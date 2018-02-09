【港股解碼】沽殼反使股價創新高，煜榮會是下一個金寶寶嗎？

控股權易手年年有，今年也不例外。不過，昨日有新動向的煜榮集團(01536-HK)在上個月剛過掛牌“周歲”的生日。上市僅僅13個月便宣告易手，煜榮此番是什麼來頭？

煜榮前生今世

話說回來，煜榮集團是一家主要從事生產及買賣鑿岩、打樁和鑽孔設備及器械業務的公司。該公司的運營部門分別從事製造及買賣潛孔（DTH）鑿岩工具，買賣打樁機及鑽機以及買賣鑿岩設備，向港澳客戶及通過芬蘭和日本的分銷商向斯堪的納維亞及日本的終端用戶銷售產品。

剛上市不久，煜榮就到了公佈2016財年業績之時。彼時，煜榮與其他不少公司一樣，都在上市初年受上市開支困擾，業績由盈轉虧。不過，在2015財年亮眼增長的營收卻並未在2016財年保持下去，而是回到未上市前的原位（2014年）。

在去年11月公佈的2017中報顯示，儘管中期純利按年增長128%，但收益同比減少38.1%，公司指系因香港立法會在審批香港建築工程的資金方面繼續出現延誤，令報告期間的可施工建築工程及專案數量處於低水準，導致對其產品的需求低於預期。值得注意的是，公司於2017年中期時總資產較2016財年末有所減少，按總負債1780.9萬港元計算，資產負債率僅僅只有10.22%，財務結構看上去還算比較健康。

控股權的易手

儘管該公司主營業務非常具有專業性，但讓市場關注煜榮的，卻是掛牌首日便破發的“壯舉”。首日破發並未影響煜榮之後的走勢，公司也經歷過一段時間穀底，甚至在2017年中時跌破1港元進入“仙界”，但仍在2017下半年走出一段漂亮的K線。

大股東的賣盤之心似乎路人皆知。據聯交所披露權益顯示，大股東2017年8月10日至2017年10月19日之間分13次陸續將手中72.66%股權減持至51.32%，減持股數達到8500萬股，每股平均作價在0.76-1.08港元之間不等，由此大股東從中套現8575.61萬港元。但奇怪的是，煜榮的大股東在2017年9月時頻繁減持套現，但股價卻一路高歌猛進，屢破新高。

2018年2月5日，煜榮宣佈停牌。2月8日，煜榮公佈，2018年2月2日，由陳樑材及陳健材全資擁有的鏗業作為賣方，擬向要約人彩輝投資出售1.95億股，占公司全部已發行股本約51.32%，代價3.49億港元，完成已於2018年2月5日作實。

由金利豐證券代表要約人提出強制性無條件現金要約，以收購公司全部已發行股份。每股要約股份現金1.79港元，較最後交易日的收市價每股1.67港元溢價約7.19%，較公司擁有人應占未經審核綜合資產淨值每股約0.34港元溢價約426.47%。

與要約檔同時披露的也有要約人的資料。要約人，由何笑明全資擁有。何笑明，44歲，具有豐富的業務管理及製造經驗，彼為Teamway International Group(01239-HK)的執行董事及副主席，華夏健康(01143-HK)的主要股東。Teamway International Group正是由此前因趙薇黃有龍夫婦名聲大噪的金寶寶控股改名而來。

何笑明亦是在港股市場中沉浮多年的知名老手，若按現行港股市場中主板逾6億港元的“殼價”計算，3.49億港元拿到一個資產僅1億出頭，負債率又低，財務結構也比較健康的殼，可以說比較划算。也難怪煜榮昨日早盤跳空高開，盤中達到上市後新高1.95港元，雖然隨後走低但收至1.78港元，與要約價相差無幾。

在公告中，要約人方提及有意於要約截止後讓集團繼續其現有主要活動。也並無就任何收購或出售資產及╱或業務制定具體計畫。要約人亦將維持公司的上市地位，煜榮會在何笑明手中煥發出新的生機，成為下一個金寶寶嗎？

■ 作者｜朱亦丹

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