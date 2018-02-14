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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/02/13  107/02/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.28940   10.28720   0.00220    0.02139
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.72760    9.72790  -0.00030   -0.00308
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.89380    9.89200   0.00180    0.01820
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.44000    8.41000   0.03000    0.35672
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.96000    8.86000   0.10000    1.12867
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.44000    9.34000   0.10000    1.07066
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64710    9.64080   0.00630    0.06535
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.29530    9.28920   0.00610    0.06567
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.11660   10.10840   0.00820    0.08112
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.74620    9.73830   0.00790    0.08112
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.99290    9.88930   0.10360    1.04760
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.85710    8.76520   0.09190    1.04846
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.88460   10.81410   0.07050    0.65193
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.01460    9.94970   0.06490    0.65228
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
中國信託智能運動基金-美元                                        10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96120   10.96110   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.62880    9.64630  -0.01750   -0.18142
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.54650    9.56380  -0.01730   -0.18089
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.80080    9.81630  -0.01550   -0.15790
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.71250    9.72780  -0.01530   -0.15728
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.18000   11.08000   0.10000    0.90253
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.97000   10.88000   0.09000    0.82721
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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.49800   38.49900  -0.00100   -0.00260
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20730   11.20380   0.00350    0.03124
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.71640   10.74290  -0.02650   -0.24667
元大上證50基金                                                   32.52000   32.63000  -0.11000   -0.33711
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.17000   12.06000   0.11000    0.91211
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.84000   12.82000   0.02000    0.15601
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.08300   13.08600  -0.00300   -0.02293
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.83700   16.84500  -0.00800   -0.04749
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.27300   11.12700   0.14600    1.31212
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.24600   11.11700   0.12900    1.16038
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.14000    3.10000   0.04000    1.29032
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.55000   14.41000   0.14000    0.97155
元大中國高收益點心債券基金                                       11.26260   11.28550  -0.02290   -0.20292
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.47730   45.62450  -0.14720   -0.32263
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36120   10.35560   0.00560    0.05408
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.67860    9.67340   0.00520    0.05376
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.88910    9.89970  -0.01060   -0.10707
元大全球ETF成長組合基金                                          10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.33000   14.24000   0.09000    0.63202
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.77000    6.75000   0.02000    0.29630
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.00700    9.89900   0.10800    1.09102
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.38000   10.27000   0.11000    1.07108
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.47000    9.37000   0.10000    1.06724
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.36320   10.36650  -0.00330   -0.03183
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.64240    9.64550  -0.00310   -0.03214
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.27570    9.28090  -0.00520   -0.05603
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.68510    8.69000  -0.00490   -0.05639
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.88000   13.76000   0.12000    0.87209
元大全球農業商機基金                                             16.15000   15.97000   0.18000    1.12711
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
元大印尼指數基金                                                  9.90700    9.90200   0.00500    0.05049
元大印度指數基金                                                  9.93500    9.86100   0.07400    0.75043
元大印度基金                                                     12.90000   12.78000   0.12000    0.93897
元大亞太成長基金                                                  9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.67000    8.67990  -0.00990   -0.11406
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.26030    7.26860  -0.00830   -0.11419
元大泛歐成長基金                                                  9.35000    9.20000   0.15000    1.63043
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.16830   10.16780   0.00050    0.00492
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.05650    9.06910  -0.01260   -0.13893
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.19190   30.19640  -0.00450   -0.01490
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.94870   35.90820   0.04050    0.11279
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.54970   19.55450  -0.00480   -0.02455
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.53020   18.52330   0.00690    0.03725
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.87120   36.94440  -0.07320   -0.19814
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.55530   20.50910   0.04620    0.22527
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.04480   18.13050  -0.08570   -0.47268
元大得利貨幣市場基金                                             16.21660   16.21640   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95590   11.95580   0.00010    0.00084
元大華夏中小基金                                                  8.41000    8.25000   0.16000    1.93939
元大新中國基金-人民幣                                            11.47000   11.33000   0.14000    1.23566
元大新中國基金-美元                                              11.69800   11.57600   0.12200    1.05390
元大新中國基金-新台幣                                            11.11000   10.99000   0.12000    1.09190
元大新東協平衡基金-美元                                          10.44200   10.43500   0.00700    0.06708
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
元大新興市場ESG策略基金                                          12.98000   12.84000   0.14000    1.09034
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.04650   11.04790  -0.00140   -0.01267
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.13620   11.15300  -0.01680   -0.15063
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.10620   11.12560  -0.01940   -0.17437
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.95350    9.97080  -0.01730   -0.17351
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.96280    9.98330  -0.02050   -0.20534
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.73610    9.75610  -0.02000   -0.20500
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.64860    9.67070  -0.02210   -0.22853
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.43240    9.45400  -0.02160   -0.22847
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.75670    9.77970  -0.02300   -0.23518
元大新興亞洲基金                                                 11.84000   11.72000   0.12000    1.02389
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.88770    9.89350  -0.00580   -0.05862
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.87780    9.88370  -0.00590   -0.05969
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.68670    9.69470  -0.00800   -0.08252
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.67690    9.68490  -0.00800   -0.08260
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06930   15.06910   0.00020    0.00133
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.79000    9.67000   0.12000    1.24095
元大實質多重資產基金-美元                                         9.80400    9.69500   0.10900    1.12429
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.24000   14.47000  -0.23000   -1.58950
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.69000   17.19000   0.50000    2.90867
元大標普500基金                                                  23.38000   23.05000   0.33000    1.43167
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.98000   14.18000  -0.20000   -1.41044
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.45000   29.64000   0.81000    2.73279
元大標智滬深300基金                                              18.56000   18.20000   0.36000    1.97802
元大歐洲50基金                                                   23.89000   23.57000   0.32000    1.35766
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.75730    9.71070   0.04660    0.47988
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.11770   10.11740   0.00030    0.00297
元大韓國KOSPI200基金                                             22.77000   22.50000   0.27000    1.20000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛中國內需動力基金                                             11.02000   10.85000   0.17000    1.56682
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.66860   11.67450  -0.00590   -0.05054
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.09480   10.09990  -0.00510   -0.05050
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.03570   12.05230  -0.01660   -0.13773
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.40550   10.41990  -0.01440   -0.13820
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80710   10.82410  -0.01700   -0.15706
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.32770    9.34230  -0.01460   -0.15628
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.13000   11.88000   0.25000    2.10438
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.54000   12.32000   0.22000    1.78571
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.35000   12.13000   0.22000    1.81369
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
日盛全球抗暖化基金                                                9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03120   10.01010   0.02110    0.21079
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.71650    9.69610   0.02040    0.21039
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78010    9.76220   0.01790    0.18336
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.47620    9.45880   0.01740    0.18396
日盛全球新興債券基金A                                            10.90030   10.90690  -0.00660   -0.06051
日盛全球新興債券基金B                                             8.71070    8.71600  -0.00530   -0.06081
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43810    2.43980  -0.00170   -0.06968
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.75540    1.75660  -0.00120   -0.06831
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38330    0.38390  -0.00060   -0.15629
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27710    0.27750  -0.00040   -0.14414
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.63050   12.65200  -0.02150   -0.16993
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.97220    8.98740  -0.01520   -0.16913
日盛亞洲機會基金                                                  7.58000    7.50000   0.08000    1.06667
日盛貨幣市場基金                                                 14.73540   14.73520   0.00020    0.00136
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45400   13.45380   0.00020    0.00149
台新MSCI中國基金                                                 21.22000   21.13000   0.09000    0.42593
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      19.17000   19.29000  -0.12000   -0.62208
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.34000   19.11000   0.23000    1.20356
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13000   14.12980   0.00020    0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.79250    9.78500   0.00750    0.07665
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81950   10.82610  -0.00660   -0.06096
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.89150    9.89990  -0.00840   -0.08485
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   15.81100   15.59100   0.22000    1.41107
台新中國精選中小基金                                             11.36000   11.10000   0.26000    2.34234
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.10000   18.05000   0.05000    0.27701
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61920    0.61730   0.00190    0.30779
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.93000   13.89000   0.04000    0.28798
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47590    0.47450   0.00140    0.29505
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.17950    9.07900   0.10050    1.10695
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.24380    9.21120   0.03260    0.35392
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.11780   10.08200   0.03580    0.35509
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.73850   10.72560   0.01290    0.12027
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.32370   11.31020   0.01350    0.11936
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
台新印度基金                                                     16.07000   15.90000   0.17000    1.06918
台新亞美短期債券基金                                             10.90570   10.94140  -0.03570   -0.32628
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.97210    8.98940  -0.01730   -0.19245
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31190    0.31240  -0.00050   -0.16005
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.03760   12.06090  -0.02330   -0.19319
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41220    0.41290  -0.00070   -0.16953
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06790   11.06770   0.00020    0.00181
台新智慧生活基金-美元                                             9.99370    9.91730   0.07640    0.77037
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.54240    9.55710  -0.01470   -0.15381
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.29800    9.31460  -0.01660   -0.17821
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.90840    9.92370  -0.01530   -0.15418
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.65940    9.67670  -0.01730   -0.17878
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.52070   10.53200  -0.01130   -0.10729
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35660    0.35690  -0.00030   -0.08406
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.10170    8.11030  -0.00860   -0.10604
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28440    0.28470  -0.00030   -0.10537
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.21000    6.13000   0.08000    1.30506
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.12200   10.03600   0.08600    0.85692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                           14.13000   13.96000   0.17000    1.21777
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.00300   12.03320  -0.03020   -0.25097
