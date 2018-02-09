連假前一天兩樣情45%上班族彈性提早下班

馬上就要過年了，相信這幾天正是許多上班族倍感壓力的時候，忙著把工作收尾，還要打掃辦公室，甚至有少數上班族過年期間還得忙工作，根據人力銀行調查，有 4 成 5 上班族任職的公司在春節前一天會給予小確幸的彈性措施，5 成 5 照常工作的上班族有 8.3% 是責任制，必須把份內工作完成才能安心過節。

為了解上班族的年節壓力，1111 人力銀行設計「上班族年節壓力調查」，調查指出，有 4 成 5 受訪者任職公司在春節前最後一天工作日會給予小確幸的彈性措施，包括提早下班不扣薪 25.9%、員工大掃除完即可下班 12.2% 等，另有 5 成 5 則照正常工作時間，其中甚至有 8.3% 實施責任制，必須把份內工作完成才能安心過節去，呈現年前放假兩樣情。

針對除夕到初三排班薪資翻倍的規定，調查顯示，又 3 成 8 的上班族被此吸引，願意犧牲與家人團聚時光換來多一點收入，不過，也有高達 5 成的人表示「親情無價」，拒絕春節值班。

此外，針對各個行業別包給家人紅包部分，調查發現，上班族包給父母 / 公婆的單人紅包金額平均落在 9,388 元，約占受訪者平均月薪 38,250 元的四分之一，交叉分析顯示，以從事「資訊科技」及以金融業為主的「工商業服務」上班族出手最大方，孝親紅包平均都在萬元，分別為 10,516 元及 10,221 元。

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