 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00190 10.99880 0.00310 0.02818 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98910 10.01650 -0.02740 -0.27355 第一金中國世紀基金-人民幣 13.93000 13.77000 0.16000 1.16195 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.59000 10.46000 0.13000 1.24283 第一金台灣貨幣市場基金 15.21560 15.21540 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.46500 177.46300 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.34210 13.20740 0.13470 1.01988 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.21000 12.09000 0.12000 0.99256 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.93810 9.91840 0.01970 0.19862 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.93880 9.91910 0.01970 0.19861 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.62690 9.60970 0.01720 0.17899 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.63270 0.01730 0.17960 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.20640 10.18620 0.02020 0.19831 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.88820 9.87050 0.01770 0.17932 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.88830 9.87060 0.01770 0.17932 第一金全球大趨勢基金 22.05000 21.79000 0.26000 1.19321 第一金全球不動產證券化基金A 7.60270 7.56330 0.03940 0.52094 第一金全球不動產證券化基金B 5.49120 5.46270 0.02850 0.52172 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.05870 9.05300 0.00570 0.06296 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.05980 9.05400 0.00580 0.06406 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.17020 9.16440 0.00580 0.06329 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.17160 9.16580 0.00580 0.06328 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55700 8.50250 0.05450 0.64099 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.91110 9.84810 0.06300 0.63972 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.88410 9.87170 0.01240 0.12561 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.13900 8.12940 0.00960 0.11809 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.03620 9.02720 0.00900 0.09970 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.93520 10.92150 0.01370 0.12544 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.91040 9.89860 0.01180 0.11921 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66680 14.65230 0.01450 0.09896 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.01510 14.88490 0.13020 0.87471 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090 第一金亞洲科技基金 20.69000 20.66000 0.03000 0.14521 第一金亞洲新興市場基金 14.10000 14.02000 0.08000 0.57061 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.94000 12.52000 0.42000 3.35463 統一大龍印基金 16.78000 16.62000 0.16000 0.96270 統一大龍騰中國基金 10.37000 10.10000 0.27000 2.67327 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83520 9.82860 0.00660 0.06715 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.97020 9.99240 -0.02220 -0.22217 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.48980 9.51270 -0.02290 -0.24073 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34900 11.34140 0.00760 0.06701 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41380 11.43920 -0.02540 -0.22204 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87710 10.90330 -0.02620 -0.24029 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.42940 9.40240 0.02700 0.28716 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.89020 9.89040 -0.00020 -0.00202 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.72280 9.72500 -0.00220 -0.02262 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.53650 9.50910 0.02740 0.28815 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.00260 10.00270 -0.00010 -0.00100 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.83330 9.83550 -0.00220 -0.02237 統一全球債券組合基金 12.11430 12.14370 -0.02940 -0.24210 統一全球新科技基金(人民幣) 14.87000 14.65000 0.22000 1.50171 統一全球新科技基金(美元) 15.20000 15.05000 0.15000 0.99668 統一全球新科技基金(新台幣) 13.89000 13.75000 0.14000 1.01818 統一亞太基金 26.32000 26.07000 0.25000 0.95896 統一亞洲大金磚基金 12.73000 12.62000 0.11000 0.87163 統一強棒貨幣市場基金 16.62380 16.62360 0.00020 0.00120 統一強漢基金 24.09000 23.79000 0.30000 1.26103 統一新亞洲科技能源基金 19.09000 18.89000 0.20000 1.05876 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.54210 8.54310 -0.00100 -0.01171 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57910 10.58030 -0.00120 -0.01134 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村中國機會基金 14.18000 14.02000 0.16000 1.14123 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型人民幣計價 9.82350 9.83570 -0.01220 -0.12404 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型美元計價 9.83160 9.83310 -0.00150 -0.01525 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型新臺幣計價 9.85330 9.85760 -0.00430 -0.04362 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.82350 9.83570 -0.01220 -0.12404 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83160 9.83310 -0.00150 -0.01525 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85330 9.85760 -0.00430 -0.04362 野村平衡基金 18.01000 18.02000 -0.01000 -0.05549 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 野村全球生技醫療基金 15.94000 15.78000 0.16000 1.01394 野村全球品牌基金 26.00000 25.60000 0.40000 1.56250 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.00500 8.01670 -0.01170 -0.14595 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.88580 10.90170 -0.01590 -0.14585 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.57390 10.54820 0.02570 0.24364 野村全球氣候變遷基金 8.26000 8.16000 0.10000 1.22549 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.56000 12.41000 0.15000 1.20870 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.33000 18.12000 0.21000 1.15894 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.74000 11.61000 0.13000 1.11972 野村全球短期收益基金-美元計價 10.65340 10.66020 -0.00680 -0.06379 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.49460 10.50500 -0.01040 -0.09900 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.75020 9.73180 0.01840 0.18907 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.51200 