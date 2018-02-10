迎接金狗旺年前 跟著理財備忘錄 安排資金大小事

下周即將迎接連續 6 天 (2/15-2/20) 的農曆春節假期，年節期間常有大筆開銷及資金運用需求，銀行業者特地點出幾項理財大小事，提醒民眾及早檢視自己的理財備忘錄，若有資金需求，趁最後幾天的銀行營業日，利用網路銀行或臨櫃辦理先搞定。

各大金融機構皆開始提供新鈔提領，過年期間也提供客戶不打烊的金融服務，台北富邦銀行表示，包含 24 小時服務的網路銀行、行動銀行 APP、ATM 存 / 提款機，以及提供全天候專人接聽的客服專線。另外，年節期間信用卡帳款的繳款期限也將遞延，讓民眾安心過好年。

台北富邦銀行提醒，因農曆新年將至，民眾近日得留意有無即將到期的信用卡款、貸款本息等，記得盡快在過年前繳付；若繳款期限正好落於新春期間，銀行業者也大多會提供自動遞延繳款服務，繳款截止日將順延至年後第一個營業日 (2/21)。

而信用卡實體帳單因過年期間郵局停止營業，也會於年後寄出，繳款期限將順延，若持有信用卡電子帳單客戶，春節期間將照常寄發電子帳單，同樣也會將繳款期限延後，卡友不用擔心。

對於過年期間有資金需求或有投資理財規劃的民眾，需及早確認手邊是否有過年期間將到期的定存。若有，請先確認這筆資金的用途；倘若已辦理自動續存，且短期內需要動用這筆資金時，建議最好在年前先將定存約定改成非自動續存並設定到期本息自動轉入活存，以便過年期間可靈活運用資金。

至於基金投資族也要特別留意，台股今年 2/12 封關、2/21 開盤，國內台股基金在休市期間的申購、贖回、轉換交易及基金淨值計算日與贖回付款日，將依各投信公司規定辦理。

而春節前國內基金與境外基金商品，受理交易時間截至 2/14 中午 12 點止，但是，國內貨幣市場型基金申購則是只受理至 2/14 上午 10 點止，春節期間所有交易將順延至開盤日 (2/21)。

另外，海外 ETF 股票交易服務，因配合國外交易所的開盤狀況，過年期間照常提供服務，民眾可善用網路銀行或行動銀行，隨時隨地掌握交易好時機。

春節期間線上金融服務不打烊，使用網路銀行或行動銀行，可以隨時隨地檢視資產、進行線上理財，民眾可多利用線上繳款服務，如以網路銀行或行動銀行 APP 進行預約轉帳，只要確認扣繳帳戶餘額足夠支付，透過年前聰明預約設定，銀行將會於預約日幫您自動轉帳繳付，連假玩樂就能高枕無憂。