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.95290    9.97790  -0.02500   -0.25055
未來資產亞洲新富基金                                             20.98000   20.64000   0.34000    1.64729
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54120   12.54100   0.00020    0.00159
未來資產新興市場債券基金A                                         8.99970    9.00990  -0.01020   -0.11321
未來資產新興市場債券基金B                                         7.08820    7.09610  -0.00790   -0.11133
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.91380   10.91070   0.00310    0.02841
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.05650   10.08660  -0.03010   -0.29842
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.51910    9.51330   0.00580    0.06097
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55720   10.55070   0.00650    0.06161
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.59650    8.61910  -0.02260   -0.26221
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59640    9.62150  -0.02510   -0.26087
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90690    1.90510   0.00180    0.09448
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43870    2.43640   0.00230    0.09440
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.98090    9.00180  -0.02090   -0.23218
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.13450   11.16040  -0.02590   -0.23207
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.44000    4.38000   0.06000    1.36986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  20.60000   20.37000   0.23000    1.12911
永豐主流品牌基金                                                 15.81000   15.61000   0.20000    1.28123
永豐亞洲民生消費基金                                             12.58000   12.43000   0.15000    1.20676
永豐南非幣2021保本基金                                           12.61930   12.60270   0.01660    0.13172
永豐貨幣市場基金                                                 13.85250   13.85230   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.14800    2.14260   0.00540    0.25203
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47170    2.47180  -0.00010   -0.00405
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.10800    8.11400  -0.00600   -0.07395
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.56130   10.56930  -0.00800   -0.07569
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.62230    7.62620  -0.00390   -0.05114
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.40780   11.41360  -0.00580   -0.05082
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.17000   20.14000   0.03000    0.14896
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.44000   12.41000   0.03000    0.24174
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.05000    9.91000   0.14000    1.41271
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.83000    9.69000   0.14000    1.44479
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.35730   11.35610   0.00120    0.01057
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70790    9.70300   0.00490    0.05050
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70790    9.70300   0.00490    0.05050
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.68780    9.68790  -0.00010   -0.00103
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68780    9.68790  -0.00010   -0.00103
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.72040    9.71550   0.00490    0.05043
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84660    9.84170   0.00490    0.04979
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.67290    9.67350  -0.00060   -0.00620
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76080    9.76140  -0.00060   -0.00615
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.71000   11.53000   0.18000    1.56114
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.89000   10.78000   0.11000    1.02041
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.87000   11.76000   0.11000    0.93537
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.07000   14.69000   0.38000    2.58679
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.85000   20.45000   0.40000    1.95599
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.24000   20.82000   0.42000    2.01729
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.94000   11.76000   0.18000    1.53061
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.69000   12.49000   0.20000    1.60128
兆豐國際生命科學基金                                             15.11000   14.94000   0.17000    1.13788
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.21100   10.14130   0.06970    0.68729
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.70630   10.63110   0.07520    0.70736
兆豐國際全球高股息基金                                           11.32000   11.18000   0.14000    1.25224
兆豐國際全球基金                                                 30.72000   30.28000   0.44000    1.45310
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.16990   10.16940   0.00050    0.00492
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.44000    9.45230  -0.01230   -0.13013
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.06590   10.07400  -0.00810   -0.08041
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.16440    8.17090  -0.00650   -0.07955
兆豐國際萬全基金                                                 19.39000   19.39000   0.00000    0.00000
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.86000    7.76000   0.10000    1.28866
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47290   12.47280   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15190   11.13360   0.01830    0.16437
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91930   11.89680   0.02250    0.18913
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76040   10.74150   0.01890    0.17595
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.58130   11.55810   0.02320    0.20073
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.38280    8.36900   0.01380    0.16489
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.76190    9.74280   0.01910    0.19604
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.25160    9.23530   0.01630    0.17650
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.34410    9.32510   0.01900    0.20375
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.59940    9.58260   0.01680    0.17532
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
合庫全球新興市場基金                                              9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
合庫貨幣市場基金                                                 10.10680   10.10670   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.90900    9.93330  -0.02430   -0.24463
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.15510   10.18020  -0.02510   -0.24656
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.37690   10.40460  -0.02770   -0.26623
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.91010   11.93510  -0.02500   -0.20947
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.78920   13.81140  -0.02220   -0.16074
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.52380    9.54740  -0.02360   -0.24719
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.13590   10.16100  -0.02510   -0.24702
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.35590    8.37820  -0.02230   -0.26617
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.46800    9.48760  -0.01960   -0.20659
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.71020   10.73030  -0.02010   -0.18732
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.53000   10.43000   0.10000    0.95877
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.82260   10.81910   0.00350    0.03235
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.59960   10.62290  -0.02330   -0.21934
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95830    9.98260  -0.02430   -0.24342
安聯中國東協基金                                                 16.07000   16.00000   0.07000    0.43750
安聯中國策略基金                                                 15.19000   14.86000   0.33000    2.22073
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.96000   13.70000   0.26000    1.89781
安聯中華新思路基金-美元                                          14.11000   13.89000   0.22000    1.58387
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.62000   12.43000   0.19000    1.52856
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46270   12.46260   0.00010    0.00080
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09260   10.10900  -0.01640   -0.16223
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09210   15.11830  -0.02620   -0.17330
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.81160    9.82860  -0.01700   -0.17296
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.32000   11.20000   0.12000    1.07143
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.06000   10.94000   0.12000    1.09689
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.03300   12.05530  -0.02230   -0.18498
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11040   10.13310  -0.02270   -0.22402
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28710   12.31600  -0.02890   -0.23465
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.73330    9.75060  -0.01730   -0.17742
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.57450    9.59600  -0.02150   -0.22405
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.30020    9.32210  -0.02190   -0.23493
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.16000   11.11000   0.05000    0.45005
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.56000   0.08000    0.75758
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.68000   11.63000   0.05000    0.42992
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.83200   11.82570   0.00630    0.05327
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91420   10.91260   0.00160    0.01466
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59740   10.59660   0.00080    0.00755
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.17250    9.16690   0.00560    0.06109
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.96980    8.96840   0.00140    0.01561
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.68580    8.68520   0.00060    0.00691
安聯全球人口趨勢基金                                             10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.44000    9.29000   0.15000    1.61464
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.86000   33.32000   0.54000    1.62065
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.98000    7.83000   0.15000    1.91571
安聯全球計量平衡基金                                             12.48000   12.41000   0.07000    0.56406
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.11780   12.12500  -0.00720   -0.05938
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.62160   10.62790  -0.00630   -0.05928
安聯全球新興市場基金                                             18.49000   18.31000   0.18000    0.98307
安聯全球農金趨勢基金                                              9.57000    9.47000   0.10000    1.05597
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.31000    9.17000   0.14000    1.52672
安聯亞洲動態策略基金                                             24.61000   24.46000   0.15000    0.61325
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00080    9.99850   0.00230    0.02300
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85010    9.84780   0.00230    0.02336
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.37230   84.42450  -0.05220   -0.06183
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.88970   12.91580  -0.02610   -0.20208
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.62860   67.67210  -0.04350   -0.06428
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.25120   10.27190  -0.02070   -0.20152
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50750    2.50810  -0.00060   -0.02392
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60900   10.62830  -0.01930   -0.18159
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10650    2.10380   0.00270    0.12834
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.92630    8.94250  -0.01620   -0.18116
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.40820   10.36220   0.04600    0.44392
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.72910    9.68740   0.04170    0.43046
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.39670    8.35960   0.03710    0.44380
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.08680    8.05210   0.03470    0.43094
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.18000   10.07000   0.11000    1.09235
宏利全球債券組合基金                                             13.08660   13.12960  -0.04300   -0.32750
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79790    2.79750   0.00040    0.01430
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.88110   11.88600  -0.00490   -0.04122
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.93570    8.93930  -0.00360   -0.04027
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.31790    2.31170   0.00620    0.26820
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.76100   10.76600  -0.00500   -0.04644
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.30630    4.26010   0.04620    1.08448
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69760    0.69210   0.00550    0.79468
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.84000   19.68000   0.16000    0.81301
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.54780   11.52410   0.02370    0.20566
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35200   10.33510   0.01690    0.16352
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.99220    9.97680   0.01540    0.15436
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.17460    9.15870   0.01590    0.17361
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.71020    8.69590   0.01430    0.16445
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.51100    8.49800   0.01300    0.15298
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.73900    8.72570   0.01330    0.15242
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.82970    2.82660   0.00310    0.10967
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41470    0.41440   0.00030    0.07239
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.49140   12.48490   0.00650    0.05206
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93800    0.93730   0.00070    0.07468
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.81680    7.81280   0.00400    0.05120
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18560    2.18330   0.00230    0.10535
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31450    0.31430   0.00020    0.06363
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.64210    9.63730   0.00480    0.04981
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35420    0.35470  -0.00050   -0.14096
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61960   13.61950   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.73000    2.71000   0.02000    0.73801
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
宏利澳幣保本基金                                                 11.83050   11.81700   0.01350    0.11424
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                  9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.22000   11.13000   0.09000    0.80863
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.71000   11.66000   0.05000    0.42882
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.18220   10.17770   0.00450    0.04421
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.26080   10.27610  -0.01530   -0.14889
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.19420    9.21010  -0.01590   -0.17264