9.48020 0.03180 0.33544 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.96450 8.93740 0.02710 0.30322 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98660 10.96610 0.02050 0.18694 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55370 10.51850 0.03520 0.33465 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98760 9.95740 0.03020 0.30329 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.27270 11.23340 0.03930 0.34985 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.88420 10.83780 0.04640 0.42813 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.42960 10.38830 0.04130 0.39756 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.49930 10.41130 0.08800 0.84524 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.49170 10.41650 0.07520 0.72193 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.96110 9.87130 0.08980 0.90971 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55530 9.47170 0.08360 0.88263 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.77250 9.69530 0.07720 0.79626 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.81780 11.71860 0.09920 0.84652 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.49070 12.40570 0.08500 0.68517 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.93210 10.83350 0.09860 0.91014 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.48710 10.39540 0.09170 0.88212 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.94380 10.85720 0.08660 0.79763 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.94690 9.93280 0.01410 0.14195 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.94260 9.92000 0.02260 0.22782 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.77120 9.75180 0.01940 0.19894 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.94680 9.93270 0.01410 0.14196 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.94260 9.92000 0.02260 0.22782 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77120 9.75180 0.01940 0.19894 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.24000 13.09000 0.15000 1.14591 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.30310 10.33300 -0.02990 -0.28936 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.23210 10.24730 -0.01520 -0.14833 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.06230 10.08030 -0.01800 -0.17857 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.58820 10.61910 -0.03090 -0.29099 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44890 10.46440 -0.01550 -0.14812 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27760 10.29600 -0.01840 -0.17871 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.22590 9.24130 -0.01540 -0.16664 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.01580 10.04070 -0.02490 -0.24799 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.92370 9.93710 -0.01340 -0.13485 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.61940 13.64220 -0.02280 -0.16713 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74050 12.77190 -0.03140 -0.24585 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.49180 10.50590 -0.01410 -0.13421 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28840 10.26530 0.02310 0.22503 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99990 9.96800 0.03190 0.32002 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43980 9.41270 0.02710 0.28791 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.89630 10.86510 0.03120 0.28716 野村泰國基金 44.24000 43.92000 0.32000 0.72860 野村貨幣市場基金 16.23080 16.23060 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.14000 8.17690 -0.03690 -0.45127 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80050 11.85390 -0.05340 -0.45048 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.78000 7.63000 0.15000 1.96592 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 野村精選貨幣市場基金 12.06290 12.06280 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.81000 11.64000 0.17000 1.46048 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.32000 11.19000 0.13000 1.16175 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816 野村歐洲高股息基金季配型 8.21000 8.12000 0.09000 1.10837 野村歐洲高股息基金累積型 11.56000 11.42000 0.14000 1.22592 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.73060 8.72790 0.00270 0.03094 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08490 8.06390 0.02100 0.26042 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.92280 7.90840 0.01440 0.18208 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.43910 11.43590 0.00320 0.02798 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44230 10.41520 0.02710 0.26020 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26140 10.24270 0.01870 0.18257 野村環球基金-人民幣計價 14.69000 14.50000 0.19000 1.31034 野村環球基金-美元計價 11.75000 11.59000 0.16000 1.38050 野村環球基金-新臺幣計價 15.68000 15.47000 0.21000 1.35747 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83950 16.83940 0.00010 0.00059 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.06000 12.93000 0.13000 1.00541 野村鑫平衡組合基金 14.35000 14.37000 -0.02000 -0.13918 野村鑫全球債券組合基金 13.23670 13.27890 -0.04220 -0.31780 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.37000 13.27000 0.10000 0.75358 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.80110 10.72640 0.07470 0.69641 凱基亞太高股息基金 13.31000 13.19000 0.12000 0.90978 凱基亞洲四金磚基金 17.35000 17.06000 0.29000 1.69988 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.60000 13.43000 0.17000 1.26582 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.35030 13.22790 0.12240 0.92532 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52210 11.52200 0.00010 0.00087 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.41000 19.15000 0.26000 1.35770 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.71620 19.43890 0.27730 1.42652 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.53000 18.33000 0.20000 1.09111 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.54740 18.35070 0.19670 1.07189 