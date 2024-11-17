伺服器BBU商機爆發錸德集團不缺席 錸寶扮要角

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-17 12:01

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輝達 (NVDA-US) AI 伺服器 GB200 傳將採用 BBU(電池備援電力模組)，相關商機受到關注，錸德 (2349-TW) 集團也不缺席，旗下錸寶 (8104-TW) 透露，正與客戶密切合作伺服器 BBU 產品並送樣認證，且受惠儲能、UPS、電池業務動能強勁，明年能源事業可望成長 3-5 成。

錸寶表示，BBU 算是 UPS(不斷電系統) 的延伸，公司本來就有相關技術能力，目前透過代工廠客戶切入一般伺服器應用，會是接下來的發展重點，在既有的 UPS 產品上，公司看好，明年除了半導體客戶持穩向上外，交通領域也可望受惠國內標案增加，帶動業績表現。

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儲能方面，錸寶表示，整體需求非常強勁，今年儲能櫃出貨約 100 個，明年可望翻倍至 200 個，而且已經在洽談後年訂單，公司也積極擴產因應需求；小功率電池方面，也從原本的 2-4 個客戶，今年新增 8 個客戶開案，預計在明年放量貢獻，整體能源事業將迎來顯著的成長。