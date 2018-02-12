港交所下逐客令! 山東墨龍主席張恩榮「應辭」董事職務

港交所下逐客令! 山東墨龍(00568-HK)主席張恩榮應辭去董事職務。

山東墨龍公布，董事會於2018年2月9日收到聯交所上市部文件，聯交所認爲公司執行董事張恩榮和楊晉，均不能滿足上市公司董事所應秉持的個性、經驗和品格，以及所應具備足夠的才幹勝任其職務的要求，因此聯交所認為張恩榮和楊晉均不適合擔任董事，並應辭去公司董事職務。

公司須於2018年3月2日或之前作出就此文件內容所採取的糾正行動；公司亦有權要求聯交所上市委員會作出覆核。對此，山東墨龍回應將謹慎考慮就該決定所採取的糾正行動及作出回應；並強調該決定不會對公司的生産經營和財務狀況產生重大影響。公司股東及潛在投資者於買賣公司股份時務請審慎行事。

夠竟港交所為何大動肝火，毫不留情勢要撤去張恩榮和楊晉董事職務呢? 翻看山東墨龍資料，原來兩人早已污點班班，最近三年內受到深圳證券交易所多次譴責，並曾被處以罰款。

於1月16日，公司於深圳交易所發出通告便指出，經查明公司及相關當事人存在5項違規行為，包括業績預告不準確且修正不及時；財務會計報告存在重大會計差錯，財務信息披露的內部控制存在重大缺陷；不配合深交所監管，經多次催促，仍未回復深交所問詢；計提資產減值準備未及時履行審議程式和披露義務；未及時披露重大投資事項。深交所因而對對山東墨龍石油機械，以至張恩榮、楊晉等12名管理層予以公開譴責。

而山東墨龍於2月8日作出的回應，僅是將董事會秘書趙洪峰撤掉，但仍擔任公司副總經理職位。

早於2017年9月，張恩榮因超比例減持「山東墨龍」A股股票未進行信息披露；張恩榮、張雲三內幕交易「山東墨龍」A股股票；張恩榮、張雲三在內幕信息敏感期內交易「山東墨龍」A股股票等違法行為，遭中國證監會決定對張恩榮信息披露違法行為責令改正，給予警告，並處以30萬元罰款；對 張恩榮內幕交易行為沒收違法所得16,259,280元，並處以48,777,840元罰款。另對對張雲三內幕交易行為沒收違法所得14,343,540元，並處以43,030,620元罰款。

被中國的監管機構對山東墨龍多番處罰後，港交所也要發雌威了!

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