2017年境外對境内金融機構直接投資淨流入30.23億美元

據外匯局網站2月9日消息，2017年四季度，境外投資者對我國境内金融機構直接投資流入284.33億元人民币，流出218.20億元人民币，淨流入66.14億元人民币;我國境内金融機構對境外直接投資流出231.13億元人民币，流入157.38億元人民币，淨流出73.75億元人民币。2017年全年，境外投資者對我國境内金融機構直接投資流入763.50億元人民币，流出561.48億元人民币，淨流入202.02億元人民币;我國境内金融機構對境外直接投資流出943.43億元人民币，流入752.61億元人民币，淨流出190.83億元人民币。

2017年末，境外投資者對我國境内金融機構直接投資存量9746.22億元人民币，我國境内金融機構對境外直接投資存量15319.35億元人民币。

按美元計值，2017年四季度，境外投資者對我國境内金融機構直接投資流入43.02億美元，流出33.01億美元，淨流入10.01億美元;我國境内金融機構對境外直接投資流出34.97億美元，流入23.81億美元，淨流出11.16億美元。2017年全年，境外投資者對我國境内金融機構直接投資流入113.72億美元，流出83.49億美元，淨流入30.23億美元;我國境内金融機構對境外直接投資流出139.42億美元，流入111.47億美元，淨流出27.94億美元。

按美元計值，2017年末，境外投資者對我國境内金融機構直接投資存量1491.57億美元，我國境内金融機構對境外直接投資存量2344.49億美元。

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