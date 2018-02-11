華普智通系統(08165-HK)續被展開取消公司上市地位程序

華普智通系統(08165-HK)就聯交所於去年9月告知開始取消上巿地位而呈交復牌建議，創業板上市委員會考慮公司及聯交所提交的所有書面及口頭資料。根據決定函件，創業板上市委員會決定支持根據創業板上市規則第9.04條暫停公司股份交易，並根據創業板上市規則第9.14條展開取消公司上市地位程序的決定。

根據決定函件，創業板上市委員會基於以下理由達致決定：現有業務方面，公司之業務營運多年來維持於極低水平，於2016年及截至2017年6月30日止六個月，僅產生極低之收益，金額分別為260萬(人民幣.下同)及270萬元，不足以支付集團之成本及開支，導致錄得虧損淨額及負數經營現金流。鑑於過去五年，均錄得持續低水平之收益、虧損淨額及負數經營現金流，此情況似乎暫時不會減緩或好轉。根據公司於審閱聆訊的報告，創業板上市委員會注意到公司業務營運於2017年產生的收益進一步減少。該等財務業績導致對公司業務營運的可行性及可持續性產生嚴重質疑。

集團之原有主要業務為於中國經營泊車電子收費系統。公司的電子收費業務於2016年僅產生10萬元之收益及於2017年上半年並無產生收益。公司計劃為中國主要城市的停車場提供管理服務，並預期於2017年及2018年上半年分別產生190萬元及370萬元之收益。公司於2017年未能達成預期收益。僅於2017年6月簽署一份三年期之合約，總費用為38.8萬元。關於停車場管理的潛在合約並無進展。無論如何，預期收益反映經營規模依然細小。

新業務方面，於2016年，公司開展兩項新業務，即生產及銷售新能源汽車使用之電動汽車充電設施及特許及銷售專利、就知識產權管理提供顧問服務及其他知識產權相關業務。根據公司於審閱聆訊之報告，電子充電業務並不成功，並無資料顯示該業務對公司財務狀況之影響。

知識產權服務業務的往績記錄比較短，仍在初步發展階段。委員會注意到，根據公司於審閱聆訊之口頭呈報，知識產權服務業務於2017年產生之估計收益，並不符合公司之預期。儘管公司於截至2018年上半年之預期收入達1570萬元，該預測並無憑證支持，難以決定是否可達。

總體而言，公司並未證明其將能大幅提升業務營運，為集團產生充足收益及溢利以支持該等業務的可行性及可持續性。項目預測根據公司向聯交所提交之溢利估計╱預測，2017年及截至2018年6月30日止六個月之預期收益分別為1400萬元及1940萬元(純利為800萬元)。根據公司於審閱聆訊報告之公2017年估計數字，公司之業務繼續錄得虧損(儘管虧損已減少)。此外，2017年之估計數字並不符合公司之預測。就2018年之預測，公司並無提供具體資料，支持可達成該預測(包括預期收益、毛利及純利)之基礎。

資產方面，於2017年6月30日，集團有總資產2420萬元，主要包括：860萬元之投資物業(空置及持作投資資產)；250萬元之貿易及其他應收款項；及570萬元之現金及銀行結餘。該等資產並無產生充足收益及溢利，以確保公司有可行及可持續之業務。公司並無提供充足資料，證明其資產可使其大幅改善其營運及財務表現。公司未能證明其擁有充足價值之資產，可保證其股份繼續上市。

鑑於上文所述，創業板上市委員會認為公司未能維持充足水平之營運或擁有充足價值之有形資產及╱或無形資產，就此，可根據創業板上市規則第17.26條，證明有充足潛在價值，以保證其股份持續上市。根據創業板上市規則第4.06條，公司有權將創業板上市委員會之決定轉交創業板上市(覆核)委員會覆核。公司仍在審閱決定函件，並正就決定函件與公司之法律及財務顧問進行討論，而且將積極考慮對裁決提出覆核要求，轉交創業板上市(覆核)委員會進行覆核。

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