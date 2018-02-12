穆迪: 中國影子銀行佔GDP比率 6年來首次下滑

穆迪發表中國影子銀行報告，指出隨著監管力度加強，2018年中國的影子銀行增長將受到制約；內地的委託貸款、信託貸款、未貼現銀行承兌匯票的總體增長有所放緩，並對總社會融資規模貢獻相應減少。

穆迪亞太區首席信貸官Michael Taylor指出，監管機構當初由增長最快速的銀行財富管理產品、非銀行金融機構資產管理計劃開始進行規管，現在已擴展至其他影子銀行範圍。加劇的監管措施不單降低金融系統風險，還影響及對實體經濟的信貸供應。

穆迪統計，2017年影子銀行規模較2016年的11.2萬億元人民幣增長約10%，相當於1.1萬億元。穆迪分析師George Xu指出，影子銀行佔GDP比率，自2012年以來首次錄得跌幅，2017年末只有79.3%，較2016年高峰期的86.7%有所回落。

對影子銀行的監管政策，最初主要針對銀行與影子銀行之間聯繫，尤其是金融行業的加槓杆情況；近期已擴展至影子銀行的核心活動，意指影子銀行成為了2017年實體經濟信貸供應增長來源這趨勢現象。Xu認為，相關的監管措施，將減少對邊緣借款人的信貸供應，這些借款人以往較依賴來自影子銀行的借貸。結果導致部分行業如地產發展商、地方政府融資平台、產能過剩和污染行業，再融資風險上升。

穆迪預期內地金融機構的流動性會持續收緊，尤其是較小型銀行和非銀行金融機構。緊張的流動性已反映在存款證利率、銀行財富管理產品利率上。為了消減流動性緊縮帶來的影響，中國人民銀行繼續透過中期融資工具向銀行進行直接借款。然而，非銀行金融機構仍然面對流動性壓力，年末的回購利率高企，以及它們更依賴銀行同業間拆借可見一斑。

內地流動性收緊，亦促使部分借貸人轉到離岸市場籌款；內地債券市場已發出訊號，緊縮的融資環境已對其造成負面影響，國內取消或延遲發行債券的數目正在增加；這些小型房地產商及地方政府融資平台或將轉向離岸市場以滿足其資金需求。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)