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.09120 10.11130 -0.02010 -0.19879 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.13930 8.15550 -0.01620 -0.19864 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 7.88000 0.08000 1.01523 凱基資源國基金 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.98000 10.83000 0.15000 1.38504 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.61870 11.50130 0.11740 1.02075 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.46020 10.36650 0.09370 0.90387 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 凱基護城河基金-台幣計價A 12.18000 12.04000 0.14000 1.16279 凱基護城河基金-美元計價B 12.50230 12.35340 0.14890 1.20534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.72000 16.00000 -0.28000 -1.75000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.60000 27.63000 0.97000 3.51068 富邦NASDAQ-100基金 26.37000 25.91000 0.46000 1.77538 富邦上証180基金 32.01000 31.84000 0.17000 0.53392 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23680 0.23210 0.00470 2.02499 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.96000 6.82000 0.14000 2.05279 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.03000 7.13000 -0.10000 -1.40252 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.63000 45.34000 1.29000 2.84517 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.97760 20.02100 -0.04340 -0.21677 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.13980 11.13650 0.00330 0.02963 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56540 10.58510 -0.01970 -0.18611 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.07270 13.09500 -0.02230 -0.17029 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94250 1.94450 -0.00200 -0.10285 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83860 9.85550 -0.01690 -0.17148 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50920 1.51080 -0.00160 -0.10590 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.53690 11.54350 -0.00660 -0.05718 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73970 1.74130 -0.00160 -0.09189 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11730 10.12310 -0.00580 -0.05729 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54480 1.54630 -0.00150 -0.09701 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.65500 11.55480 0.10020 0.86717 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.05600 10.96610 0.08990 0.81980 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.67200 10.60120 0.07080 0.66785 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.36810 10.27900 0.08910 0.86682 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.75570 9.67640 0.07930 0.81952 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.42830 9.36580 0.06250 0.66732 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28330 0.28320 0.00010 0.03531 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30960 2.31160 -0.00200 -0.08652 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34410 0.34410 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.78930 10.79310 -0.00380 -0.03521 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02600 2.02770 -0.00170 -0.08384 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.38790 9.39120 -0.00330 -0.03514 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.14000 22.96000 0.18000 0.78397 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.06000 15.16000 -0.10000 -0.65963 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.73000 28.35000 0.38000 1.34039 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60680 15.60670 0.00010 0.00064 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.65970 38.66740 -0.00770 -0.01991 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.38000 36.84630 0.53370 1.44845 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.07150 37.14780 -0.07630 -0.20540 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.69000 32.26000 0.43000 1.33292 富邦香港H股基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769 富邦深証100基金 11.34000 11.01000 0.33000 2.99728 富邦富時歐洲ETF基金 20.02000 19.80000 0.22000 1.11111 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39910 0.39890 0.00020 0.05014 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20260 12.19670 0.00590 0.04837 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.63670 9.63210 0.00460 0.04776 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30370 0.30350 0.00020 0.06590 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.03890 9.03460 0.00430 0.04759 富邦標普美國特別股ETF基金 18.93000 18.90000 0.03000 0.15873 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37700 10.27810 0.09890 0.96224 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.40260 11.31860 0.08400 0.74214 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.96830 10.89120 0.07710 0.70791 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.21350 10.11610 0.09740 0.96282 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.17780 11.09550 0.08230 0.74174 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.73170 10.65630 0.07540 0.70756 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.65710 9.66920 -0.01210 -0.12514 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.85310 9.84110 0.01200 0.12194 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.74480 9.76240 -0.01760 -0.18028 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.96440 9.97680 -0.01240 -0.12429 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97070 9.95850 0.01220 0.12251 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85900 9.87680 -0.01780 -0.18022 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.87900 9.89660 -0.01760 -0.17784 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.16180 9.17370 -0.01190 -0.12972 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.80610 9.79450 0.01160 0.11843 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.46710 9.48520 -0.01810 -0.19082 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58830 10.60200 -0.01370 -0.12922 