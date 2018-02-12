阿里巴巴與迪士尼合作 可觀看上千集迪士尼動漫

阿里巴巴文化娛樂集團宣佈，與迪士尼公司旗下博偉國際達成為期五年的內容授權合作，迪士尼授權每年最多逾1,000集動漫作品和上百部電影於優酷平台以及部分與阿里巴巴達成合作的OTT(Over the Top，基於互聯網的服務）平台上播放，供相關平台用戶觀看。

優酷用戶可透過PC端和移動端觀賞迪士尼海量動漫，包括旗下《唐老鴨俱樂部》、《小熊維尼與跳跳虎》等經典動漫，以及每年最多600集首次向中國視頻平台授權的獨家動漫內容。通過部分與阿里巴巴有合作的OTT端，用戶除海量動漫外還可觀看每年上百部的迪士尼電影。此次授權範圍包括迪士尼旗下真人公主電影系列、加勒比海盜系列、動漫電影《美女與野獸》、《花木蘭》及《冰雪奇緣》等備受全球影迷追捧的荷里活大片。

阿里巴巴文化娛樂集團輪值總裁兼大優酷事業群總裁楊偉東表示：「此次與迪士尼的合作豐富了阿里大文娛生態和優酷平台的國際優質內容儲備，相信與更多國際娛樂公司拓展合作，將助力集團提供更優質的家庭娛樂內容，鞏固優酷在行業的領先地位。我們期待未來與荷里活頂級影視內容公司有更廣泛和深入的合作。」

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)