臉書捐千萬、摩根大通捐300萬援助花蓮賑災

花蓮 6 日深夜發生強震後，許多人透過社群網站標記自己安全，更有許多人在上頭釋出各項協助的訊息，而為了擴大社群正向影響力，Facebook 今（9）日宣布捐出新台幣 1000 萬元整，希望幫助災民重拾生活。摩根大通集團也表示，將捐贈 300 萬元，協助花蓮地震救援工作。

Facebook 表示，地震發生後，平安通報站上出現超過千則的互助訊息，許多民眾和團體自發性地提供協助，特別是義工、衣物和食物，而這些正能量的凝聚，正是網站所期待的社群樣貌。而為持續傳遞善念，決定捐出 1000 萬元整，該筆金額將直接捐款給衛生福利部賑災專戶，藉此辦理關於災民撫慰、安置、生活、醫療及教育之災區重建及扶助事項，一起幫助花蓮人們度過難關。

摩根大通集團也宣布，將捐贈 300 萬元，該捐款將透過「中華基督教救助協會 1919 食物銀行 --0206 花蓮震災專案」，做為救援災民及各項災後重建相關之用。摩根大通亞太區副主席暨摩根大通集團台灣區總裁錢國維表示，集團及全體同仁對所有遇難與受傷人員的家屬表達最誠摯慰問，希望受地震影響的民眾盡快度過難關，共同攜手跨過艱辛時刻，早日重建家園。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』