逢低買盤抱股迎狗旺年 台股留意3風險、聚焦4類股

台股在股價修正後，目前短線跌幅已大，本益比投資價值提升，法人表示，建議投資人可進行汰弱留強操作，布局應謹守逢低承接策略，布局上可關注包括半導體、車用電子、物聯網、3D 感測技術等 4 類股，風險方面則須留意第 1 季為電子股淡季，以及美股、美元走勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期台股仍會隨國際盤勢波動，目前並未出現明顯主流股，但包含 3D 感測技術，伺服器，以及超跌的優質股，例如蘋果供應鏈在內等族群，逢低都有買盤進場承接。

展望後市，廖哲宏表示，主要還是要看國際股市能否止跌，將是短期牽動台股走勢最為關鍵的因素，至於 iPhone 與中國智慧型手機雜音等方面的影響，其實短期上已經大致反映，預期未來只要國際盤能夠逐漸走穩，則台股應該也有望止穩。

題材面上，短線上盤面走勢相對疲軟，除了受到國際盤勢的影響外，主要應該還是因為缺乏產業利多消息所致；建議投資者短期內或可避開手機營收占比較高的公司，長期則仍可往產業需求持續增長的領域留意並伺機布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則認為，美股投資價值在大盤修正後逐步浮現，不過 S&P500 指數跌破季線與半年線，需要整理時間，但隨企業獲利估值上修，重拾漲勢可期，台股在美股止穩、消化賣壓震盪後，年後表現依舊看好。

整體看來，眾多優質股價已修正到極具價值投資的位置，可留意逢低部分承接的機會，但要留意控管持股比重，風險部分須留意第 1 季為電子股淡季，以及美股、美元走勢，而目前關注類股包括半導體、車用電子、物聯網、3D 感測技術等。