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.58950   10.60780  -0.01830   -0.17251
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
貝萊德新台幣基金                                                 12.91800   12.91790   0.00010    0.00077
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06860   11.06660   0.00200    0.01807
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.02100   10.03220  -0.01120   -0.11164
保德信大中華基金                                                 30.18000   29.86000   0.32000    1.07167
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.28000    9.97000   0.31000    3.10933
保德信中國中小基金-美元                                          10.75000   10.45000   0.30000    2.87081
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.90000    9.62000   0.28000    2.91060
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.86380    9.85600   0.00780    0.07914
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.83850    9.83060   0.00790    0.08036
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.97160    9.96330   0.00830    0.08331
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.60300   10.56610   0.03690    0.34923
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
保德信中國品牌基金-美元                                          10.15000   10.05000   0.10000    0.99502
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.09000   10.97000   0.12000    1.09389
保德信全球中小基金                                               28.64000   28.38000   0.26000    0.91614
保德信全球消費商機基金                                           17.51000   17.31000   0.20000    1.15540
保德信全球基礎建設基金                                           11.47000   11.35000   0.12000    1.05727
保德信全球資源基金                                                7.49000    7.37000   0.12000    1.62822
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.35000    9.25000   0.10000    1.08108
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.55000   29.23000   0.32000    1.09477
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.02590   10.02410   0.00180    0.01796
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.63920   10.60070   0.03850    0.36318
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.06750    9.06790  -0.00040   -0.00441
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.61430    9.58180   0.03250    0.33918
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.50990    8.58600  -0.07610   -0.88633
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.89600   10.91020  -0.01420   -0.13015
保德信亞太基金                                                   21.92000   21.78000   0.14000    0.64279
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.75490    8.82530  -0.07040   -0.79771
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.31830   11.36410  -0.04580   -0.40302
保德信金平衡基金                                                 28.32000   28.32000   0.00000    0.00000
保德信貨幣市場基金                                               15.73140   15.73120   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61400   10.52960   0.08440    0.80155
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.31110   10.23210   0.07900    0.77208
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89010   10.81160   0.07850    0.72607
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.90130    9.83270   0.06860    0.69767
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.45120    8.52040  -0.06920   -0.81217
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.03160   11.05540  -0.02380   -0.21528
保德信新興趨勢組合基金                                           11.62000   11.46000   0.16000    1.39616
保德信瑞騰基金                                                   15.51710   15.51700   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.27000   10.13000   0.14000    1.38203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96800    9.96340   0.00460    0.04617
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04490   10.03970   0.00520    0.05179
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.92980    9.91840   0.01140    0.11494
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.94070    9.92980   0.01090    0.10977
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.87750    9.86840   0.00910    0.09221
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.89560    9.89200   0.00360    0.03639
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99780    1.99780   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64710    2.64720  -0.00010   -0.00378
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31560    0.31610  -0.00050   -0.15818
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45360    0.45430  -0.00070   -0.15408
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.90240    8.91550  -0.01310   -0.14694
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.90730   11.92770  -0.02040   -0.17103
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.75240    9.75190   0.00050    0.00513
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65410   11.65340   0.00070    0.00601
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.28240    9.29780  -0.01540   -0.16563
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12260   11.14110  -0.01850   -0.16605
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.36140   10.35780   0.00360    0.03476
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.22100   10.21220   0.00880    0.08617
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26600   10.26150   0.00450    0.04385
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67660   10.67280   0.00380    0.03560
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.18700   10.17710   0.00990    0.09728
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00500   10.00330   0.00170    0.01699
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15880   10.15610   0.00270    0.02659
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.97520    9.96640   0.00880    0.08830
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.04150   10.03430   0.00720    0.07175
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.85580   10.79230   0.06350    0.58838
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.61730    6.59990   0.01740    0.26364
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.96710   10.93840   0.02870    0.26238
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63110   11.63100   0.00010    0.00086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.63490   10.58540   0.04950    0.46763
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.96000   11.89500   0.06500    0.54645
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.24730   11.19280   0.05450    0.48692
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.61660    9.57190   0.04470    0.46699
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.37190   10.31560   0.05630    0.54578
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.16760   10.11830   0.04930    0.48724
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.01150   10.96030   0.05120    0.46714
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.91860   11.85380   0.06480    0.54666
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.08000    7.07000   0.01000    0.14144
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63080   13.63070   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.90000   15.78000   0.12000    0.76046
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.35210   13.32350   0.02860    0.21466
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85500   11.82490   0.03010    0.25455
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.55360   12.52490   0.02870    0.22914
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.26840    9.24860   0.01980    0.21409
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.93820    6.92340   0.01480    0.21377
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.12620    9.10300   0.02320    0.25486
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.75550    8.73670   0.01880    0.21518
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.18440   11.15890   0.02550    0.22852
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.65170    8.63150   0.02020    0.23403
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03080   12.00030   0.03050    0.25416
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.56710   11.54240   0.02470    0.21399
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.55310   11.52830   0.02480    0.21512
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.42760   11.40150   0.02610    0.22892
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.19520    9.17550   0.01970    0.21470
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.19590   10.17000   0.02590    0.25467
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.00750    9.98600   0.02150    0.21530
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.94820    9.92550   0.02270    0.22870
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.78330    9.76040   0.02290    0.23462
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.01290   10.00340   0.00950    0.09497
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.95240    9.93700   0.01540    0.15498
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92850    9.91770   0.01080    0.10890
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                              9.98570    9.97840   0.00730    0.07316
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01290   10.00340   0.00950    0.09497
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.95240    9.93700   0.01540    0.15498
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.92850    9.91770   0.01080    0.10890
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.98570    9.97840   0.00730    0.07316
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.99440    9.98500   0.00940    0.09414
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.95240    9.93700   0.01540    0.15498
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92850    9.91770   0.01080    0.10890
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                             9.98570    9.97840   0.00730    0.07316
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01290   10.00340   0.00950    0.09497
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.95240    9.93700   0.01540    0.15498
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.92850    9.91770   0.01080    0.10890
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.98570    9.97840   0.00730    0.07316
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.81060   10.83880  -0.02820   -0.26018
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.04570   12.06810  -0.02240   -0.18561
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.53260   11.56120  -0.02860   -0.24738
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.47840    9.50310  -0.02470   -0.25992
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.31020   10.32930  -0.01910   -0.18491
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.15220   10.17740  -0.02520   -0.24761
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.51970   10.54710  -0.02740   -0.25979
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.21570   11.23650  -0.02080   -0.18511
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.14160   11.16920  -0.02760   -0.24711
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.47850    9.50320  -0.02470   -0.25991
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.31040   10.32960  -0.01920   -0.18587
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.15260   10.17770  -0.02510   -0.24662
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.44000   14.35000   0.09000    0.62718
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.22000   12.15000   0.07000    0.57613
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.61000   12.54000   0.07000    0.55821
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.50000   13.46000   0.04000    0.29718
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.19000   13.14000   0.05000    0.38052
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.43190   11.45130  -0.01940   -0.16941
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.62250    7.63540  -0.01290   -0.16895
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.61320   11.62040  -0.00720   -0.06196
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25370   11.25380  -0.00010   -0.00089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.46450   10.46960  -0.00510   -0.04871
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.73750    8.74290  -0.00540   -0.06176
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.89120    9.89120   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.91910    9.92390  -0.00480   -0.04837
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82520   10.82520   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.19790   10.20410  -0.00620   -0.06076
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.44770   10.45270  -0.00500   -0.04783
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.24760   10.24760   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.44100    9.44680  -0.00580   -0.06140
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.36150    9.36760  -0.00610   -0.06512
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.93790    9.94280  -0.00490   -0.04928
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.45630   12.45700  -0.00070   -0.00562
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.97880   11.97180   0.00700    0.05847
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.46720   11.46610   0.00110    0.00959
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.64440    7.64480  -0.00040   -0.00523
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.70280    9.69710   0.00570    0.05878
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.38780   10.38680   0.00100    0.00963
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.70750   10.70820  -0.00070   -0.00654
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.48550   11.48430   0.00120    0.01045
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.49720   10.49110   0.00610    0.05814
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.74960    9.75020  -0.00060   -0.00615
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.60870   10.60770   0.00100    0.00943
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.27020   11.29830  -0.02810   -0.24871
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.84800   11.87290  -0.02490   -0.20972
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.97940   11.00540  -0.02600   -0.23625
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.43770    9.46130  -0.02360   -0.24944
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.06220   10.08340  -0.02120   -0.21025
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.06490   10.08870  -0.02380   -0.23591
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.16760   11.19110  -0.02350   -0.20999
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.05550   10.08050  -0.02500   -0.24800
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.45800   10.48280  -0.02480   -0.23658
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.73010    9.75440  -0.02430   -0.24912
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.59270    9.61660  -0.02390   -0.24853
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.28410   10.30580  -0.02170   -0.21056
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.82210    9.84530  -0.02320   -0.23565
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.90000   17.86000   0.04000    0.22396
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.53000   16.44000   0.09000    0.54745