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.35010 10.33790 0.01220 0.11801 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03970 10.05800 -0.01830 -0.18194 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.56110 9.57890 -0.01780 -0.18583 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.83670 9.85480 -0.01810 -0.18367 富達卓越領航全球組合基金 14.44000 14.16000 0.28000 1.97740 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.37810 9.38950 -0.01140 -0.12141 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72290 9.71050 0.01240 0.12770 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.58860 9.60620 -0.01760 -0.18322 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.96960 9.98160 -0.01200 -0.12022 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.92900 9.91640 0.01260 0.12706 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81990 9.83740 -0.01750 -0.17789 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.64140 9.65840 -0.01700 -0.17601 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84390 9.86100 -0.01710 -0.17341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.29000 10.14000 0.15000 1.47929 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.99000 11.84000 0.15000 1.26689 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.75080 9.74590 0.00490 0.05028 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50550 9.51430 -0.00880 -0.09249 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95620 8.96700 -0.01080 -0.12044 富蘭克林華美中華基金 14.02000 13.88000 0.14000 1.00865 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.15000 11.01000 0.14000 1.27157 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.17830 8.16620 0.01210 0.14817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.50780 9.49120 0.01660 0.17490 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.00890 9.99140 0.01750 0.17515 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43910 9.42510 0.01400 0.14854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98870 10.93300 0.05570 0.50947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.99620 8.95060 0.04560 0.50946 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.52870 9.48050 0.04820 0.50841 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.85020 12.79600 0.05420 0.42357 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.57650 10.53190 0.04460 0.42348 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12800 10.08780 0.04020 0.39850 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.89720 7.86590 0.03130 0.39792 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.47850 9.44100 0.03750 0.39720 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55380 10.51480 0.03900 0.37091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.69090 7.66250 0.02840 0.37064 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.24310 9.20890 0.03420 0.37138 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43320 10.39140 0.04180 0.40226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.95740 7.92550 0.03190 0.40250 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.39420 8.39190 0.00230 0.02741 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.61540 9.61020 0.00520 0.05411 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.13510 10.12970 0.00540 0.05331 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66900 12.66560 0.00340 0.02684 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.52810 12.44530 0.08280 0.66531 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27910 10.27890 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.16000 12.94000 0.22000 1.70015 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.31000 13.11000 0.20000 1.52555 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.72000 14.50000 0.22000 1.51724 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.01290 6.96360 0.04930 0.70797 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.19560 11.12980 0.06580 0.59121 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.27250 10.26620 0.00630 0.06137 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.31530 11.30830 0.00700 0.06190 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.40450 7.41830 -0.01380 -0.18603 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.79390 9.80960 -0.01570 -0.16005 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60910 10.62600 -0.01690 -0.15904 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96160 10.98210 -0.02050 -0.18667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.33000 19.26000 0.07000 0.36345 復華人民幣貨幣市場基金 11.44940 11.44850 0.00090 0.00786 復華大中華中小策略基金 9.50000 9.36000 0.14000 1.49573 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.26000 9.09000 0.17000 1.87019 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.55000 8.41000 0.14000 1.66468 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 復華台灣智能基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 復華全球大趨勢基金-美元 12.71000 12.57000 0.14000 1.11376 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.03000 18.83000 0.20000 1.06213 復華全球平衡基金-新臺幣 19.82000 19.71000 0.11000 0.55809 復華全球物聯網科技基金-美元 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828 復華全球原物料基金 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858 復華全球消費基金-新臺幣 12.64000 12.50000 0.14000 1.12000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46210 11.47050 -0.00840 -0.07323 復華全球債券基金 13.53000 13.55210 -0.02210 -0.16307 復華全球債券組合基金 14.74000 14.79000 -0.05000 -0.33807 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 復華有利貨幣市場基金 13.41050 13.41040 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.66000 13.59000 0.07000 0.51508 復華亞太成長基金 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222 復華亞太神龍科技基金-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 復華東協世紀基金 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202 復華南非幣長期收益基金A 12.94000 12.87000 0.07000 0.54390 復華南非幣長期收益基金B 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024 復華南非幣短期收益基金A 