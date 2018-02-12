因應春節長假 3類期貨保證金調高盤後生效

這禮拜就是農曆春節，今 (12) 日為封關日，期交所表示，春節假期休市 (2 月 13 日至 2 月 20 日) 長達 8 日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，在春節假期期間，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約等 3 類期貨保證金，有助確保市場運作安全，今天收盤後生效，22 日一般交易結束後調回，調高保證金期間約 10 天。。

期交所表示，保證金調高服務以 2 月 9 日保證金為基礎調高約 10%，以臺股期貨而言，現行原始保證金 8.3 萬元為例，將調高至 9.2 萬元，調幅約 10.8%，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。

期交所進一步指出，實施期間為今天一般交易時段結束後生效，預計至 2 月 22 日一般交易時段結束後恢復為調整前 2 月 12 日一般交易時段的保證金，屆時期交所將另行公告調整後金額。

近期國際行情波動劇烈，由於台股自去 (2017) 年 5 月上萬點後，一路以來持續緩步上漲，波動度處於低檔，因市場波動率低，故交易人多有賣出選擇權賺取權利金的操作策略。

期交所表示，今天為期貨集中交易市場農曆春節前最後的交易日，今天下午 3 點開始的盤後交易時段，仍將交易至次日上午 5 時，交易人於今天一般交易時段收盤後的未沖銷部位，及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。

期交所進一步表示，交易人應注意盤後交易時段及長假期間未沖銷部位的風險，及帳戶權益數的變化；期貨商對交易人亦應加強評估並落實風險控管。

期交所特別提醒交易人，近期國際股市波動趨大，交易人宜特別注意國際行情變化及持有部位狀況，並作好資金管理及風險控管。