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.10740   13.11390  -0.00650   -0.04957
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.88640   10.82170   0.06470    0.59787
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.47250   11.38890   0.08360    0.73405
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.97280   11.92590   0.04690    0.39326
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.30090   11.23200   0.06890    0.61343
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.13140   10.07120   0.06020    0.59774
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.45290   10.37670   0.07620    0.73434
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.39600   10.35520   0.04080    0.39400
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.53160   10.46740   0.06420    0.61333
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.25280   10.17800   0.07480    0.73492
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.47230   10.40840   0.06390    0.61393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.25000   13.44000  -0.19000   -1.41369
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      34.56000   33.60000   0.96000    2.85714
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.20090    4.14930   0.05160    1.24358
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.53000   19.33000   0.20000    1.03466
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.76150    0.75310   0.00840    1.11539
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.72580    0.71790   0.00790    1.10043
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10720    2.10590   0.00130    0.06173
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.75190    9.76100  -0.00910   -0.09323
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.53250    8.54050  -0.00800   -0.09367
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32860    0.32890  -0.00030   -0.09121
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.30520   11.30210   0.00310    0.02743
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78370    1.78570  -0.00200   -0.11200
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.06070   10.12660  -0.06590   -0.65076
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34680    0.34900  -0.00220   -0.63037
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.67270    4.59920   0.07350    1.59810
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.72000   21.41000   0.31000    1.44792
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.73260    0.72210   0.01050    1.45409
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.48790    3.41970   0.06820    1.99433
國泰中港台基金台幣級別                                           16.21000   15.92000   0.29000    1.82161
國泰中港台基金美元級別                                            0.55340    0.54330   0.01010    1.85901
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38900   12.38890   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26580    2.23630   0.02950    1.31914
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.55000   10.43000   0.12000    1.15053
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35860    0.35440   0.00420    1.18510
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45840    0.45590   0.00250    0.54837
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.50000   12.38000   0.12000    0.96931
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45190    0.44740   0.00450    1.00581
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.58000    5.50000   0.08000    1.45455
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18700    0.18410   0.00290    1.57523
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.74000    8.65000   0.09000    1.04046
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29760    0.29430   0.00330    1.12130
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41440    0.41100   0.00340    0.82725
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37930    0.37610   0.00320    0.85084
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43650    0.43280   0.00370    0.85490
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   10.98000   0.09000    0.81967
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.47660    0.47560   0.00100    0.21026
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.25000   19.10000   0.15000    0.78534
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43650    2.42620   0.01030    0.42453
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.53210   11.50160   0.03050    0.26518
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.63410   10.60600   0.02810    0.26494
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38660    0.38550   0.00110    0.28534
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35650    0.35550   0.00100    0.28129
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49100    0.49270  -0.00170   -0.34504
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.33000   12.29000   0.04000    0.32547
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43340    0.43180   0.00160    0.37054
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.77000   17.57000   0.20000    1.13830
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60450    0.59760   0.00690    1.15462
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.84000   14.73000   0.11000    0.74678
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.20000   24.79000   0.41000    1.65389
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.02000   14.27000  -0.25000   -1.75193
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.20950   37.20190   0.00760    0.02043
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.93130   19.93830  -0.00700   -0.03511
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.84270   18.83860   0.00410    0.02176
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.33420   39.31360   0.02060    0.05240
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.36830   39.35170   0.01660    0.04218
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.98770   39.88000   0.10770    0.27006
國泰紐幣2021保本基金                                             11.92710   11.92660   0.00050    0.00419
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.21030   12.21340  -0.00310   -0.02538
國泰紐幣保本基金                                                 12.22810   12.22650   0.00160    0.01309
國泰富時中國A50基金                                              21.31000   21.13000   0.18000    0.85187
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33820    0.33740   0.00080    0.23711
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.43880    0.44050  -0.00170   -0.38593
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.55000   10.41000   0.14000    1.34486
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35730    0.35250   0.00480    1.36170
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46350    0.46020   0.00330    0.71708
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.08000   10.00000   0.08000    0.80000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34970    0.34700   0.00270    0.77810
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45370    0.45300   0.00070    0.15453
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.81900   10.80410   0.01490    0.13791
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.00920    7.99810   0.01110    0.13878
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36420    0.36370   0.00050    0.13748
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27240    0.27200   0.00040    0.14706
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.11000   12.13000  -0.02000   -0.16488
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41210    0.41270  -0.00060   -0.14538
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15910    2.15620   0.00290    0.13450
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46900    1.46700   0.00200    0.13633
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35220    0.35220   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37620    0.37620   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24200    0.24200   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.86000   10.86120  -0.00120   -0.01105
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.25220    7.25300  -0.00080   -0.01103
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.88000   10.71000   0.17000    1.58730
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38910    0.38310   0.00600    1.56617
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.14680   12.15780  -0.01100   -0.09048
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41330    0.41360  -0.00030   -0.07253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.70410    9.72200  -0.01790   -0.18412
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.64850    8.65710  -0.00860   -0.09934
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55390   10.57270  -0.01880   -0.17782
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.48710    9.49660  -0.00950   -0.10004
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.00190   10.99880   0.00310    0.02818
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.98910   10.01650  -0.02740   -0.27355
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.93000   13.77000   0.16000    1.16195
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.59000   10.46000   0.13000    1.24283
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21560   15.21540   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.46500  177.46300   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.34210   13.20740   0.13470    1.01988
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.21000   12.09000   0.12000    0.99256
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.22000   12.10000   0.12000    0.99174
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.93810    9.91840   0.01970    0.19862
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.93880    9.91910   0.01970    0.19861
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.62690    9.60970   0.01720    0.17899
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.65000    9.63270   0.01730    0.17960
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.20640   10.18620   0.02020    0.19831
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.88820    9.87050   0.01770    0.17932
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.88830    9.87060   0.01770    0.17932
第一金全球大趨勢基金                                             22.05000   21.79000   0.26000    1.19321
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.60270    7.56330   0.03940    0.52094
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.49120    5.46270   0.02850    0.52172
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.05870    9.05300   0.00570    0.06296
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.05980    9.05400   0.00580    0.06406
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.17020    9.16440   0.00580    0.06329
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.17160    9.16580   0.00580    0.06328
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.55700    8.50250   0.05450    0.64099
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.91110    9.84810   0.06300    0.63972
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.88410    9.87170   0.01240    0.12561
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.13900    8.12940   0.00960    0.11809
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.03620    9.02720   0.00900    0.09970
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.93520   10.92150   0.01370    0.12544
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.91040    9.89860   0.01180    0.11921
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66680   14.65230   0.01450    0.09896
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.01510   14.88490   0.13020    0.87471
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.51000   13.40000   0.11000    0.82090
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.51000   13.40000   0.11000    0.82090
第一金亞洲科技基金                                               20.69000   20.66000   0.03000    0.14521
第一金亞洲新興市場基金                                           14.10000   14.02000   0.08000    0.57061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.94000   12.52000   0.42000    3.35463
統一大龍印基金                                                   16.78000   16.62000   0.16000    0.96270
統一大龍騰中國基金                                               10.37000   10.10000   0.27000    2.67327
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.83520    9.82860   0.00660    0.06715
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.97020    9.99240  -0.02220   -0.22217
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.48980    9.51270  -0.02290   -0.24073
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.34900   11.34140   0.00760    0.06701
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.41380   11.43920  -0.02540   -0.22204
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.87710   10.90330  -0.02620   -0.24029
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.42940    9.40240   0.02700    0.28716
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.89020    9.89040  -0.00020   -0.00202
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.72280    9.72500  -0.00220   -0.02262
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.53650    9.50910   0.02740    0.28815
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.00260   10.00270  -0.00010   -0.00100
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.83330    9.83550  -0.00220   -0.02237
統一全球債券組合基金                                             12.11430   12.14370  -0.02940   -0.24210
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.87000   14.65000   0.22000    1.50171
統一全球新科技基金(美元)                                         15.20000   15.05000   0.15000    0.99668
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.89000   13.75000   0.14000    1.01818
統一亞太基金                                                     26.32000   26.07000   0.25000    0.95896
統一亞洲大金磚基金                                               12.73000   12.62000   0.11000    0.87163
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62380   16.62360   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     24.09000   23.79000   0.30000    1.26103
統一新亞洲科技能源基金                                           19.09000   18.89000   0.20000    1.05876
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.54210    8.54310  -0.00100   -0.01171
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.57910   10.58030  -0.00120   -0.01134
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村中國機會基金                                                 14.18000   14.02000   0.16000    1.14123
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型人民幣計價               9.82350    9.83570  -0.01220   -0.12404
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型美元計價                 9.83160    9.83310  -0.00150   -0.01525
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型新臺幣計價               9.85330    9.85760  -0.00430   -0.04362
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.82350    9.83570  -0.01220   -0.12404
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83160    9.83310  -0.00150   -0.01525
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.85330    9.85760  -0.00430   -0.04362
野村平衡基金                                                     18.01000   18.02000  -0.01000   -0.05549
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.86000    8.80000   0.06000    0.68182
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.25000   12.22000   0.03000    0.24550