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 復華美國新星基金-美元 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969 復華美國新星基金-新臺幣 11.62000 11.49000 0.13000 1.13142 復華恒生基金 20.77000 20.79000 -0.02000 -0.09620 復華恒生單日反向一倍基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 復華恒生單日正向二倍基金 34.06000 33.85000 0.21000 0.62038 復華高益策略組合基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 復華貨幣市場基金 14.36950 14.36930 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.39000 17.19000 0.20000 1.16347 復華華人世紀基金 18.40000 18.21000 0.19000 1.04338 復華傳家基金 20.86930 20.87000 -0.00070 -0.00335 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.43000 11.36000 0.07000 0.61620 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.82000 13.74000 0.08000 0.58224 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 復華新興人民幣短期收益基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.85000 18.83000 0.02000 0.10621 復華新興市場高收益債券基金A 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 復華新興市場高收益債券基金B 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 復華滬深300 A股基金 24.20000 23.95000 0.25000 1.04384 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.10000 10.97000 0.13000 1.18505 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96950 9.97110 -0.00160 -0.01605 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83630 9.83970 -0.00340 -0.03455 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12670 10.12830 -0.00160 -0.01580 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95990 9.96340 -0.00350 -0.03513 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36380 9.36680 -0.00300 -0.03203 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17540 9.16600 0.00940 0.10255 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72630 8.71940 0.00690 0.07913 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37000 11.37350 -0.00350 -0.03077 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.14340 11.13200 0.01140 0.10241 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71450 10.70600 0.00850 0.07939 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 景順全球科技基金 19.73000 19.46000 0.27000 1.38746 景順全球康健基金 16.97000 16.79000 0.18000 1.07207 景順貨幣市場基金 15.90880 15.90860 0.00020 0.00126 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.75000 14.54000 0.21000 1.44429 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.14000 12.96000 0.18000 1.38889 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.44000 10.31000 0.13000 1.26091 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.84480 8.84020 0.00460 0.05204 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39440 8.40970 -0.01530 -0.18193 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09860 11.09310 0.00550 0.04958 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51150 10.53070 -0.01920 -0.18232 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.95000 7.80000 0.15000 1.92308 華南永昌中國A股基金(美元) 8.28000 8.18000 0.10000 1.22249 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62510 9.62100 0.00410 0.04262 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.36130 9.35960 0.00170 0.01816 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76620 9.76210 0.00410 0.04200 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.50000 9.49830 0.00170 0.01790 華南永昌全球亨利組合基金 14.34840 14.35500 -0.00660 -0.04598 華南永昌全球神農水資源基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553 華南永昌全球精品基金 14.24000 14.06000 0.18000 1.28023 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.95000 10.84000 0.11000 1.01476 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.33000 13.19000 0.14000 1.06141 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.66000 12.53000 0.13000 1.03751 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17020 16.17010 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 23.83650 23.83740 -0.00090 -0.00378 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91220 11.91210 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.12450 10.12180 0.00270 0.02668 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.37560 10.38960 -0.01400 -0.13475 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97920 9.97650 0.00270 0.02706 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.20930 10.22310 -0.01380 -0.13499 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03660 10.03650 0.00010 0.00100 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23070 10.24720 -0.01650 -0.16102 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.03660 10.03660 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.23070 10.24720 -0.01650 -0.16102 華頓中國多重機會平衡基金 12.70370 12.59990 0.10380 0.82382 華頓平安貨幣市場基金 11.49500 11.49490 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.01000 15.84000 0.17000 1.07323 華頓全球高收益債券基金A 13.44810 13.42990 0.01820 0.13552 華頓全球高收益債券基金B 8.61310 8.60140 0.01170 0.13602 華頓全球黑鑽油源基金 5.67000 5.58000 0.09000 1.61290 華頓新興亞太債券基金A 10.56940 10.59330 -0.02390 -0.22561 華頓新興亞太債券基金B 8.20490 8.22340 -0.01850 -0.22497 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97770 2.92100 0.05670 1.94112 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.82400 13.60970 0.21430 1.57461 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47020 0.46280 0.00740 1.59896 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.89050 11.82380 0.06670 0.56412 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.91980 10.85220 0.06760 0.62292 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.97450 10.95210 0.02240 0.20453 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.05590 10.03540 0.02050 0.20428 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.74840 11.72160 0.02680 0.22864 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.87700 10.85190 0.02510 0.23130 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.98000 11.68000 0.30000 2.56849 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.71000 10.48000 0.23000 2.19466 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.05000 