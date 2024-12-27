亞翔拿下台積電AP8工程訂單 在手訂單1356億元創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-27 17:56

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無塵室與機電工程大廠亞翔 (6139-TW) 今 (27) 日召開法說會，公司表示，截至今年 11 月底，在手訂單達 1356.68 億元，再創歷史新高，其中，台灣主要在建工程包括台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 AP8 系統拆除工程、MEP 包與 CR 包。

亞翔表示，依目前市場狀況來看，較看好台灣、新加坡兩地發展，對於越南、中國景氣則相對持平，其中，台灣在建工程包括台積電的台南 AP8 與高雄廠 P1/P2、聯電 (2303-TW)、中華科盛德光罩、台中豐創光罩等。

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新加坡方面則最為樂觀，亞翔新拿下世界先進 (5347-TW) 與恩智浦合資公司 VSMC 的建廠訂單，包含 CSA 與 MEP 包，還有聯電 12i P3/P4 的 EPC 工程。