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
野村全球生技醫療基金                                             15.94000   15.78000   0.16000    1.01394
野村全球品牌基金                                                 26.00000   25.60000   0.40000    1.56250
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.00500    8.01670  -0.01170   -0.14595
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.88580   10.90170  -0.01590   -0.14585
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.57390   10.54820   0.02570    0.24364
野村全球氣候變遷基金                                              8.26000    8.16000   0.10000    1.22549
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.56000   12.41000   0.15000    1.20870
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.89000   10.77000   0.12000    1.11421
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.33000   18.12000   0.21000    1.15894
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.74000   11.61000   0.13000    1.11972
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.65340   10.66020  -0.00680   -0.06379
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.49460   10.50500  -0.01040   -0.09900
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.75020    9.73180   0.01840    0.18907
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.51200    9.48020   0.03180    0.33544
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.96450    8.93740   0.02710    0.30322
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.98660   10.96610   0.02050    0.18694
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.55370   10.51850   0.03520    0.33465
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98760    9.95740   0.03020    0.30329
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.27270   11.23340   0.03930    0.34985
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.88420   10.83780   0.04640    0.42813
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.42960   10.38830   0.04130    0.39756
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.49930   10.41130   0.08800    0.84524
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.49170   10.41650   0.07520    0.72193
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.96110    9.87130   0.08980    0.90971
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.55530    9.47170   0.08360    0.88263
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.77250    9.69530   0.07720    0.79626
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.81780   11.71860   0.09920    0.84652
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.49070   12.40570   0.08500    0.68517
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.93210   10.83350   0.09860    0.91014
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.48710   10.39540   0.09170    0.88212
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.94380   10.85720   0.08660    0.79763
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.94690    9.93280   0.01410    0.14195
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.94260    9.92000   0.02260    0.22782
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.77120    9.75180   0.01940    0.19894
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.94680    9.93270   0.01410    0.14196
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.94260    9.92000   0.02260    0.22782
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.77120    9.75180   0.01940    0.19894
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.48000    9.38000   0.10000    1.06610
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.24000   13.09000   0.15000    1.14591
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.30310   10.33300  -0.02990   -0.28936
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.23210   10.24730  -0.01520   -0.14833
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.06230   10.08030  -0.01800   -0.17857
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.58820   10.61910  -0.03090   -0.29099
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.44890   10.46440  -0.01550   -0.14812
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.27760   10.29600  -0.01840   -0.17871
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.22590    9.24130  -0.01540   -0.16664
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.01580   10.04070  -0.02490   -0.24799
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.92370    9.93710  -0.01340   -0.13485
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.61940   13.64220  -0.02280   -0.16713
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.74050   12.77190  -0.03140   -0.24585
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.49180   10.50590  -0.01410   -0.13421
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28840   10.26530   0.02310    0.22503
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.99990    9.96800   0.03190    0.32002
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43980    9.41270   0.02710    0.28791
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.89630   10.86510   0.03120    0.28716
野村泰國基金                                                     44.24000   43.92000   0.32000    0.72860
野村貨幣市場基金                                                 16.23080   16.23060   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.23000   16.17000   0.06000    0.37106
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.14000    8.17690  -0.03690   -0.45127
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80050   11.85390  -0.05340   -0.45048
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.78000    7.63000   0.15000    1.96592
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
野村精選貨幣市場基金                                             12.06290   12.06280   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.81000   11.64000   0.17000    1.46048
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.32000   11.19000   0.13000    1.16175
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.98000   10.85000   0.13000    1.19816
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.21000    8.12000   0.09000    1.10837
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.56000   11.42000   0.14000    1.22592
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.73060    8.72790   0.00270    0.03094
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.08490    8.06390   0.02100    0.26042
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.92280    7.90840   0.01440    0.18208
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.43910   11.43590   0.00320    0.02798
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.44230   10.41520   0.02710    0.26020
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26140   10.24270   0.01870    0.18257
野村環球基金-人民幣計價                                          14.69000   14.50000   0.19000    1.31034
野村環球基金-美元計價                                            11.75000   11.59000   0.16000    1.38050
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.68000   15.47000   0.21000    1.35747
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83950   16.83940   0.00010    0.00059
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.06000   12.93000   0.13000    1.00541
野村鑫平衡組合基金                                               14.35000   14.37000  -0.02000   -0.13918
野村鑫全球債券組合基金                                           13.23670   13.27890  -0.04220   -0.31780
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 13.37000   13.27000   0.10000    0.75358
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.80110   10.72640   0.07470    0.69641
凱基亞太高股息基金                                               13.31000   13.19000   0.12000    0.90978
凱基亞洲四金磚基金                                               17.35000   17.06000   0.29000    1.69988
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.60000   13.43000   0.17000    1.26582
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.35030   13.22790   0.12240    0.92532
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.55000   12.44000   0.11000    0.88424
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52210   11.52200   0.00010    0.00087
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.41000   19.15000   0.26000    1.35770
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.71620   19.43890   0.27730    1.42652
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.53000   18.33000   0.20000    1.09111
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.54740   18.35070   0.19670    1.07189
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.09120   10.11130  -0.02010   -0.19879
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.13930    8.15550  -0.01620   -0.19864
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.96000    7.88000   0.08000    1.01523
凱基資源國基金                                                    9.91000    9.80000   0.11000    1.12245
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.98000   10.83000   0.15000    1.38504
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.61870   11.50130   0.11740    1.02075
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.61000   10.50000   0.11000    1.04762
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.46020   10.36650   0.09370    0.90387
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.18000   12.04000   0.14000    1.16279
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.50230   12.35340   0.14890    1.20534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.72000   16.00000  -0.28000   -1.75000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.60000   27.63000   0.97000    3.51068
富邦NASDAQ-100基金                                               26.37000   25.91000   0.46000    1.77538
富邦上証180基金                                                  32.01000   31.84000   0.17000    0.53392
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23680    0.23210   0.00470    2.02499
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.96000    6.82000   0.14000    2.05279
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.03000    7.13000  -0.10000   -1.40252
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.63000   45.34000   1.29000    2.84517
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      19.97760   20.02100  -0.04340   -0.21677
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.13980   11.13650   0.00330    0.02963
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.56540   10.58510  -0.01970   -0.18611
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.07270   13.09500  -0.02230   -0.17029
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94250    1.94450  -0.00200   -0.10285
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.83860    9.85550  -0.01690   -0.17148
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50920    1.51080  -0.00160   -0.10590
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.53690   11.54350  -0.00660   -0.05718
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73970    1.74130  -0.00160   -0.09189
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11730   10.12310  -0.00580   -0.05729
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54480    1.54630  -0.00150   -0.09701
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.65500   11.55480   0.10020    0.86717
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.05600   10.96610   0.08990    0.81980
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.67200   10.60120   0.07080    0.66785
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.36810   10.27900   0.08910    0.86682
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.75570    9.67640   0.07930    0.81952
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.42830    9.36580   0.06250    0.66732
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28330    0.28320   0.00010    0.03531
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30960    2.31160  -0.00200   -0.08652
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34410    0.34410   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.78930   10.79310  -0.00380   -0.03521
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02600    2.02770  -0.00170   -0.08384
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.38790    9.39120  -0.00330   -0.03514
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.14000   22.96000   0.18000    0.78397
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.06000   15.16000  -0.10000   -0.65963
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.73000   28.35000   0.38000    1.34039
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60680   15.60670   0.00010    0.00064
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.65970   38.66740  -0.00770   -0.01991
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.38000   36.84630   0.53370    1.44845
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.07150   37.14780  -0.07630   -0.20540
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.28000   13.36000  -0.08000   -0.59880
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              32.69000   32.26000   0.43000    1.33292
富邦香港H股基金                                                  20.98000   20.97000   0.01000    0.04769
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.01000   0.33000    2.99728
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.02000   19.80000   0.22000    1.11111
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39910    0.39890   0.00020    0.05014
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20260   12.19670   0.00590    0.04837
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.63670    9.63210   0.00460    0.04776
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30370    0.30350   0.00020    0.06590
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.03890    9.03460   0.00430    0.04759
富邦標普美國特別股ETF基金                                        18.93000   18.90000   0.03000    0.15873
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.37700   10.27810   0.09890    0.96224
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.40260   11.31860   0.08400    0.74214
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.96830   10.89120   0.07710    0.70791
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.21350   10.11610   0.09740    0.96282
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.17780   11.09550   0.08230    0.74174
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.73170   10.65630   0.07540    0.70756
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.65710    9.66920  -0.01210   -0.12514
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.85310    9.84110   0.01200    0.12194
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.74480    9.76240  -0.01760   -0.18028
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.96440    9.97680  -0.01240   -0.12429
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97070    9.95850   0.01220    0.12251
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.85900    9.87680  -0.01780   -0.18022
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.87900    9.89660  -0.01760   -0.17784
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.16180    9.17370  -0.01190   -0.12972
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.80610    9.79450   0.01160    0.11843
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.46710    9.48520  -0.01810   -0.19082
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58830   10.60200  -0.01370   -0.12922
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.35010   10.33790   0.01220    0.11801
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.03970   10.05800  -0.01830   -0.18194