11.79000 0.26000 2.20526 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41890 2.41730 0.00160 0.06619 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99740 1.99250 0.00490 0.24592 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.27040 12.30680 -0.03640 -0.29577 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.21480 10.24510 -0.03030 -0.29575 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38130 0.38230 -0.00100 -0.26157 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33000 0.33080 -0.00080 -0.24184 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.37000 0.05000 1.48368 匯豐中國動力基金(台幣) 15.88000 15.69000 0.19000 1.21096 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.53000 0.01000 1.88679 匯豐五福全球債券組合基金 13.19300 13.19540 -0.00240 -0.01819 匯豐太平洋精典基金 17.65000 17.54000 0.11000 0.62714 匯豐全球趨勢組合基金 11.73000 11.56000 0.17000 1.47059 匯豐全球關鍵資源基金 7.73000 7.64000 0.09000 1.17801 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47250 2.46620 0.00630 0.25545 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29720 2.29060 0.00660 0.28813 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86000 11.87050 -0.01050 -0.08845 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.41080 8.42080 -0.01000 -0.11875 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39120 0.39150 -0.00030 -0.07663 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35800 0.35830 -0.00030 -0.08373 匯豐金磚動力基金 15.03000 14.97000 0.06000 0.40080 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96800 14.96800 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81050 15.81040 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 4.99000 0.07000 1.40281 匯豐新鑽動力基金 11.28000 11.16000 0.12000 1.07527 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.72400 5.71020 0.01380 0.24167 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17520 9.16180 0.01340 0.14626 匯豐雙高收益債券組合基金 12.44700 12.44360 0.00340 0.02732 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光中國成長基金(人民幣) 11.41000 11.15000 0.26000 2.33184 新光中國成長基金(美元) 12.43000 12.19000 0.24000 1.96883 新光中國成長基金(新臺幣) 11.80000 11.57000 0.23000 1.98790 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132 新光全球生技醫療基金(美元) 11.29000 11.15000 0.14000 1.25561 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528 新光全球債券基金(A累積)美元 10.06830 10.06230 0.00600 0.05963 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.35880 9.34920 0.00960 0.10268 新光全球債券基金(B配息)美元 9.81120 9.80550 0.00570 0.05813 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.11030 9.10090 0.00940 0.10329 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 新光吉星貨幣市場基金 15.41270 15.41250 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 25.01000 24.81000 0.20000 0.80613 新光亞洲精選基金-新台幣 24.11000 23.91000 0.20000 0.83647 新光兩岸優勢基金 13.53000 13.28000 0.25000 1.88253 新光南非幣保本基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.82110 9.84100 -0.01990 -0.20222 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.19370 10.21940 -0.02570 -0.25148 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.84890 9.86920 -0.02030 -0.20569 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49530 9.51530 -0.02000 -0.21019 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.87200 9.89640 -0.02440 -0.24655 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.53410 9.55370 -0.01960 -0.20516 新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 新光澳幣保本基金 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01890 10.00490 0.01400 0.13993 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.01950 10.00580 0.01370 0.13692 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.98020 9.98740 -0.00720 -0.07209 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98020 9.98740 -0.00720 -0.07209 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98360 9.98880 -0.00520 -0.05206 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.98360 9.98890 -0.00530 -0.05306 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96250 9.96830 -0.00580 -0.05818 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96260 9.96830 -0.00570 -0.05718 瑞銀全球創新趨勢基金 7.07000 6.99000 0.08000 1.14449 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98290 9.97680 0.00610 0.06114 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88280 9.87660 0.00620 0.06277 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.01050 10.02370 -0.01320 -0.13169 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.92980 9.94300 -0.01320 -0.13276 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94350 9.96330 -0.01980 -0.19873 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.08670 10.10670 -0.02000 -0.19789 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.96620 13.98740 -0.02120 -0.15156 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.84710 8.86060 -0.01350 -0.15236 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.11600 36.85150 0.26450 0.71775 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.08700 37.19080 -0.10380 -0.27910 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.70960 38.67210 0.03750 0.09697 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00590 11.00300 0.00290 0.02636 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16080 10.18900 -0.02820 -0.27677 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.20180 11.93030 0.27150 2.27572 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.91190 9.71870 0.19320 1.98792 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.78000 9.59000 0.19000 1.98123 群益大印度基金-人民幣 13.35720 13.15900 0.19820 1.50619 群益大印度基金-美元 13.65240 13.48780 0.16460 1.22036 群益大印度基金-新臺幣 12.34000 12.19000 0.15000 1.23052 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.21690 12.06290 0.15400 1.27664 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.80360 12.67780 0.12580 0.99229 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.46000 11.35000 0.11000 0.96916 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.51940 