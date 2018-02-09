〈鉅亨直播〉市場起伏我不怕！投資戰場攻心術

「謀定而後動，知止而有得」，孫子兵法中的策略其實也能適用於投資心態中，在市場不穩定的狀態下，如何保持平常心呢？

本週我們再次請到鉅亨網副總編輯 Lulu 來談談投資的心態與方式，準時收看節目，就能讓你成為投資戰場中的小巨人！

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