普丁稱努力結束衝突外長卻憂停火：死路一條！西方將藉機助烏額外動員

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-27 15:14

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俄羅斯總統普丁周四 (26 日) 表示，正努力結束與烏克蘭的衝突，同日俄國外交部長拉夫羅夫則稱停火是死路一條，認為烏克蘭會藉機動員，並稱願意就烏克蘭問題跟川普政府及烏克蘭問題特使 Keith Kellogg 能深入研究衝突的根源。

普丁在參加歐亞經濟聯盟最高理事會會議後指出，斯洛伐克總理菲佐近日訪俄稱願作俄烏談判平台，俄方認為斯洛伐克持中立立場，對這一提議持開放態度。

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普丁還表示，對於針對俄國領土的打擊行為，俄方一定會予以還擊，必要時會再次使用「榛樹」飛彈，但目前還不會。如若必須，俄方會根據方式使用威力更大的中程武器，不過不會急於使用這些武器。「目前我們這類系統 (指「榛樹」) 還不多，但我們確實有且不止一個。」

普丁還說，俄國明年將繼續達成特別軍事行動的一切既定目標，這是首要任務。

拉夫羅夫則在接受外國記者與俄國媒體訪問時表示，願就烏克蘭問題與川普政府進行磋商，莫斯科希望白宮能研究衝突的根源。

對於國際社會近來紛紛猜測俄烏衝突是否可能明年結束，他則答道：「停火是死路一條，莫斯科不接受調解烏克蘭問題的空談，俄國需要達成最終的法律協定，以確保俄國安全和所有鄰國的合法安全利益，同時應當以國際法的方式加以規定，以保證這些協定不被違反。」

拉夫羅夫還說：「現在我們聽到的一切都是關於有必要停火的言論，但停火是西方為了贏得時間並繼續向烏克蘭提供武器，使他們進行額外動員。」

除談論俄烏停火外，拉夫羅夫還談到川普上台後的俄美關係。

拉夫羅夫說：「若來自華盛頓新團隊的訊號很認真，願意恢復在特別軍事行動 (烏克蘭戰爭) 開始後雙方中斷的對話，當然，我們會對此做出回應，但美國人中斷對話，所以他們應該邁出第一步。」

聯邦委員會副主席 Konstantin Kosachyov 周四也說，在川普就職之前，烏克蘭問題的解決顯然不會有任何具體的方案。川普勝選後並未明示將如何履行其迅速停止俄烏衝突承諾的具體計畫。