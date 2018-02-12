中證監對私募基金開展全國現場大檢查 三類機構重點檢查

路透上海2月12日 - 中國證監會上海證監局周日表示，將按照證監會關於2018年私募基金專項檢查的工作部署，上海證監局近日正式啟動實施2018年上海轄區私募基金現場檢查隨機抽查工作，本次隨機抽取40家私募機構進行檢查。

而本次私募機構大檢查將是全國範圍內進行的，此前山西證監局已披露兩家被檢查企業名單。另據國內媒體報導稱，本次有三類機構將被重點檢查。

據證券時報周一報導，證監會私募部近日向各地證監局發送《關於開展2018年私募基金專項檢查工作的通知》，“集團化跨轄區私募機構、管理非標債權的私募機構、其他存在問題風險線索的私募機構”這三類私募機構納入重點檢查對象範圍。各地證監局輔之以分層隨機抽查，對各類私募機構進行常規檢查，持續保持對全行業的監管壓力。

報導稱，目前，檢查工作尚處準備階段。現場檢查將於3月1日啟動，持續至6月15日。

近年來，監管部門為加強針對私募基金的事中事後監管、加大檢查執法力度，逐漸構建起包括“機構自查、隨機抽查、專項檢查、個案檢查”在內的立體式現場檢查制度，並加快建立私募基金突發事件應急處置機制。

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