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.56110    9.57890  -0.01780   -0.18583
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.83670    9.85480  -0.01810   -0.18367
富達卓越領航全球組合基金                                         14.44000   14.16000   0.28000    1.97740
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.37810    9.38950  -0.01140   -0.12141
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.72290    9.71050   0.01240    0.12770
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.58860    9.60620  -0.01760   -0.18322
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.96960    9.98160  -0.01200   -0.12022
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.92900    9.91640   0.01260    0.12706
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.81990    9.83740  -0.01750   -0.17789
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.64140    9.65840  -0.01700   -0.17601
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.84390    9.86100  -0.01710   -0.17341
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.29000   10.14000   0.15000    1.47929
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.99000   11.84000   0.15000    1.26689
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.32000    9.23000   0.09000    0.97508
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.60000   11.52000   0.08000    0.69444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.81000   10.74000   0.07000    0.65177
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.75080    9.74590   0.00490    0.05028
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.50550    9.51430  -0.00880   -0.09249
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.95620    8.96700  -0.01080   -0.12044
富蘭克林華美中華基金                                             14.02000   13.88000   0.14000    1.00865
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.15000   11.01000   0.14000    1.27157
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.32000   10.19000   0.13000    1.27576
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.17830    8.16620   0.01210    0.14817
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.50780    9.49120   0.01660    0.17490
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.00890    9.99140   0.01750    0.17515
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.43910    9.42510   0.01400    0.14854
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98870   10.93300   0.05570    0.50947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.99620    8.95060   0.04560    0.50946
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.52870    9.48050   0.04820    0.50841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.85020   12.79600   0.05420    0.42357
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.57650   10.53190   0.04460    0.42348
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.12800   10.08780   0.04020    0.39850
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.89720    7.86590   0.03130    0.39792
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.47850    9.44100   0.03750    0.39720
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55380   10.51480   0.03900    0.37091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.69090    7.66250   0.02840    0.37064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.24310    9.20890   0.03420    0.37138
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.43320   10.39140   0.04180    0.40226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.95740    7.92550   0.03190    0.40250
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.39420    8.39190   0.00230    0.02741
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.61540    9.61020   0.00520    0.05411
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.13510   10.12970   0.00540    0.05331
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66900   12.66560   0.00340    0.02684
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                         9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.52810   12.44530   0.08280    0.66531
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.18000   10.08000   0.10000    0.99206
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.27910   10.27890   0.00020    0.00195
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.53000   0.07000    0.73452
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.16000   12.94000   0.22000    1.70015
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.31000   13.11000   0.20000    1.52555
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.72000   14.50000   0.22000    1.51724
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.01290    6.96360   0.04930    0.70797
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.19560   11.12980   0.06580    0.59121
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.27250   10.26620   0.00630    0.06137
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.31530   11.30830   0.00700    0.06190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.40450    7.41830  -0.01380   -0.18603
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.79390    9.80960  -0.01570   -0.16005
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.60910   10.62600  -0.01690   -0.15904
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.96160   10.98210  -0.02050   -0.18667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.33000   19.26000   0.07000    0.36345
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.44940   11.44850   0.00090    0.00786
復華大中華中小策略基金                                            9.50000    9.36000   0.14000    1.49573
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.26000    9.09000   0.17000    1.87019
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.55000    8.41000   0.14000    1.66468
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
復華台灣智能基金                                                 11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.71000   12.57000   0.14000    1.11376
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.03000   18.83000   0.20000    1.06213
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.82000   19.71000   0.11000    0.55809
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.01000   14.94000   0.07000    0.46854
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.75000   13.69000   0.06000    0.43828
復華全球原物料基金                                                8.85000    8.74000   0.11000    1.25858
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.64000   12.50000   0.14000    1.12000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46210   11.47050  -0.00840   -0.07323
復華全球債券基金                                                 13.53000   13.55210  -0.02210   -0.16307
復華全球債券組合基金                                             14.74000   14.79000  -0.05000   -0.33807
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.47000   13.42000   0.05000    0.37258
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
復華有利貨幣市場基金                                             13.41050   13.41040   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.66000   13.59000   0.07000    0.51508
復華亞太成長基金                                                 13.53000   13.50000   0.03000    0.22222
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
復華東協世紀基金                                                 13.49000   13.44000   0.05000    0.37202
復華南非幣長期收益基金A                                          12.94000   12.87000   0.07000    0.54390
復華南非幣長期收益基金B                                           8.38000    8.33000   0.05000    0.60024
復華南非幣短期收益基金A                                          13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
復華美國新星基金-美元                                            12.06000   11.93000   0.13000    1.08969
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.62000   11.49000   0.13000    1.13142
復華恒生基金                                                     20.77000   20.79000  -0.02000   -0.09620
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.06000   33.85000   0.21000    0.62038
復華高益策略組合基金                                             12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
復華貨幣市場基金                                                 14.36950   14.36930   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         17.39000   17.19000   0.20000    1.16347
復華華人世紀基金                                                 18.40000   18.21000   0.19000    1.04338
復華傳家基金                                                     20.86930   20.87000  -0.00070   -0.00335
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.79000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.43000   11.36000   0.07000    0.61620
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.82000   13.74000   0.08000    0.58224
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.85000   18.83000   0.02000    0.10621
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.20000    6.18000   0.02000    0.32362
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.47000   13.42000   0.05000    0.37258
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.21000   14.17000   0.04000    0.28229
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
復華滬深300 A股基金                                              24.20000   23.95000   0.25000    1.04384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.10000   10.97000   0.13000    1.18505
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96950    9.97110  -0.00160   -0.01605
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.83630    9.83970  -0.00340   -0.03455
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12670   10.12830  -0.00160   -0.01580
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.95990    9.96340  -0.00350   -0.03513
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.36380    9.36680  -0.00300   -0.03203
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.17540    9.16600   0.00940    0.10255
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.72630    8.71940   0.00690    0.07913
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37000   11.37350  -0.00350   -0.03077
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.14340   11.13200   0.01140    0.10241
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.71450   10.70600   0.00850    0.07939
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
景順全球科技基金                                                 19.73000   19.46000   0.27000    1.38746
景順全球康健基金                                                 16.97000   16.79000   0.18000    1.07207
景順貨幣市場基金                                                 15.90880   15.90860   0.00020    0.00126
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.75000   14.54000   0.21000    1.44429
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.14000   12.96000   0.18000    1.38889
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.44000   10.31000   0.13000    1.26091
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.10000    9.98000   0.12000    1.20240
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.49000   10.36000   0.13000    1.25483
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.95000    8.90000   0.05000    0.56180
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.84480    8.84020   0.00460    0.05204
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.39440    8.40970  -0.01530   -0.18193
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09860   11.09310   0.00550    0.04958
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51150   10.53070  -0.01920   -0.18232
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.95000    7.80000   0.15000    1.92308
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.28000    8.18000   0.10000    1.22249
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.54000   11.41000   0.13000    1.13935
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.62510    9.62100   0.00410    0.04262
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.36130    9.35960   0.00170    0.01816
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76620    9.76210   0.00410    0.04200
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.50000    9.49830   0.00170    0.01790
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.34840   14.35500  -0.00660   -0.04598
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.06000    9.95000   0.11000    1.10553
華南永昌全球精品基金                                             14.24000   14.06000   0.18000    1.28023
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.53000   11.41000   0.12000    1.05171
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.95000   10.84000   0.11000    1.01476
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.33000   13.19000   0.14000    1.06141
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.66000   12.53000   0.13000    1.03751
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17020   16.17010   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.83650   23.83740  -0.00090   -0.00378
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91220   11.91210   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.12450   10.12180   0.00270    0.02668
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.37560   10.38960  -0.01400   -0.13475
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.97920    9.97650   0.00270    0.02706
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.20930   10.22310  -0.01380   -0.13499
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03660   10.03650   0.00010    0.00100
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.23070   10.24720  -0.01650   -0.16102
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.03660   10.03660   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.23070   10.24720  -0.01650   -0.16102
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.70370   12.59990   0.10380    0.82382
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49500   11.49490   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.01000   15.84000   0.17000    1.07323
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44810   13.42990   0.01820    0.13552
華頓全球高收益債券基金B                                           8.61310    8.60140   0.01170    0.13602
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.67000    5.58000   0.09000    1.61290
華頓新興亞太債券基金A                                            10.56940   10.59330  -0.02390   -0.22561
華頓新興亞太債券基金B                                             8.20490    8.22340  -0.01850   -0.22497
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97770    2.92100   0.05670    1.94112
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.82400   13.60970   0.21430    1.57461
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47020    0.46280   0.00740    1.59896
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.89050   11.82380   0.06670    0.56412
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.91980   10.85220   0.06760    0.62292
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.97450   10.95210   0.02240    0.20453
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.05590   10.03540   0.02050    0.20428
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.74840   11.72160   0.02680    0.22864
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.87700   10.85190   0.02510    0.23130
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.98000   11.68000   0.30000    2.56849
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.71000   10.48000   0.23000    2.19466
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.05000   11.79000   0.26000    2.20526
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41890    2.41730   0.00160    0.06619
