ETF狂吸金！今年前9月熱銷7.4兆年增1.3倍 全年將挹注稅收60億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-17 12:20

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財政部日前公布，113 年 1-9 月 ETF 交易金額已超越歷年全年水準。隨台股站上 2 萬點大關、高股息 ETF 熱銷，1-9 月成交金額已達 7.4 兆元 (占 7.6%)，不但較去年同期大增 1.3 倍，亦已超越歷年全年交易規模。若以證交稅適用稅率估算稅額，今年前 9 月約徵起 49 億元證交稅，因 ETF 稅率 (千分之 1) 低於一般股票，故占整體僅 2.2%；全年稅額可望上看 60 億元，締造新猷。

財政部分析，指數股票型基金 (ETF) 因具備資訊透明、適合小額投資等特性，進入門檻低，近年交易市場蓬勃發展。上市上櫃 ETF 成交金額自 106 年 1.3 兆元逐年上升至 109 年 3.3 兆元，占整體上市上櫃成交值於 108 年升抵 7.8% 高點，110 年因航運題材發酵及科技業受惠疫情紅利，相關類股價量齊揚產生磁吸效應，ETF 成交金額回落至 2.7 兆元，占比亦減至 2.3%，111 年後 ETF 市場重回成長軌道。

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觀察今年 1-9 月各類 ETF 交易情形，以投資國內股票的國內成分股型之成交金額 3.2 兆元 (占 43.1%) 最高，債券及固定收益型 2.6 兆元 (占 34.5%) 居次，兩者較去年同期分別大增 1.6 倍及 2.3 倍，主因今年台股表現亮眼，吸引投資人投入，加以預期美國聯準會將自下半年降息，亦使主要標的為美國公債、公司債的債券型 ETF 買氣高漲。