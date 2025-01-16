假消息害中鋼股價破底？金管會三點回應：證交所有監視制度
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 19:20
中鋼工會質疑有人散布假消息，導致中鋼 (2002-TW) 股價不斷破底，呼籲金管會介入調查。對此，金管會今 (16) 日發布三點聲明。
證期局副局長高晶萍說明，首先，台灣證交所已請中鋼公司針對媒體相關報導，於 1/3 發布重大訊息對外說明。
其次，有無啟動散布假消息的查核？高晶萍表示，台灣證券交易所本來就有股市監視制度，若監視到異常，不論是中鋼或哪家公司，價量出現變化或投資人交易情況有異常，交易所都會依照規定辦理，這是交易所的權責，他們會進行處理。
第三，若有特定人操縱股價該如何處理？並非針對中鋼。高晶萍說明，如有操縱股價情勢，將有相關刑責。依證交法規定，可處 3 年以上、10 年以下有期徒刑，併科 1000 萬元以上、2 億元以下罰金；此外，假設犯罪所得超過 1 億元，則會加重刑責到 7 年以上有期徒刑，罰金也會提高至 2500 萬元以上、5 億元以下。
中鋼目前擁有約 129.8 名投資股東，2024 年第四季高點還在 23.95 元，隨即股價一路重摔，1/13 股價一度來到 17.85 元，探近 9 年新低，不過，近日股價開始反彈，1/16 收在 18.9 元。觀察近 3 個月的籌碼面，外資累計賣超 49.2 億元、24.3 萬張。
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