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99740    1.99250   0.00490    0.24592
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.27040   12.30680  -0.03640   -0.29577
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.21480   10.24510  -0.03030   -0.29575
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38130    0.38230  -0.00100   -0.26157
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33000    0.33080  -0.00080   -0.24184
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.42000    3.37000   0.05000    1.48368
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.88000   15.69000   0.19000    1.21096
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.53000   0.01000    1.88679
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.19300   13.19540  -0.00240   -0.01819
匯豐太平洋精典基金                                               17.65000   17.54000   0.11000    0.62714
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.73000   11.56000   0.17000    1.47059
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.73000    7.64000   0.09000    1.17801
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47250    2.46620   0.00630    0.25545
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.29720    2.29060   0.00660    0.28813
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.86000   11.87050  -0.01050   -0.08845
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.41080    8.42080  -0.01000   -0.11875
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39120    0.39150  -0.00030   -0.07663
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35800    0.35830  -0.00030   -0.08373
匯豐金磚動力基金                                                 15.03000   14.97000   0.06000    0.40080
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96800   14.96800   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81050   15.81040   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.06000    4.99000   0.07000    1.40281
匯豐新鑽動力基金                                                 11.28000   11.16000   0.12000    1.07527
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.72400    5.71020   0.01380    0.24167
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.17520    9.16180   0.01340    0.14626
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.44700   12.44360   0.00340    0.02732
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.41000   11.15000   0.26000    2.33184
新光中國成長基金(美元)                                           12.43000   12.19000   0.24000    1.96883
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.80000   11.57000   0.23000    1.98790
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.67000    8.59000   0.08000    0.93132
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.29000   11.15000   0.14000    1.25561
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.47000   10.33000   0.14000    1.35528
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.06830   10.06230   0.00600    0.05963
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.35880    9.34920   0.00960    0.10268
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.81120    9.80550   0.00570    0.05813
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.11030    9.10090   0.00940    0.10329
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41270   15.41250   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            25.01000   24.81000   0.20000    0.80613
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.11000   23.91000   0.20000    0.83647
新光兩岸優勢基金                                                 13.53000   13.28000   0.25000    1.88253
新光南非幣保本基金                                               11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.82110    9.84100  -0.01990   -0.20222
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.19370   10.21940  -0.02570   -0.25148
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.84890    9.86920  -0.02030   -0.20569
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.49530    9.51530  -0.02000   -0.21019
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.87200    9.89640  -0.02440   -0.24655
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.53410    9.55370  -0.01960   -0.20516
新光澳幣十年期保本基金                                           10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
新光澳幣保本基金                                                 11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.01890   10.00490   0.01400    0.13993
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.01950   10.00580   0.01370    0.13692
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.98020    9.98740  -0.00720   -0.07209
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.98020    9.98740  -0.00720   -0.07209
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.98360    9.98880  -0.00520   -0.05206
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.98360    9.98890  -0.00530   -0.05306
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96250    9.96830  -0.00580   -0.05818
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96260    9.96830  -0.00570   -0.05718
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.07000    6.99000   0.08000    1.14449
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98290    9.97680   0.00610    0.06114
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.88280    9.87660   0.00620    0.06277
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.01050   10.02370  -0.01320   -0.13169
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.92980    9.94300  -0.01320   -0.13276
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.94350    9.96330  -0.01980   -0.19873
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.08670   10.10670  -0.02000   -0.19789
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.96620   13.98740  -0.02120   -0.15156
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.84710    8.86060  -0.01350   -0.15236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.11600   36.85150   0.26450    0.71775
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.08700   37.19080  -0.10380   -0.27910
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.70960   38.67210   0.03750    0.09697
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.00590   11.00300   0.00290    0.02636
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16080   10.18900  -0.02820   -0.27677
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.20180   11.93030   0.27150    2.27572
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.91190    9.71870   0.19320    1.98792
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.78000    9.59000   0.19000    1.98123
群益大印度基金-人民幣                                            13.35720   13.15900   0.19820    1.50619
群益大印度基金-美元                                              13.65240   13.48780   0.16460    1.22036
群益大印度基金-新臺幣                                            12.34000   12.19000   0.15000    1.23052
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.21690   12.06290   0.15400    1.27664
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.80360   12.67780   0.12580    0.99229
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.46000   11.35000   0.11000    0.96916
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.51940   11.37440   0.14500    1.27479
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.01760   10.90930   0.10830    0.99273
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.89000    9.79000   0.10000    1.02145
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.41350    9.32110   0.09240    0.99130
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.48000    9.38000   0.10000    1.06610
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.61380    9.49260   0.12120    1.27678
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.54060    9.44680   0.09380    0.99293
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.76530    9.70060   0.06470    0.66697
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.85290    9.81520   0.03770    0.38410
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.80940    8.77780   0.03160    0.36000
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.77740    8.71920   0.05820    0.66749
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.85600    8.82210   0.03390    0.38426
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.91880    7.89030   0.02850    0.36120
群益中國高收益債券基金N-美元                                      9.98270   10.00310  -0.02040   -0.20394
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39160   11.39220  -0.00060   -0.00527
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.20850   11.23150  -0.02300   -0.20478
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47720   10.50070  -0.02350   -0.22379
群益中國新機會基金N-美元                                          9.24350    9.09490   0.14860    1.63388
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.42000    9.27000   0.15000    1.61812
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.21460    8.05980   0.15480    1.92064
群益中國新機會基金-美元                                           9.88360    9.72480   0.15880    1.63294
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.99000    8.85000   0.14000    1.58192
群益平衡王基金                                                   19.27160   19.27220  -0.00060   -0.00311
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.74000    7.73000   0.01000    0.12937
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.66000    5.65000   0.01000    0.17699
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.47480    9.44260   0.03220    0.34101
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.82870    9.82300   0.00570    0.05803
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.71120    8.68160   0.02960    0.34095
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.03670    9.03150   0.00520    0.05758
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.82740    9.81890   0.00850    0.08657
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.70150    9.69610   0.00540    0.05569
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47080    9.46250   0.00830    0.08771
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40750    9.40230   0.00520    0.05531
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.00560    0.00000  10.00560    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.63740    9.62910   0.00830    0.08620
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.17690   10.18460  -0.00770   -0.07560
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.56660    7.57230  -0.00570   -0.07527
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.15730   13.94190   0.21540    1.54498
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.31000   13.11000   0.20000    1.52555
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.50000   11.41000   0.09000    0.78878
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.21000    9.04000   0.17000    1.88053
群益印度中小基金-人民幣                                          15.16440   14.84800   0.31640    2.13093
群益印度中小基金-美元                                            14.61670   14.35200   0.26470    1.84434
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.11000   15.82000   0.29000    1.83312
群益多利策略組合基金                                             11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.62000   13.62000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.24000   15.12000   0.12000    0.79365
群益安家基金                                                     22.54890   22.54970  -0.00080   -0.00355
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04820   16.04800   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.12000   20.81000   0.31000    1.48967
群益亞太中小基金                                                 12.70000   12.56000   0.14000    1.11465
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.86000   16.78000   0.08000    0.47676
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.66850    9.69170  -0.02320   -0.23938
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.58500    7.60320  -0.01820   -0.23937
群益東方盛世基金                                                  9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
群益東協成長基金-人民幣                                          14.13810   14.11460   0.02350    0.16649
群益東協成長基金-美元                                            13.48680   13.50230  -0.01550   -0.11480
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.71000   12.73000  -0.02000   -0.15711
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.06910   11.01640   0.05270    0.47838
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.67860   10.63190   0.04670    0.43924
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.99730    9.95500   0.04230    0.42491
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.03470    9.98690   0.04780    0.47863
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.68420    9.64180   0.04240    0.43975
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.06410    9.02570   0.03840    0.42545
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.75570   13.52630   0.22940    1.69596
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.66000   12.45000   0.21000    1.68675
群益真善美基金                                                   16.73190   16.73240  -0.00050   -0.00299
群益深証中小板基金                                               15.10000   14.55000   0.55000    3.78007
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.23000    9.12000   0.11000    1.20614
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.12900    9.97450   0.15450    1.54895
群益華夏盛世基金-美元                                            10.25790   10.12990   0.12800    1.26359
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.12000   15.93000   0.19000    1.19272
群益新興金鑽基金-美元                                            13.04410   12.90890   0.13520    1.04734
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.50000    9.40000   0.10000    1.06383
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.92000   17.88000   0.04000    0.22371
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.33670   11.29680   0.03990    0.35320
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.29870   11.26050   0.03820    0.33924
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.14120   11.10490   0.03630    0.32688
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.64230    8.61200   0.03030    0.35183
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.40030    9.36850   0.03180    0.33944
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.98290    8.95360   0.02930    0.32724
德信中國精選成長基金                                             12.23000   12.18000   0.05000    0.41051
德信新興股票組合基金                                             11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90770   11.90760   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.71140   10.71470  -0.00330   -0.03080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63400   11.63380   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.81000   17.50000   0.31000    1.77143
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.53000    9.45000   0.08000    0.84656
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.34000    7.32000   0.02000    0.27322
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.04330   10.10450  -0.06120   -0.60567
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.02270   14.03570  -0.01300   -0.09262
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.37420    8.43450  -0.06030   -0.71492
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.55020   11.62420  -0.07400   -0.63660
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.56280   11.58880  -0.02600   -0.22435
