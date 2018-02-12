北京銀監局要求銀行業及早開始理財業務轉型 嚴防資金違規進樓市

路透北京2月12日 - 中國北京銀監局近日召開轄內銀行業監督管理工作會議稱，今年要打好防範化解重大金融風險攻堅戰。在同業投資方面，將把特定目的載體（SPV）投資的穿透、撥備等情況作為監管檢查重點；並督促銀行業及早開始理財業務轉型，主動壓縮非標債權。

北京銀監局提供的新聞稿並稱，要以“房住不炒”為目標，嚴防各路資金違規進入房地產市場，並將對房地產貸款增速過快、占比過高的機構加大檢查力度。

“將打好防範化解金融風險攻堅戰作為各機構經營管理和風險防控以及北京銀行業監管的頭等大事來抓，”北京銀監局稱，“在處置違法違規問題、重大案件和高風險事件上求進，力爭使市場亂象得到有效治理，突出風險點得到控制，重點領域風險得到化解。”

北京銀監局並明確今年轄內銀行業強監管、嚴監管若幹重點任務。

一是嚴格控制對高負債率企業融資，抑制居民杠桿率過快上升，加大信用風險防控化解力度；二是壓縮同業投資特別是特定目的載體（SPV）投資規模，按照“穿透式”和“實質重於形式”原則進行風險管理，禁止違規多層嵌套，禁止隱匿資金來源、底層資產和最終投向，禁止違規通過同業業務充當他行資金管理“通道”。

三是及早開始理財業務轉型，主動壓縮非標債權，嚴格規範交叉金融產品。今年北京銀監局將嚴查銀行和信托公司利用信托通道規避資金投向等監管套利行為，重點對通道類業務占比高、增速快的信托公司開展規範整頓。

四是堅決遏制房地產泡沫，要以“房住不炒”為目標，逐步降低銀行資金通過貸款、投資、理財、信托等渠道流入房地產市場的速度和規模；五是加大對非法集資等非法金融活動的打擊治理力度，繼續清理整治網貸；積極配合處置各類高風險機構和清理規範金融控股集團，有效防止“處置風險的風險”向轄內銀行業傳染。

六是豐富負債來源，強化應急管理能力和處置能力，重點防範銀行理財產品和信托產品兌付風險，有效防範流動性風險；七是主動配合地方政府清理整頓隱性債務，不得違規接受地方政府擔保以及通過政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務、政府產業投資基金等形式違規向政府融資。

北京銀監局提供數據顯示，2017年轄內金融機構去杠桿、去通道成效明顯。截至2017年末，轄內銀行業發行的理財產品余額3.12萬億元人民幣，同比下降3.67%，而上年同期增速達42.48%。其中，機構專屬理財同比下降19.35%；銀行同業理財同比下降15.42%。

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