11.37440 0.14500 1.27479 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.01760 10.90930 0.10830 0.99273 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.79000 0.10000 1.02145 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.41350 9.32110 0.09240 0.99130 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.61380 9.49260 0.12120 1.27678 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.54060 9.44680 0.09380 0.99293 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.76530 9.70060 0.06470 0.66697 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.85290 9.81520 0.03770 0.38410 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.80940 8.77780 0.03160 0.36000 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.77740 8.71920 0.05820 0.66749 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.85600 8.82210 0.03390 0.38426 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.91880 7.89030 0.02850 0.36120 群益中國高收益債券基金N-美元 9.98270 10.00310 -0.02040 -0.20394 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39160 11.39220 -0.00060 -0.00527 群益中國高收益債券基金-美元 11.20850 11.23150 -0.02300 -0.20478 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47720 10.50070 -0.02350 -0.22379 群益中國新機會基金N-美元 9.24350 9.09490 0.14860 1.63388 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.42000 9.27000 0.15000 1.61812 群益中國新機會基金-人民幣 8.21460 8.05980 0.15480 1.92064 群益中國新機會基金-美元 9.88360 9.72480 0.15880 1.63294 群益中國新機會基金-新臺幣 8.99000 8.85000 0.14000 1.58192 群益平衡王基金 19.27160 19.27220 -0.00060 -0.00311 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.66000 5.65000 0.01000 0.17699 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.47480 9.44260 0.03220 0.34101 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.82870 9.82300 0.00570 0.05803 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.71120 8.68160 0.02960 0.34095 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.03670 9.03150 0.00520 0.05758 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.82740 9.81890 0.00850 0.08657 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.70150 9.69610 0.00540 0.05569 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47080 9.46250 0.00830 0.08771 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40750 9.40230 0.00520 0.05531 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.00560 0.00000 10.00560 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.63740 9.62910 0.00830 0.08620 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.17690 10.18460 -0.00770 -0.07560 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.56660 7.57230 -0.00570 -0.07527 群益全球關鍵生技基金-美元 14.15730 13.94190 0.21540 1.54498 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.31000 13.11000 0.20000 1.52555 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878 群益印度中小基金N-新臺幣 9.21000 9.04000 0.17000 1.88053 群益印度中小基金-人民幣 15.16440 14.84800 0.31640 2.13093 群益印度中小基金-美元 14.61670 14.35200 0.26470 1.84434 群益印度中小基金-新臺幣 16.11000 15.82000 0.29000 1.83312 群益多利策略組合基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.24000 15.12000 0.12000 0.79365 群益安家基金 22.54890 22.54970 -0.00080 -0.00355 群益安穩貨幣市場基金 16.04820 16.04800 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.12000 20.81000 0.31000 1.48967 群益亞太中小基金 12.70000 12.56000 0.14000 1.11465 群益亞太新趨勢平衡基金 16.86000 16.78000 0.08000 0.47676 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66850 9.69170 -0.02320 -0.23938 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.58500 7.60320 -0.01820 -0.23937 群益東方盛世基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 群益東協成長基金-人民幣 14.13810 14.11460 0.02350 0.16649 群益東協成長基金-美元 13.48680 13.50230 -0.01550 -0.11480 群益東協成長基金-新臺幣 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.06910 11.01640 0.05270 0.47838 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.67860 10.63190 0.04670 0.43924 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.99730 9.95500 0.04230 0.42491 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.03470 9.98690 0.04780 0.47863 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.68420 9.64180 0.04240 0.43975 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.06410 9.02570 0.03840 0.42545 群益美國新創亮點基金-美元 13.75570 13.52630 0.22940 1.69596 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.66000 12.45000 0.21000 1.68675 群益真善美基金 16.73190 16.73240 -0.00050 -0.00299 群益深証中小板基金 15.10000 14.55000 0.55000 3.78007 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614 群益華夏盛世基金-人民幣 10.12900 9.97450 0.15450 1.54895 群益華夏盛世基金-美元 10.25790 10.12990 0.12800 1.26359 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.12000 15.93000 0.19000 1.19272 群益新興金鑽基金-美元 13.04410 12.90890 0.13520 1.04734 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383 群益道瓊美國地產ETF基金 17.92000 17.88000 0.04000 0.22371 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.33670 11.29680 0.03990 0.35320 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.29870 11.26050 0.03820 0.33924 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.14120 11.10490 0.03630 0.32688 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64230 8.61200 0.03030 0.35183 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.40030 9.36850 0.03180 0.33944 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.98290 8.95360 0.02930 0.32724 德信中國精選成長基金 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051 德信新興股票組合基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 德信萬保貨幣市場基金 11.90770 11.90760 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.71140 10.71470 -0.00330 -0.03080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63400 11.63380 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.81000 17.50000 0.31000 1.77143 德銀遠東DWS全球神農基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.04330 10.10450 -0.06120 -0.60567 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.02270 14.03570 -0.01300 -0.09262 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37420 8.43450 -0.06030 -0.71492 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.55020 11.62420 -0.07400 -0.63660 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.56280 11.58880 -0.02600 -0.22435 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.08080 13.10390 -0.02310 -0.17628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.91000 17.64000 0.27000 1.53061 摩根中國A股基金 15.11000 14.79000 0.32000 2.16362 摩根中國A股基金(美元) 12.45000 12.19000 0.26000 2.13290 摩根中國亮點基金 13.77000 13.60000 0.17000 1.25000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.25290 12.21240 0.04050 0.33163 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.28630 13.22720 0.05910 0.44681 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.68030 10.64330 0.03700 0.34764 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.47130 13.42670 0.04460 0.33217 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.03670 14.96900 0.06770 0.45227 摩根平衡基金 27.18000 27.18000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.14000 17.92000 0.22000 1.22768 摩根全球平衡基金 15.43820 15.34200 0.09620 0.62704 摩根全球發現基金 12.29000 12.13000 0.16000 1.31904 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78410 9.76200 0.02210 0.22639 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59290 10.56370 0.02920 0.27642 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14320 10.11900 0.02420 0.23915 摩根多元入息成長基金-累積型 11.20890 11.18370 0.02520 0.22533 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.82840 10.84290 -0.01450 -0.13373 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.57330 13.59160 -0.01830 -0.13464 摩根亞洲基金 56.22000 55.76000 0.46000 0.82496 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.97060 8.99160 -0.02100 -0.23355 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.37180 10.38910 -0.01730 -0.16652 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30950 9.33020 -0.02070 -0.22186 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66220 12.69210 -0.02990 -0.23558 摩根東方內需機會基金 17.82000 17.68000 0.14000 0.79186 摩根東方科技基金 35.63000 35.24000 0.39000 1.10670 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 摩根金龍收成基金 22.43000 22.15000 0.28000 1.26411 摩根第一貨幣市場基金 15.05440 15.05430 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060 摩根新絲路基金 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862 摩根新興35基金 13.84000 13.69000 0.15000 1.09569 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.05450 8.07470 -0.02020 -0.25016 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09010 11.11790 -0.02780 -0.25005 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.57230 8.57640 -0.00410 -0.04781 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.67080 10.67590 -0.00510 -0.04777 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.06360 9.00500 0.05860 0.65075 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.02120 9.94780 0.07340 0.73785 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.62890 9.56510 0.06380 0.66701 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.18450 10.11870 0.06580 0.65028 摩根龍揚基金 33.50000 33.09000 0.41000 1.23905 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 9.89000 0.12000 1.21335 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.07000 10.94000 0.13000 1.18830 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595 摩根環球股票收益基金-累積型 10.79000 10.66000 0.13000 1.21951 摩根總收益組合基金-月配息型 9.44940 9.44020 0.00920 0.09746 摩根總收益組合基金-累積型 11.26050 11.24950 0.01100 0.09778 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76020 11.78190 -0.02170 -0.18418 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.12880 11.15260 -0.02380 -0.21340 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28720 10.31000 -0.02280 -0.22114 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64210 10.66170 -0.01960 -0.18384 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.07310 10.09470 -0.02160 -0.21397 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30550 9.32610 -0.02060 -0.22089 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.80670 10.71900 0.08770 0.81817 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36330 10.28170 0.08160 0.79364 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.06240 9.97130 0.09110 0.91362 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74080 9.65490 0.08590 0.88970 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.98730 9.89690 0.09040 0.91342 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.66790 9.58270 0.08520 0.88910 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.59880 11.53090 0.06790 0.58885 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.45550 11.39190 0.06360 0.55829 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21590 10.16120 0.05470 0.53832 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.19650 11.13100 0.06550 0.58845 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.04100 10.97970 0.06130 0.55830 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84930 9.79660 0.05270 0.53794 聯邦貨幣市場基金 13.13510 13.13490 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.87340 10.86170 0.01170 0.10772 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.50580 8.49660 0.00920 0.10828 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13230 16.14020 -0.00790 -0.04895 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.89220 11.79490 0.09730 0.82493 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.70730 11.64940 0.05790 0.49702 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.30490 11.24890 0.05600 0.49783 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70310 11.71080 -0.00770 -0.06575 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.11320 11.13130 -0.01810 -0.16260 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75280 10.75980 -0.00700 -0.06506 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.86860 8.88300 -0.01440 -0.16211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 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