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.08080   13.10390  -0.02310   -0.17628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.91000   17.64000   0.27000    1.53061
摩根中國A股基金                                                  15.11000   14.79000   0.32000    2.16362
摩根中國A股基金(美元)                                            12.45000   12.19000   0.26000    2.13290
摩根中國亮點基金                                                 13.77000   13.60000   0.17000    1.25000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.25290   12.21240   0.04050    0.33163
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.28630   13.22720   0.05910    0.44681
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.68030   10.64330   0.03700    0.34764
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.47130   13.42670   0.04460    0.33217
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.03670   14.96900   0.06770    0.45227
摩根平衡基金                                                     27.18000   27.18000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                   18.14000   17.92000   0.22000    1.22768
摩根全球平衡基金                                                 15.43820   15.34200   0.09620    0.62704
摩根全球發現基金                                                 12.29000   12.13000   0.16000    1.31904
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.78410    9.76200   0.02210    0.22639
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59290   10.56370   0.02920    0.27642
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14320   10.11900   0.02420    0.23915
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.20890   11.18370   0.02520    0.22533
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.82840   10.84290  -0.01450   -0.13373
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.57330   13.59160  -0.01830   -0.13464
摩根亞洲基金                                                     56.22000   55.76000   0.46000    0.82496
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.97060    8.99160  -0.02100   -0.23355
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.37180   10.38910  -0.01730   -0.16652
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.30950    9.33020  -0.02070   -0.22186
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.66220   12.69210  -0.02990   -0.23558
摩根東方內需機會基金                                             17.82000   17.68000   0.14000    0.79186
摩根東方科技基金                                                 35.63000   35.24000   0.39000    1.10670
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
摩根金龍收成基金                                                 22.43000   22.15000   0.28000    1.26411
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05440   15.05430   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                               12.05000   11.92000   0.13000    1.09060
摩根新絲路基金                                                   10.60000   10.49000   0.11000    1.04862
摩根新興35基金                                                   13.84000   13.69000   0.15000    1.09569
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.05450    8.07470  -0.02020   -0.25016
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.09010   11.11790  -0.02780   -0.25005
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.57230    8.57640  -0.00410   -0.04781
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.67080   10.67590  -0.00510   -0.04777
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.06360    9.00500   0.05860    0.65075
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.02120    9.94780   0.07340    0.73785
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.62890    9.56510   0.06380    0.66701
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.18450   10.11870   0.06580    0.65028
摩根龍揚基金                                                     33.50000   33.09000   0.41000    1.23905
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.01000    9.89000   0.12000    1.21335
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.07000   10.94000   0.13000    1.18830
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.00000   10.87000   0.13000    1.19595
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.79000   10.66000   0.13000    1.21951
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.44940    9.44020   0.00920    0.09746
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26050   11.24950   0.01100    0.09778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.76020   11.78190  -0.02170   -0.18418
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12880   11.15260  -0.02380   -0.21340
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.28720   10.31000  -0.02280   -0.22114
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.64210   10.66170  -0.01960   -0.18384
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.07310   10.09470  -0.02160   -0.21397
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.30550    9.32610  -0.02060   -0.22089
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.80670   10.71900   0.08770    0.81817
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36330   10.28170   0.08160    0.79364
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.06240    9.97130   0.09110    0.91362
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.74080    9.65490   0.08590    0.88970
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.98730    9.89690   0.09040    0.91342
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.66790    9.58270   0.08520    0.88910
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.59880   11.53090   0.06790    0.58885
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.45550   11.39190   0.06360    0.55829
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21590   10.16120   0.05470    0.53832
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.19650   11.13100   0.06550    0.58845
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.04100   10.97970   0.06130    0.55830
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.84930    9.79660   0.05270    0.53794
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13510   13.13490   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.87340   10.86170   0.01170    0.10772
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.50580    8.49660   0.00920    0.10828
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.13230   16.14020  -0.00790   -0.04895
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.89220   11.79490   0.09730    0.82493
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.70730   11.64940   0.05790    0.49702
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.30490   11.24890   0.05600    0.49783
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70310   11.71080  -0.00770   -0.06575
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.11320   11.13130  -0.01810   -0.16260
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.75280   10.75980  -0.00700   -0.06506
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.86860    8.88300  -0.01440   -0.16211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.27000   13.23000   0.04000    0.30234
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.90000   13.86000   0.04000    0.28860
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.10000   13.06000   0.04000    0.30628
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.77000   11.64000   0.13000    1.11684
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.17000   14.99000   0.18000    1.20080
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.06000   14.89000   0.17000    1.14171
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.21000   20.00000   0.21000    1.05000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.49000   18.31000   0.18000    0.98307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.48000   12.36000   0.12000    0.97087
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.82000   15.65000   0.17000    1.08626
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.46000   16.30000   0.16000    0.98160
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.58000   15.43000   0.15000    0.97213
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.15000   10.05000   0.10000    0.99502
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.82000   15.67000   0.15000    0.95724
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.47000   14.32000   0.15000    1.04749
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.45000   14.31000   0.14000    0.97834
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.35000   18.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.31000   17.33000  -0.02000   -0.11541
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.63000   14.64000  -0.01000   -0.06831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.76000   13.77000  -0.01000   -0.07262
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.74000   13.75000  -0.01000   -0.07273
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.88000   14.82000   0.06000    0.40486
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.83000   14.78000   0.05000    0.33829
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
聯博貨幣市場基金                                                 14.97510   14.97500   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.70670   10.71690  -0.01020   -0.09518
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.61710   14.62840  -0.01130   -0.07725
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           8.00920    8.01690  -0.00770   -0.09605
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.71000   14.71000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.72000   14.73000  -0.01000   -0.06789
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.75000   13.44000   0.31000    2.30655
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.88000   14.59000   0.29000    1.98766
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.60000   10.46000   0.14000    1.33843
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.09000   10.98000   0.11000    1.00182
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.62000    9.49000   0.13000    1.36986
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.10000   10.00000   0.10000    1.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.15000   0.09000    0.98361
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.40000    9.27000   0.13000    1.40237
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.83000    9.73000   0.10000    1.02775
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.56000   0.09000    0.94142
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47360   10.43330   0.04030    0.38626
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27220   10.24590   0.02630    0.25669
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14090   12.11190   0.02900    0.23943
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04390   10.00840   0.03550    0.35470
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.76170    7.73200   0.02970    0.38412
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.22130    8.20030   0.02100    0.25609
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.21730    8.19760   0.01970    0.24031
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.37550    7.34940   0.02610    0.35513
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.09320    9.07150   0.02170    0.23921
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.54370    9.50750   0.03620    0.38075
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.61060    9.58600   0.02460    0.25662
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.47820    9.45560   0.02260    0.23901
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.67000   10.53000   0.14000    1.32953
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.24000   11.13000   0.11000    0.98832
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.10000    9.96000   0.14000    1.40562
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.72000   10.62000   0.10000    0.94162
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.86000   13.70000   0.16000    1.16788
瀚亞印度基金-美元                                                14.16000   14.05000   0.11000    0.78292
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.95000   29.73000   0.22000    0.73999
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.71000   11.66000   0.05000    0.42882
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.29000   15.29000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.76620   11.73880   0.02740    0.23341
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.56220   12.64280  -0.08060   -0.63752
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.26030   11.26200  -0.00170   -0.01510
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72010   10.72360  -0.00350   -0.03264
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.53730   11.55890  -0.02160   -0.18687
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.43030    9.40840   0.02190    0.23277
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.64210    9.69600  -0.05390   -0.55590
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.61700    9.61820  -0.00120   -0.01248
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.14850    9.15160  -0.00310   -0.03387
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.35030    9.36780  -0.01750   -0.18681
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.15580   14.10930   0.04650    0.32957
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.61010   10.54820   0.06190    0.58683
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.91400   10.87690   0.03710    0.34109
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.56050   12.51920   0.04130    0.32989
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.85000   21.64000   0.21000    0.97043
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53170   13.53160   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               23.41000   23.07000   0.34000    1.47378
瀚亞理財通基金                                                   23.80000   23.80000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.83180   12.78000   0.05180    0.40532
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.38330    9.34540   0.03790    0.40555
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.74580   10.72290   0.02290    0.21356
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.79730    9.90820  -0.11090   -1.11927
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.28730   11.28720   0.00010    0.00089
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.03310   10.03520  -0.00210   -0.02093
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.04610   10.05990  -0.01380   -0.13718
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.86880    8.84990   0.01890    0.21356
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.82800    7.91660  -0.08860   -1.11917
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.76790    9.76780   0.00010    0.00102
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.70500    8.70680  -0.00180   -0.02067
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.23400    8.24530  -0.01130   -0.13705
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.78510   13.82330  -0.03820   -0.27635
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.31400   10.31710  -0.00310   -0.03005
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.33320   10.36040  -0.02720   -0.26254
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.75820   11.79070  -0.03250   -0.27564
瀚亞歐洲基金                                                     11.68000   11.58000   0.10000    0.86356
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