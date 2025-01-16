假消息害中鋼股價破底？金管會三點回應：證交所有監視制度

‌



其次，有無啟動散布假消息的查核？高晶萍表示，台灣證券交易所本來就有股市監視制度，若監視到異常，不論是中鋼或哪家公司，價量出現變化或投資人交易情況有異常，交易所都會依照規定辦理，這是交易所的權責，他們會進行處理。